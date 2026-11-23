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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1541
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Art. 1.
1) w art. 26:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 6a,
- w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu podwojonej kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i liczby litrów oddanej krwi lub jej składników,”,
b) uchyla się ust. 6h;
2) uchyla się art. 26gb;
3) w art. 26i w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „art. 26gb,”;
4) w art. 52jb:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”,
b) w ust. 5 wyrazy „w latach 2022-2026” zastępuje się wyrazami „w latach 2022-2036”,
c) uchyla się ust. 5a.
Art. 2.
1) uchyla się art. 18eb;
2) w art. 38eb:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2036 r.”,
c) uchyla się ust. 5a.
Art. 3.
1) w ust. 1 wyrazy „art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c, 5-6a i 9” zastępuje się wyrazami „art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c, 5, 6 i 9”;
2) w ust. 2 wyrazy „art. 26 ust. 5-7h, 13b, 13c i 15” zastępuje się wyrazami „art. 26 ust. 5, 6, 6b-6g, 7-7h, 13b, 13c i 15”.
Art. 4.
2. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2027 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2026 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 5.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy skorzystali z odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 6.
2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów, o których mowa w art. 18eb ustawy zmienianej w art. 2, poniesionych przed pierwszym dniem roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2026 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 7.
2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 38eb ustawy zmienianej w art. 2, poniesionych przed pierwszym dniem roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2026 r., stosuje się przepis art. 38eb ust. 5a ustawy zmienianej w art. 2.
Art. 8.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 1079, 1098, 1123, 1287, 1347, 1354 i 1371.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 912, 1123, 1287 i 1371.
- Data ogłoszenia: 2026-11-23
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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