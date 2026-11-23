Art. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 18eb;

2) w art. 38eb:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2036 r.”,

c) uchyla się ust. 5a.