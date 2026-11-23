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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1542
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zarządzający obszarem - spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, samorząd województwa albo inna spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, realizującą zadania określone w ustawie, na terenie obszaru przypisanego tej spółce na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3;”;
2) po art. 6 dodaje się art. 6a i art. 6b w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Pełnienia funkcji członka zarządu zarządzającego obszarem nie można łączyć z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
2. Zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, o których mowa w ust. 1, nie można podjąć w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pełnienia funkcji członka zarządu zarządzającego obszarem.
Art. 6b. 1. Do składu rady nadzorczej zarządzającego obszarem, w stosunku do której Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 6 osób, w tym:
1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa;
2) niewięcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym zarządzającego obszarem jest największy.
2. Do składu rady nadzorczej zarządzającego obszarem, w stosunku do której samorząd województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się niewięcej niż 5 osób, w tym:
1) dwóch przedstawicieli samorządu województwa;
2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) niewięcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa, których udział w kapitale zakładowym zarządzającego obszarem jest największy.
3. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym obszarem, w stosunku do której inny zarządzający posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się niewięcej niż 5 osób, w tym co najmniej dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. Do składu rady nadzorczej, o której mowa w ust. 1, 2 lub 3, nie może być powołana osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu lub pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiązaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554, z późn. zm.2)).
5. Zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, nie można podjąć u przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pełnienia funkcji członka rady nadzorczej zarządzającego obszarem.”;
3) w art. 7:
a) w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
„11) pomoc przedsiębiorcom w celu uzyskania dostępu do energii niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii;
12) współpraca z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1.”,
b) w ust. 3 wyrazy „w ust. 2 pkt 3, 4, 6, 8 i 9” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 pkt 3, 4, 6, 8, 9 i 11”,
c) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:
„4. Zarządzający obszarem będący podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, 1347 i 1542), udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 9 tej ustawy, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
5. Zamówienie, o którym mowa w ust. 4, jest udzielane w sposób zapewniający zachowanie przejrzystości i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
6. Zarządzający obszarem zamieszcza niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 4, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.”;
4) w art. 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiszcza wynagrodzenia za świadczenie usług, o którym mowa w ust. 1, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, zarządzający obszarem występuje do przedsiębiorcy z żądaniem niezwłocznego uiszczenia powstałych zaległości w terminie niekrótszym niż 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza dochodzenia zapłaty wynagrodzenia w postępowaniu sądowym.”;
5) w art. 13:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z załącznikami, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia oraz dokumenty i pisma ich dotyczące wnosi się wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym w Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji, o której mowa w art. 29 ust. 1, zwanego dalej „indywidualnym kontem”.
2b. Decyzje, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma dotyczące postępowania w sprawie dotyczącej decyzji o wsparciu są doręczane w postaci elektronicznej na indywidualne konto. Minister właściwy do spraw gospodarki może dodatkowo przesłać informację o umieszczeniu na indywidualnym koncie decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma na wskazany przez przedsiębiorcę na indywidualnym koncie adres elektroniczny lub numer telefonu.
2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z załącznikami, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia oraz dokumenty i pisma ich dotyczące złożone w inny sposób niż określony w ust. 2a pozostawia się bez rozpoznania.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, niekrótszy niż 15 i nie dłuższy niż 20 lat.”,
c) uchyla się ust. 5,
d) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 w ust. 3 uchyla się pkt 11;
7) w art. 15:
a) w ust. 1:
- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „przedmiot działalności gospodarczej” dodaje się wyrazy „związanej z nową inwestycją, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, wielkość przedsiębiorcy określoną zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu”,
- w pkt 1 skreśla się wyrazy „określonej liczby”,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględniane przy określeniu maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Warunek tworzenia nowych miejsc pracy nie ma zastosowania do inwestycji, w której przedsiębiorca zadeklaruje poniesienie kosztów kwalifikowanych wyłącznie z tytułu kosztów inwestycji realizowanej w obszarze robotyzacji i automatyzacji procesów polegającej na zakupie robota przemysłowego, przez którego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne przedsiębiorcy, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym przedsiębiorcy.”;
8) po art. 15 dodaje się art. 15a-15d w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. W przypadku gdy maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej, o której mowa w art. 15 ust. 1, wynosi co najmniej 40 000 000 zł, minister właściwy do spraw gospodarki przed wydaniem decyzji o wsparciu zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii w sprawie danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, obejmuje ocenę kompletności, jednoznaczności, spójności i prawidłowości danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu, dotyczących:
1) przedmiotu działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją oraz
2) terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana
- w zakresie, w jakim mają one wpływ na ustalenie zakresu zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 3.
3. W przypadku gdy maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej, o której mowa w art. 15 ust. 1, wynosi mniej niż 40 000 000 zł, przedsiębiorca może wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 13 ust. 2, złożyć wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1.
Art. 15b. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej projekt decyzji o wsparciu wraz z dokumentami niezbędnymi do wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1.
2. W przypadku stwierdzenia braków, niejednoznaczności, niespójności lub wątpliwości dotyczących danych zawartych w dokumentach niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki lub przedsiębiorcy o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może także zorganizować spotkanie uzgodnieniowe z ministrem właściwym do spraw gospodarki lub przedsiębiorcą w celu omówienia okoliczności istotnych dla oceny tych danych. Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół.
3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię, o której mowa w art. 15a ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu decyzji o wsparciu wraz z dokumentami niezbędnymi do wydania tej opinii. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, niedłużej jednak niż o miesiąc, o czym zawiadamia się ministra właściwego do spraw gospodarki oraz przedsiębiorcę, wskazując przyczyny przedłużenia tego terminu oraz nowy termin wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1.
4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje opinię, o której mowa w art. 15a ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
5. W przypadku niewydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania tej opinii, została wydana opinia potwierdzająca kompletność, jednoznaczność, spójność i prawidłowość danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu, o których mowa w art. 15a ust. 2, o czym minister właściwy do spraw gospodarki czyni wzmiankę w decyzji o wsparciu.
6. Opinia, o której mowa w art. 15a ust. 1, jest wydawana w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie.
7. Do opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1, nie stosuje się art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).
8. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 15c. 1. Opinia, o której mowa w art. 15a ust. 1, stanowi dowód w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki uwzględnia opinię, o której mowa w art. 15a ust. 1, przy ocenie zgromadzonego materiału dowodowego. Opinia ta jest doręczana przedsiębiorcy wraz z decyzją o wsparciu.
3. W zakresie, w jakim opinia, o której mowa w art. 15a ust. 1, potwierdza kompletność, jednoznaczność, spójność i prawidłowość danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu, organy podatkowe są związane tą opinią przy ustalaniu zakresu zwolnienia z podatku dochodowego wynikającego z decyzji o wsparciu, chyba że ujawnią się nowe okoliczności, nieznane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na etapie opiniowania, wskazujące na niezgodność tych danych ze stanem rzeczywistym.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie wyłącza uprawnień organów podatkowych do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy.
Art. 15d. Przepisy art. 15a-15c stosuje się odpowiednio w przypadku decyzji o zmianie decyzji o wsparciu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na dane, o których mowa w art. 15a ust. 2.”;
9) w art. 16:
a) w ust. 1 po wyrazach „podatku dochodowego” dodaje się wyrazy „oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej”,
b) w ust. 2 wyrazy „spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej” zastępuje się wyrazami „spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej”;
10) w art. 17:
a) w ust. 1 po wyrazie „uchylenia” dodaje się wyrazy „ , stwierdzenia wygaśnięcia”,
b) w ust. 4:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, rozumianego jako liczba nowych miejsc pracy tworzonych w zakładzie, w którym realizowana jest nowa inwestycja, w okresie wskazanym w decyzji o wsparciu w dniu jej wydania, o więcej niż 20 %;”,
- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) dotyczyć następujących elementów inwestycji określonych w decyzji o wsparciu:
a) średniorocznego poziomu zatrudnienia, jaki przedsiębiorca osiągnął w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 2, z wyjątkiem przypadku błędu w tym zakresie w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu,
b) przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca wykaże bezpośredni związek planowanej działalności z nową inwestycją albo błąd w określeniu tego przedmiotu popełniony w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu,
c) terenu realizacji nowej inwestycji z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca wykaże przeszkodę uniemożliwiającą realizację nowej inwestycji na wskazanym w decyzji o wsparciu terenie albo błąd w oznaczeniu tego terenu popełniony w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Wniosek o zmianę decyzji o wsparciu w zakresie poniesienia kosztów kwalifikowanych, zatrudnienia i utrzymania pracowników oraz zakończenia inwestycji składa się przed dniem określonym w decyzji o wsparciu jako termin realizacji warunku, którego dotyczy wniosek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”,
d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza wygaśnięcie decyzji o wsparciu na wniosek przedsiębiorcy, który nie uzyskał dochodów podlegających zwolnieniu, o którym mowa w art. 3, w ramach decyzji o wsparciu, której dotyczy ten wniosek, albo przedsiębiorcy, który skorzystał z pomocy publicznej i spełnił wszystkie warunki określone w tej decyzji o wsparciu oraz warunki udzielania pomocy publicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 3.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca dołącza oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu podlegającego zwolnieniu, o którym mowa w art. 3, w ramach decyzji o wsparciu, której dotyczy wniosek, albo oświadczenie o zrealizowaniu warunków udzielania pomocy publicznej, o których mowa w ust. 5.”;
11) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, kwotę pomocy publicznej podlegającą zwrotowi pomniejszoną odpowiednio o kwotę podatku należnego, o którym mowa w art. 21 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, z późn. zm.3)) albo art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik urzędu skarbowego przesyła kopię tej decyzji do ministra właściwego do spraw gospodarki albo do zarządzającego obszarem - w przypadku powierzenia, o którym mowa w art. 23.”;
12) w art. 23 w ust. 2 wyraz „przepis” zastępuje się wyrazami „przepisy art. 15a-15d i”;
13) w art. 28 w ust. 3 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”;
14) w art. 29 w ust. 2 po wyrazach „pomocy publicznej” dodaje się wyrazy „oraz prowadzenia postępowania w sprawie decyzji o wsparciu”;
15) art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. Minister właściwy do spraw gospodarki, w pełnym zakresie danych zgromadzonych na indywidualnym koncie, objętych ewidencją, oraz zarządzający obszarem, w zakresie danych dotyczących terenu działania zarządzającego obszarem, pozyskują i przetwarzają dane dla potrzeb ewidencji bez zawiadamiania podmiotów, których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań określonych ustawą.”.
Art. 2.
Art. 3.
1) w art. 1b uchyla się ust. 2;
2) w art. 7 w ust. 3 skreśla się wyrazy „oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw”.
Art. 4.
1) w art. 21:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 63a,
- pkt 63b otrzymuje brzmienie:
„63b) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;”,
b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 63b, obejmuje dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie określonym w tej decyzji, jeżeli w ramach tej działalności i na tym terenie jest realizowana nowa inwestycja.”,
c) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa w brzmieniu:
„5aa. W przypadku podatników uzyskujących dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 63b, dochody te są wolne od podatku począwszy od miesiąca, w którym:
1) upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu - w przypadku kosztów nowej inwestycji;
2) rozpoczęto ponoszenie kosztów pracy z tytułu nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją.”,
d) ust. 5b-5cb otrzymują brzmienie:
„5b. W razie uchylenia decyzji o wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 63b, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 5c.
5c. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 44, następujący po miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w grudniu - w zeznaniu rocznym. Wysokość podatku należnego do zapłaty stanowi:
1) podatek niezapłacony od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w uchylonej decyzji o wsparciu - jeżeli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63b:
a) wyłącznie w ramach jednej decyzji o wsparciu, albo
b) w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu, jeżeli podatnik ten prowadził księgę rachunkową w sposób zapewniający określenie dochodu z działalności określonej w uchylonej decyzji o wsparciu oraz wysokości podatku niezapłaconego od tego dochodu, albo
2) kwota w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63b, w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu.
5ca. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w decyzji o wsparciu.
5caa. Przepis ust. 5ca stosuje się odpowiednio do ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego w przypadku, gdy na terenie określonym w decyzji o wsparciu jest jednocześnie prowadzona działalność gospodarcza inna, niż określona w tej decyzji o wsparciu.
5cb. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5ca, przepisy rozdziału 4b oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika.”,
e) w ust. 5cc:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepisu ust. 1 pkt 63b nie stosuje się, jeżeli:”,
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uzyskanie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy, dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych lub dokonaniem czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sposób sztuczny czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podatnik korzystający ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 63b, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tym zwolnieniem, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.”;
2) w art. 23b w ust. 2 uchyla się pkt 2;
3) w art. 23z:
a) w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „63a i”,
b) w pkt 1a część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu pod warunkiem, że żaden z podmiotów powiązanych w zakresie tych przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b, i nie poniósł straty podatkowej;”;
4) w art. 26e ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tego przepisu.”;
5) w art. 26ga ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tego przepisu.”.
Art. 5.
1) w art. 28a w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zarządzających obszarami w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542), zwanych dalej „zarządzającymi obszarami”.”;
2) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zarządzającemu obszarem w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, wykonuje on zadania określone w tej ustawie.”;
3) użyte w art. 29d w ust. 1, 2 i 4, w różnym przypadku, wyrazy „zarządzający specjalną strefą ekonomiczną” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „zarządzający obszarem”.
Art. 6.
1) w art. 1a w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) nie korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a oraz ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,”;
2) w art. 11n:
a) w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy „34 i”,
b) w pkt 1a w części wspólnej skreśla się wyrazy „34 i”;
3) w art. 17:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 34,
- pkt 34a otrzymuje brzmienie:
„34a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 34a, obejmuje dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie określonym w tej decyzji, jeżeli w ramach tej działalności i na tym terenie jest realizowana nowa inwestycja.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku podatników uzyskujących dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 34a, dochody te są wolne od podatku począwszy od miesiąca, w którym:
1) upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu - w przypadku kosztów nowej inwestycji;
2) rozpoczęto ponoszenie kosztów pracy z tytułu nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją.”,
d) ust. 5-6b otrzymują brzmienie:
„5. W razie uchylenia decyzji o wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 34a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 6.
6. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 25, następujący po miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim miesiącu roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. Wysokość podatku należnego do zapłaty stanowi:
1) podatek niezapłacony od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w uchylonej decyzji o wsparciu - jeżeli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34a:
a) wyłącznie w ramach jednej decyzji o wsparciu, albo
b) w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu, jeżeli podatnik ten prowadził ewidencję rachunkową, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie dochodu z działalności określonej w uchylonej decyzji o wsparciu oraz wysokości podatku niezapłaconego od tego dochodu, albo
2) kwotę w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w uchylonej decyzji o wsparciu - jeżeli podatnik korzystał z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34a, w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu.
6a. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w decyzji o wsparciu.
6aa. Przepis ust. 6a stosuje się odpowiednio do ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego w przypadku, gdy na terenie określonym w decyzji o wsparciu jest jednocześnie prowadzona działalność gospodarcza inna niż określona w tej decyzji o wsparciu.
6b. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 6a, przepisy rozdziału 1a oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika.”,
e) w ust. 6c:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepisu ust. 1 pkt 34a nie stosuje się, jeżeli:”,
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uzyskanie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy, dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych lub dokonaniem czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sposób sztuczny czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podatnik korzystający ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 34a, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tym zwolnieniem, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.”;
4) w art. 17b w ust. 2 uchyla się pkt 2;
5) w art. 18d ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tego przepisu.”;
6) w art. 18ea ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tego przepisu.”;
7) w art. 24ca w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przychody, które są uwzględniane przy obliczaniu dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a, u podatnika, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w tym przepisie;”;
8) w art. 24m w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a,”;
9) w art. 28k w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a;”.
Art. 7.
1) w art. 56 w ust. 4d[1] wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być, po uzyskaniu uprzedniej zgody dysponenta tego Funduszu, przeznaczone na udzielanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz:”;
2) w art. 69h:
a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. W latach 2027-2030 środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą być, po uzyskaniu uprzedniej zgody dysponenta tego Funduszu, przeznaczane na obejmowanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji w spółkach, z zastrzeżeniem że środki finansowe uzyskane przez spółki z tytułu tego objęcia będą przeznaczone na wzmocnienie potencjału militarnego lub bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego lub zdrowotnego.”,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, na podstawie ust. 1c stosuje się przepisy art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”,
c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych lub objętych, na podstawie ust. 1-1c oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1;
2) dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych lub objętych, na podstawie ust. 1-1c oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1.”,
d) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji na podstawie ust. 1c, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.”,
e) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych posiadanych przez Fundusz, o którym mowa w art. 56 ust. 1, w tym z prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, są pokrywane ze środków tego Funduszu.”.
Art. 8.
„8) jest zbywana na rzecz zarządzającego obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542) oraz jest położona na obszarze zarządzanym przez tego zarządzającego, a także jest przeznaczona na cele produkcyjne, usługowe lub produkcyjno-usługowe, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;”.
Art. 9.
„22) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w celu realizacji zadań ustawowych związanych z udzielaniem przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.”.
Art. 10.
1) w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 63a”;
2) uchyla się pkt 7.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
„2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może powierzyć, na podstawie umowy, zadania związane z zarządzaniem wkładem finansowym lub jego częścią z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi albo innemu podmiotowi, będącemu jednostką sektora finansów publicznych, zwanemu dalej „podmiotem zarządzającym”.”.
Art. 14.
„Prezes Agencji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na własność zarządzającemu obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne.”.
Art. 15.
Art. 16.
1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 20b dodaje się pkt 20c w brzmieniu:
„20c) wydawanie opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542);”;
2) w art. 14 w ust. 1 po pkt 20d dodaje się pkt 20e w brzmieniu:
„20e) wydawanie opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;”.
Art. 17.
1) w art. 2 w pkt 8 w lit. a tiret piąte otrzymuje brzmienie:
„- spółkę będącą zarządzającym obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542),”;
2) w art. 31 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) zarządzanie obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, lub”.
Art. 18.
Art. 19.
„1c. Okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej nie dokonuje się w stosunku do kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542).”.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
„9) udzielanych przez zarządzającego obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469 oraz z 2026 r. poz. 1542);”.
Art. 23.
Art. 24.
2. Decyzje o wsparciu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązują przez oznaczony czas, na który zostały wydane.
3. Do decyzji o zmianie decyzji, o których mowa w ust. 2, oraz do decyzji o zmianie decyzji wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oraz decyzji o zmianie decyzji, o których mowa w ust. 2, wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że nie jest wymagana opinia, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
4. Do postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o wsparciu, o których mowa w art. 17 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
5. Do postępowań w sprawie wydania, zmiany, wygaśnięcia, uchylenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu, prowadzonych przed dniem 1 stycznia 2029 r. w postaci papierowej, stosuje się przepisy dotychczasowe.
6. Do kontroli zarządzającego obszarem, o których mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
7. Kontrole realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu, o których mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzą zarządzający obszarami w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 25.
2. Uchwały rady gminy wydane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc.
3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 tracą moc.
Art. 26.
2. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 34a, ust. 4, 4a, 6aa i 6b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu wydanej po dniu 31 grudnia 2026 r.
3. Do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w sprawie wydania której wszczęto postępowanie, i nie zakończono go przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 21 ust. 1 pkt 63b, ust. 5a, 5caa i 5cb ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy art. 17 ust. 1 pkt 34a, ust. 4, 6aa i 6b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 27.
2. Do postępowań, o których mowa w art. 15 ustawy uchylanej w art. 29, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 29, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
1) art. 1 pkt 5 lit. a, pkt 14 i 15 oraz art. 24 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2029 r.;
2) art. 2, art. 3, art. 11, art. 25 ust. 2, art. 27 i art. 29, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2027 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą:
1) zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
2) uchyla się ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 912, 1123, 1287, 1371, 1541 i 1542.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 1079, 1098, 1123, 1287, 1347, 1354, 1371, 1541 i 1542.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 1079, 1098, 1123, 1287, 1347, 1354, 1371 i 1541.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 912, 1123, 1287, 1371 i 1541.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 825, 846, 875, 1098, 1154 i 1206.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986, 1007 i 1540.
- Data ogłoszenia: 2026-11-23
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
- USTAWA z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
- USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
- USTAWA z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
- USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
- USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
- USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
- USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
- USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
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Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2027 r.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Mikstat w województwie wielkopolskim
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