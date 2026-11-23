Art. 1.

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2025 r. poz. 469) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zarządzający obszarem - spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, samorząd województwa albo inna spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, realizującą zadania określone w ustawie, na terenie obszaru przypisanego tej spółce na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3;”;

2) po art. 6 dodaje się art. 6a i art. 6b w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Pełnienia funkcji członka zarządu zarządzającego obszarem nie można łączyć z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

2. Zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, o których mowa w ust. 1, nie można podjąć w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pełnienia funkcji członka zarządu zarządzającego obszarem.

Art. 6b. 1. Do składu rady nadzorczej zarządzającego obszarem, w stosunku do której Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 6 osób, w tym:

1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa;

2) niewięcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym zarządzającego obszarem jest największy.

2. Do składu rady nadzorczej zarządzającego obszarem, w stosunku do której samorząd województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się niewięcej niż 5 osób, w tym:

1) dwóch przedstawicieli samorządu województwa;

2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) niewięcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa, których udział w kapitale zakładowym zarządzającego obszarem jest największy.

3. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym obszarem, w stosunku do której inny zarządzający posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się niewięcej niż 5 osób, w tym co najmniej dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Do składu rady nadzorczej, o której mowa w ust. 1, 2 lub 3, nie może być powołana osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu lub pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiązaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554, z późn. zm.2)).

5. Zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, nie można podjąć u przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pełnienia funkcji członka rady nadzorczej zarządzającego obszarem.”;

3) w art. 7:

a) w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) pomoc przedsiębiorcom w celu uzyskania dostępu do energii niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii;

12) współpraca z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1.”,

b) w ust. 3 wyrazy „w ust. 2 pkt 3, 4, 6, 8 i 9” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 pkt 3, 4, 6, 8, 9 i 11”,

c) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Zarządzający obszarem będący podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, 1347 i 1542), udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 9 tej ustawy, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

5. Zamówienie, o którym mowa w ust. 4, jest udzielane w sposób zapewniający zachowanie przejrzystości i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

6. Zarządzający obszarem zamieszcza niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 4, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.”;

4) w art. 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiszcza wynagrodzenia za świadczenie usług, o którym mowa w ust. 1, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, zarządzający obszarem występuje do przedsiębiorcy z żądaniem niezwłocznego uiszczenia powstałych zaległości w terminie niekrótszym niż 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza dochodzenia zapłaty wynagrodzenia w postępowaniu sądowym.”;

5) w art. 13:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z załącznikami, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia oraz dokumenty i pisma ich dotyczące wnosi się wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym w Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji, o której mowa w art. 29 ust. 1, zwanego dalej „indywidualnym kontem”.

2b. Decyzje, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma dotyczące postępowania w sprawie dotyczącej decyzji o wsparciu są doręczane w postaci elektronicznej na indywidualne konto. Minister właściwy do spraw gospodarki może dodatkowo przesłać informację o umieszczeniu na indywidualnym koncie decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma na wskazany przez przedsiębiorcę na indywidualnym koncie adres elektroniczny lub numer telefonu.

2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z załącznikami, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia oraz dokumenty i pisma ich dotyczące złożone w inny sposób niż określony w ust. 2a pozostawia się bez rozpoznania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, niekrótszy niż 15 i nie dłuższy niż 20 lat.”,

c) uchyla się ust. 5,

d) uchyla się ust. 7;

6) w art. 14 w ust. 3 uchyla się pkt 11;

7) w art. 15:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „przedmiot działalności gospodarczej” dodaje się wyrazy „związanej z nową inwestycją, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, wielkość przedsiębiorcy określoną zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu”,

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „określonej liczby”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględniane przy określeniu maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunek tworzenia nowych miejsc pracy nie ma zastosowania do inwestycji, w której przedsiębiorca zadeklaruje poniesienie kosztów kwalifikowanych wyłącznie z tytułu kosztów inwestycji realizowanej w obszarze robotyzacji i automatyzacji procesów polegającej na zakupie robota przemysłowego, przez którego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne przedsiębiorcy, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym przedsiębiorcy.”;

8) po art. 15 dodaje się art. 15a-15d w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. W przypadku gdy maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej, o której mowa w art. 15 ust. 1, wynosi co najmniej 40 000 000 zł, minister właściwy do spraw gospodarki przed wydaniem decyzji o wsparciu zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii w sprawie danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, obejmuje ocenę kompletności, jednoznaczności, spójności i prawidłowości danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu, dotyczących:

1) przedmiotu działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją oraz

2) terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana

- w zakresie, w jakim mają one wpływ na ustalenie zakresu zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 3.

3. W przypadku gdy maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej, o której mowa w art. 15 ust. 1, wynosi mniej niż 40 000 000 zł, przedsiębiorca może wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 13 ust. 2, złożyć wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1.

Art. 15b. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej projekt decyzji o wsparciu wraz z dokumentami niezbędnymi do wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia braków, niejednoznaczności, niespójności lub wątpliwości dotyczących danych zawartych w dokumentach niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki lub przedsiębiorcy o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może także zorganizować spotkanie uzgodnieniowe z ministrem właściwym do spraw gospodarki lub przedsiębiorcą w celu omówienia okoliczności istotnych dla oceny tych danych. Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię, o której mowa w art. 15a ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu decyzji o wsparciu wraz z dokumentami niezbędnymi do wydania tej opinii. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, niedłużej jednak niż o miesiąc, o czym zawiadamia się ministra właściwego do spraw gospodarki oraz przedsiębiorcę, wskazując przyczyny przedłużenia tego terminu oraz nowy termin wydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1.

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje opinię, o której mowa w art. 15a ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

5. W przypadku niewydania opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania tej opinii, została wydana opinia potwierdzająca kompletność, jednoznaczność, spójność i prawidłowość danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu, o których mowa w art. 15a ust. 2, o czym minister właściwy do spraw gospodarki czyni wzmiankę w decyzji o wsparciu.

6. Opinia, o której mowa w art. 15a ust. 1, jest wydawana w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie.

7. Do opinii, o której mowa w art. 15a ust. 1, nie stosuje się art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 15c. 1. Opinia, o której mowa w art. 15a ust. 1, stanowi dowód w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki uwzględnia opinię, o której mowa w art. 15a ust. 1, przy ocenie zgromadzonego materiału dowodowego. Opinia ta jest doręczana przedsiębiorcy wraz z decyzją o wsparciu.

3. W zakresie, w jakim opinia, o której mowa w art. 15a ust. 1, potwierdza kompletność, jednoznaczność, spójność i prawidłowość danych zawartych w projekcie decyzji o wsparciu, organy podatkowe są związane tą opinią przy ustalaniu zakresu zwolnienia z podatku dochodowego wynikającego z decyzji o wsparciu, chyba że ujawnią się nowe okoliczności, nieznane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na etapie opiniowania, wskazujące na niezgodność tych danych ze stanem rzeczywistym.

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie wyłącza uprawnień organów podatkowych do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy.

Art. 15d. Przepisy art. 15a-15c stosuje się odpowiednio w przypadku decyzji o zmianie decyzji o wsparciu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na dane, o których mowa w art. 15a ust. 2.”;

9) w art. 16:

a) w ust. 1 po wyrazach „podatku dochodowego” dodaje się wyrazy „oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej”,

b) w ust. 2 wyrazy „spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej” zastępuje się wyrazami „spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej”;

10) w art. 17:

a) w ust. 1 po wyrazie „uchylenia” dodaje się wyrazy „ , stwierdzenia wygaśnięcia”,

b) w ust. 4:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, rozumianego jako liczba nowych miejsc pracy tworzonych w zakładzie, w którym realizowana jest nowa inwestycja, w okresie wskazanym w decyzji o wsparciu w dniu jej wydania, o więcej niż 20 %;”,

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dotyczyć następujących elementów inwestycji określonych w decyzji o wsparciu:

a) średniorocznego poziomu zatrudnienia, jaki przedsiębiorca osiągnął w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 2, z wyjątkiem przypadku błędu w tym zakresie w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu,

b) przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca wykaże bezpośredni związek planowanej działalności z nową inwestycją albo błąd w określeniu tego przedmiotu popełniony w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu,

c) terenu realizacji nowej inwestycji z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca wykaże przeszkodę uniemożliwiającą realizację nowej inwestycji na wskazanym w decyzji o wsparciu terenie albo błąd w oznaczeniu tego terenu popełniony w postępowaniu o wydanie decyzji o wsparciu.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wniosek o zmianę decyzji o wsparciu w zakresie poniesienia kosztów kwalifikowanych, zatrudnienia i utrzymania pracowników oraz zakończenia inwestycji składa się przed dniem określonym w decyzji o wsparciu jako termin realizacji warunku, którego dotyczy wniosek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”,

d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza wygaśnięcie decyzji o wsparciu na wniosek przedsiębiorcy, który nie uzyskał dochodów podlegających zwolnieniu, o którym mowa w art. 3, w ramach decyzji o wsparciu, której dotyczy ten wniosek, albo przedsiębiorcy, który skorzystał z pomocy publicznej i spełnił wszystkie warunki określone w tej decyzji o wsparciu oraz warunki udzielania pomocy publicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 3.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca dołącza oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu podlegającego zwolnieniu, o którym mowa w art. 3, w ramach decyzji o wsparciu, której dotyczy wniosek, albo oświadczenie o zrealizowaniu warunków udzielania pomocy publicznej, o których mowa w ust. 5.”;

11) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, kwotę pomocy publicznej podlegającą zwrotowi pomniejszoną odpowiednio o kwotę podatku należnego, o którym mowa w art. 21 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, z późn. zm.3)) albo art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik urzędu skarbowego przesyła kopię tej decyzji do ministra właściwego do spraw gospodarki albo do zarządzającego obszarem - w przypadku powierzenia, o którym mowa w art. 23.”;

12) w art. 23 w ust. 2 wyraz „przepis” zastępuje się wyrazami „przepisy art. 15a-15d i”;

13) w art. 28 w ust. 3 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „60 dni”;

14) w art. 29 w ust. 2 po wyrazach „pomocy publicznej” dodaje się wyrazy „oraz prowadzenia postępowania w sprawie decyzji o wsparciu”;

15) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Minister właściwy do spraw gospodarki, w pełnym zakresie danych zgromadzonych na indywidualnym koncie, objętych ewidencją, oraz zarządzający obszarem, w zakresie danych dotyczących terenu działania zarządzającego obszarem, pozyskują i przetwarzają dane dla potrzeb ewidencji bez zawiadamiania podmiotów, których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań określonych ustawą.”.