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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1544
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2026 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Minister kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny.
3. Minister jest dysponentem części 34 budżetu państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-11-23
- Data wejścia w życie: 2026-11-23
- Data obowiązywania: 2026-11-23
- Z mocą od: 2026-11-20
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
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