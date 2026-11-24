REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1546
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 17 listopada 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym
- Data ogłoszenia: 2026-11-24
- Data wejścia w życie: 2026-11-24
- Data obowiązywania: 2026-11-24
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 listopada 2026 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu umorzenia pożyczki udzielonej w formie pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej oraz środków instrumentów finansowych podlegających ponownemu wykorzystaniu na naprawienie szkód spowodowanych przez powódź z września 2024 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2027 r.
REKLAMA