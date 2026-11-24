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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1546
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 17 listopada 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 671), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 648);
2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 628).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 648), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 628), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1546)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym2)
Na podstawie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa laboratoria będące:
1) laboratoriami urzędowymi, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/625”;
2) krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 100 rozporządzenia 2017/625.
§ 2. Laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 2017/625, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w art. 100 rozporządzenia 2017/625, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 20 marca 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1546)
Załącznik nr 1
LABORATORIA URZĘDOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 ROZPORZĄDZENIA 2017/625
|
Lp.
|
Laboratorium urzędowe
|
Opis zadań
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności
|
Analiza żywności, produktów rolnych, gleb i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
2
|
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku
|
Analiza żywności, produktów rolnych, pasz, gleb i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
3
|
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu
|
Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
4
|
|
|
56)
|
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
|
Analiza żywności, pasz, produktów rolnych, materiału roślinnego, gleb i podłoży uprawowych zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
6
|
GBA Polska Sp. z o.o.
|
Analiza żywności, produktów rolnych, gleb, wody i pasz zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
7
|
Laboratorium Badania GMO w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
|
Analiza roślin uprawnych i materiału siewnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
8
|
Laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o.
|
Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
97)
|
Laboratorium w Dziale Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
|
Analiza mikrobiologiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
107)
|
Laboratorium w Dziale Badań Chemicznych Żywności i Pasz
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
|
Analiza chemiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
11
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
12
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
13
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
14
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
15
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
16
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
17
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
18
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
19
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
20
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
21
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
22
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
23
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
24
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
25
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
26
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
27
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
Załącznik nr 2
KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 ROZPORZĄDZENIA 2017/625
|
Lp.
|
Krajowe laboratorium referencyjne
|
Opis zadań
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu
|
Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
2
|
Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
|
Analiza żywności, pasz, komponentów do pasz, roślin i materiału siewnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
38)
|
Laboratorium w Dziale Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
|
Analiza mikrobiologiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
48)
|
Laboratorium w Dziale Badań Chemicznych Żywności i Pasz
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
|
Analiza chemiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
|
5
|
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
Dział Laboratoryjny
|
Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rolnictwo kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27).
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 kwietnia 2023 r.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. poz. 795, z 2016 r. poz. 914, z 2018 r. poz. 686, z 2019 r. poz. 1067, z 2021 r. poz. 334 i 946 oraz z 2022 r. poz. 946), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588).
5) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 628), które weszło w życie z dniem 27 maja 2026 r.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 648), które weszło w życie z dniem 3 czerwca 2025 r.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.
- Data ogłoszenia: 2026-11-24
- Data wejścia w życie: 2026-11-24
- Data obowiązywania: 2026-11-24
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