Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 17 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1546)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym2)

Na podstawie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa laboratoria będące:

1) laboratoriami urzędowymi, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/625”;

2) krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 100 rozporządzenia 2017/625.

§ 2. Laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 37 rozporządzenia 2017/625, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w art. 100 rozporządzenia 2017/625, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 20 marca 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1546)

Załącznik nr 1

LABORATORIA URZĘDOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 ROZPORZĄDZENIA 2017/625

Lp. Laboratorium urzędowe Opis zadań 1 2 3 1 Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Analiza żywności, produktów rolnych, gleb i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 2 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Białymstoku Analiza żywności, produktów rolnych, pasz, gleb i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 3 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 4

(uchylona)5) 56) J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Analiza żywności, pasz, produktów rolnych, materiału roślinnego, gleb i podłoży uprawowych zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 6 GBA Polska Sp. z o.o. Analiza żywności, produktów rolnych, gleb, wody i pasz zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 7 Laboratorium Badania GMO w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Analiza roślin uprawnych i materiału siewnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 8 Laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 97) Laboratorium w Dziale Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Analiza mikrobiologiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 107) Laboratorium w Dziale Badań Chemicznych Żywności i Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Analiza chemiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 11 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 12 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 13 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 14 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 15 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 16 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 17 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 18 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 19 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 20 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 21 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 22 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 23 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 24 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 25 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 26 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 27 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

Załącznik nr 2

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 ROZPORZĄDZENIA 2017/625

Lp. Krajowe laboratorium referencyjne Opis zadań 1 2 3 1 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu Analiza żywności, produktów rolnych, pasz i wody zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 2 Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Analiza żywności, pasz, komponentów do pasz, roślin i materiału siewnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 38) Laboratorium w Dziale Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Analiza mikrobiologiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 48) Laboratorium w Dziale Badań Chemicznych Żywności i Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Analiza chemiczna żywności, pasz, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji 5 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie Dział Laboratoryjny Analiza gleb mineralnych i organicznych, produktów nawozowych, nawozów naturalnych, organicznych i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiału roślinnego zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rolnictwo kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 kwietnia 2023 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. poz. 795, z 2016 r. poz. 914, z 2018 r. poz. 686, z 2019 r. poz. 1067, z 2021 r. poz. 334 i 946 oraz z 2022 r. poz. 946), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588).

5) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 628), które weszło w życie z dniem 27 maja 2026 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 648), które weszło w życie z dniem 3 czerwca 2025 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.