Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 4 listopada 2026 r. (Dz. U. poz. 1547)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna2)

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) członku - rozumie się przez to podmiot dopuszczony do działalności na danym rynku regulowanym na podstawie umowy zawartej ze spółką prowadzącą rynek regulowany;

2) instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38, z późn. zm.4));

3) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany

§ 2. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia warunki niezbędne do prowadzenia sprawnego i bezpiecznego obrotu na tym rynku, w tym do skutecznego i niezwłocznego wykonywania zleceń składanych na tym rynku.

§ 3. Spółka prowadząca rynek regulowany wdraża rozwiązania, które zapewniają identyfikację potencjalnie niekorzystnych dla działalności tego rynku lub jego członków konsekwencji zdarzeń powodowanych przez konflikty między interesami spółki prowadzącej rynek regulowany lub jej akcjonariuszy a stabilnym funkcjonowaniem prowadzonego rynku regulowanego i umożliwiają zarządzanie tymi konsekwencjami.

§ 4. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany zarządza ryzykiem operacyjnym, na które jest narażony prowadzony przez nią rynek regulowany, w tym ryzykiem związanym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „ICT”, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/2554”, a w szczególności:5)

1) opracowuje zasady identyfikacji i szacowania poziomu tego ryzyka;

2) stosuje środki skutecznie ograniczające to ryzyko.

2. W celu właściwego zarządzania ryzykiem spółka prowadząca rynek regulowany ustala i wdraża pisemne procedury dotyczące:

1) (uchylony);6)

2) bezpieczeństwa dostępu członków rynku regulowanego do systemów informatycznych tego rynku;

3) systemu zarządzania ciągłością działania i zasad zachowania ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

3. W celu właściwego zarządzania ryzykiem spółka prowadząca rynek regulowany podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości obsługi oraz pracy urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, w szczególności przez:

1) przeprowadzanie testów w zakresie prawidłowości działania urządzeń i systemów informatycznych w przypadku ich wdrożenia lub modyfikacji, w oparciu o opracowane, wdrożone i stosowane procedury wewnętrzne określające metodologię przeprowadzanych testów;

2) monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz dokonywanie okresowych przeglądów i ocen wykorzystywanych urządzeń i systemów informatycznych w celu identyfikowania i eliminacji potencjalnych lub rzeczywistych zakłóceń;

3) zapewnienie wydajności urządzeń i systemów informatycznych w stopniu odpowiadającym skali prowadzonej działalności, racjonalnie przewidywanemu wzrostowi skali działalności w najbliższym czasie oraz nadzwyczajnym warunkom, które mogłyby zakłócić pracę tych urządzeń i systemów;

4) zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych z uwzględnieniem niezbędnych uprawnień i kwalifikacji oraz czasu niezbędnego do realizacji obowiązków;

5) zabezpieczenie urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania, innymi awariami lub zakłóceniami oraz innymi zdarzeniami losowymi;

6) tworzenie z adekwatną częstotliwością, lecz przynajmniej raz dziennie, kopii bazy danych lub stosowanie innych środków technicznych umożliwiających odtworzenie danych oraz podjęcie pracy urządzeń i systemów informatycznych w sytuacji awarii lub utraty części lub całości danych w podstawowych bazach danych na skutek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej;

7) przechowywanie kopii bazy danych w miejscu, w którym w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych nie dojdzie do utraty kopii bazy danych;

8) przeprowadzanie testów zgodności systemów informatycznych członków rynku regulowanego z systemami informatycznymi tego rynku w celu ustalenia, czy systemy informatyczne członków nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez tę spółkę.

4. W związku z wykorzystywaniem urządzeń i systemów informatycznych w prowadzonej działalności spółka prowadząca rynek regulowany opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania:

1) zapewniające możliwość całkowitej lub częściowej blokady uczestnictwa członka rynku regulowanego w składaniu zleceń oraz anulowania transakcji;

2) ograniczające lub wstrzymujące obrót jednym lub większą liczbą instrumentów finansowych w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych rynku regulowanego, w szczególności rozwiązania zapewniające możliwość automatycznego blokowania zleceń przekraczających ustalony przez spółkę prowadzącą rynek regulowany próg wolumenu zleceń;

3) zapobiegające przepełnianiu arkusza zleceń.

5. O istotnych zdarzeniach mogących wpłynąć na ryzyko operacyjne lub powodujących urzeczywistnienie się tego ryzyka spółka prowadząca rynek regulowany informuje Komisję niezwłocznie, lecz niepóźniej niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

6. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do spółki prowadzącej rynek regulowany, do której ma zastosowanie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 350).

§ 4a.7) Spółka prowadząca rynek regulowany posiada rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające:

1) odporność operacyjną zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II rozporządzenia 2022/2554, w tym:

a) odporność systemów transakcyjnych rynku regulowanego,

b) wydajność systemów transakcyjnych rynku regulowanego pozwalającą na obsłużenie znacznego wolumenu zleceń lub komunikatów,

c) prawidłowy obrót instrumentami finansowymi w przypadku zaistnienia warunków dużych napięć rynkowych,

d) przeprowadzanie pełnych testów spełniania warunków, o których mowa w lit. a-c;

2) ciągłość działania, w tym strategię na rzecz ciągłości działania w zakresie ICT i plany reagowania i przywracania sprawności ICT ustanowione zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2022/2554, zapewniające ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii systemów transakcyjnych rynku regulowanego.

§ 5. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia zabezpieczenie udostępnianych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w art. 3, art. 6, art. 8 oraz art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.), także w przypadku odroczenia ich publikacji zgodnie z art. 7 i art. 11 tego rozporządzenia, w sposób uniemożliwiający dokonanie w nich zmian przez osoby nieuprawnione.

2. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez osoby nieuprawnione zmian do udostępnionych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w art. 3, art. 6, art. 8 oraz art. 10 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, także w przypadku odroczenia ich publikacji zgodnie z art. 7 i art. 11 tego rozporządzenia, spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia dokonanie ich korekty z jednoczesnym wskazaniem, kiedy taka zmiana została wykryta, które informacje zostały zmienione oraz kiedy została zrobiona korekta.

§ 5a.8) Spółka prowadząca rynek regulowany, która przekazuje dane do centrum danych dostawcy informacji skonsolidowanych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, ustanawia mechanizmy zapewniające spełnianie standardów jakości danych zgodnie z art. 22b tego rozporządzenia.

§ 6. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany ustala kryteria i warunki dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym w sposób zapewniający rzetelny, należyty i skuteczny obrót tymi instrumentami finansowymi, a w przypadku papierów wartościowych - swobodną zbywalność, w rozumieniu art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/568 z dnia 24 maja 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na rynkach regulowanych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 117), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/568”.

2. W przypadku instrumentów pochodnych kryteria i warunki, o których mowa w ust. 1, są ustalane w sposób zapewniający, że dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym są wyłącznie instrumenty pochodne, których konstrukcja umożliwia ich właściwą wycenę i skuteczne rozliczanie transakcji.

3. Kryteria i warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, są ustalane z uwzględnieniem art. 1, art. 2, art. 4 i art. 5 rozporządzenia 2017/568, z zastrzeżeniem art. 6 tego rozporządzenia.

4. Spółka prowadząca rynek regulowany opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie procedury umożliwiające regularny przegląd zgodności instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym z kryteriami i warunkami ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku.

§ 7. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany weryfikuje, z uwzględnieniem art. 7 rozporządzenia 2017/568, wypełnianie przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym wymogów w zakresie podawania przez tych emitentów do publicznej wiadomości informacji dotyczących emitenta i papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Spółka prowadząca rynek regulowany wdraża, z uwzględnieniem art. 8 rozporządzenia 2017/568, rozwiązania ułatwiające członkom tego rynku regulowanego dostęp do informacji podawanych do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na prowadzonym rynku regulowanym.

§ 8. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany ustanawia przejrzyste i obiektywne zasady uzyskiwania statusu członka danego rynku regulowanego.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, uwzględniają obowiązki związane z posiadaniem statusu członka rynku regulowanego wynikające z:

1) zasad funkcjonowania rynku regulowanego;

2) zasad zawierania transakcji na rynku regulowanym;

3) wymogów, jakim podlegają osoby zatrudniane przez członka do działania na rynku regulowanym;

4)9) dodatkowych wymogów, jakim podlegają członkowie niebędący firmą inwestycyjną, bankiem państwowym prowadzącym działalność maklerską, zagraniczną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową;

5) zasad i warunków rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

2a.10) Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia, aby status członka danego rynku regulowanego posiadało co najmniej trzech członków wykazujących się znacznym stopniem aktywności, z których każdy ma możliwość interakcji ze wszystkimi pozostałymi członkami, w odniesieniu do kształtowania się cen na tym rynku regulowanym.

3. Spółka prowadząca rynek regulowany może przyznać status członka rynku regulowanego:

1) firmie inwestycyjnej;

1a)11) bankowi państwowemu prowadzącemu działalność maklerską;

2) zagranicznej firmie inwestycyjnej nieprowadzącej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) instytucji kredytowej;

4) podmiotowi, który:

a) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz daje rękojmię prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa w obrocie,

b) posiada niezbędny poziom możliwości i kompetencji transakcyjnych,

c) wykorzystuje szczególne rozwiązania organizacyjne - o ile wykorzystywanie takich rozwiązań jest niezbędne dla członkostwa na danym rynku regulowanym,

d) posiada zasoby finansowe niezbędne dla danego typu członkostwa na rynku regulowanym oraz spełnia wdrożone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany rozwiązania finansowe mające na celu zagwarantowanie prawidłowego rozrachunku transakcji zawieranych na danym rynku regulowanym.

4. Zasady, o których mowa w ust. 1, przewidują możliwość uzyskiwania przez zagraniczne firmy inwestycyjne statusu członka danego rynku regulowanego bezpośredniego lub zdalnego bez konieczności otwierania przez tę zagraniczną firmę inwestycyjną oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje Komisji, po rozpoczęciu działalności, listę członków tego rynku regulowanego. W przypadku zmiany danych zawartych na liście spółka prowadząca rynek regulowany informuje niezwłocznie o treści tych zmian Komisję.

6. Spółka prowadząca rynek regulowany, która świadczy na rzecz członków rynku regulowanego usługę kolokacji, ustanawia przejrzyste, uczciwe i niedyskryminacyjne zasady dotyczące świadczenia tej usługi.

§ 9. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany organizuje i sprawuje, w sposób ciągły i adekwatny do ryzyka, nadzór nad przestrzeganiem przez członków tego rynku regulowanego wdrożonych przez tę spółkę regulacji dotyczących jego funkcjonowania, w tym dokonywanego na nim obrotu.

2. Spółka prowadząca rynek regulowany monitoruje zlecenia, w tym zlecenia anulowane, oraz transakcje zawierane na tym rynku przez jej członków, w celu identyfikowania przypadków naruszeń regulacji, o których mowa w ust. 1, oraz zasad uczciwego obrotu, a także przypadków uzasadniających podejrzenie usiłowania dokonania lub wystąpienia manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), usiłowania wykorzystania, wykorzystania lub ujawniania informacji poufnej, o której mowa w art. 7 tego rozporządzenia, oraz zakłóceń funkcjonowania systemu obrotu instrumentami finansowymi.

3. O przypadku istotnego naruszenia zasad uczciwego obrotu oraz regulacji, o których mowa w ust. 1, spółka prowadząca rynek regulowany informuje Komisję niezwłocznie, lecz niepóźniej niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia. Informacja zawiera szczegółowy opis takiego przypadku wraz ze wskazaniem działań, jakie spółka podjęła lub zamierza podjąć w związku z jego wystąpieniem.

4. O każdym przypadku uzasadniającym podejrzenie usiłowania dokonania lub wystąpienia manipulacji na rynku oraz usiłowania wykorzystania, wykorzystania lub ujawnienia informacji poufnej, spółka prowadząca rynek regulowany informuje Komisję niezwłocznie. Informacja zawiera szczegółowy opis takiego przypadku.

5. Spółka prowadząca rynek regulowany ustala i wdraża procedury umożliwiające jej sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, oraz zapewnia odpowiednie zasoby kadrowe, technologiczne i finansowe niezbędne do skutecznego monitorowania zleceń i transakcji, o których mowa w ust. 2.

§ 10. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany, która umożliwia składanie zleceń z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego i zawieranie transakcji wskutek takich zleceń, ustanawia odpowiednie zasady, systemy i procedury zapewniające, że:

1)12) możliwość udostępnienia bezpośredniego dostępu elektronicznego do tego rynku posiadają wyłącznie firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską i zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podmioty, o których mowa w pkt 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenia i szkody powstałe wskutek składania przez klientów, którym umożliwiły korzystanie z bezpośredniego dostępu elektronicznego, zleceń w ramach korzystania z takiego dostępu oraz za szkody powstałe wskutek transakcji zawartych w wyniku takich zleceń, jeżeli takie zlecenia lub takie transakcje zostały złożone lub zawarte niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem rynku regulowanego.

2.13) Spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem art. 21 rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 6, opracowuje i stosuje odpowiednie kryteria, które muszą spełniać klienci firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską i zagranicznych firm inwestycyjnych nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którym udostępniają one bezpośredni dostęp elektroniczny do tego rynku.

3. Spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w ust. 1, ustanawia odpowiednie mechanizmy kontroli ryzyka związanego z umożliwieniem składania zleceń z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego i zawierania transakcji wskutek takich zleceń oraz odpowiednie progi obrotu prowadzonego z wykorzystaniem tej możliwości.

4.14) Spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w ust. 1, wdraża odpowiednie rozwiązania umożliwiające jej odróżnienie zleceń składanych z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego i transakcji zawieranych wskutek takich zleceń od zleceń i transakcji realizowanych przez samą firmę inwestycyjną, sam bank państwowy prowadzący działalność maklerską albo samą zagraniczną firmę inwestycyjną nieprowadzącą działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udostępniły możliwość składania takich zleceń i zawierania transakcji, oraz, w razie konieczności, wstrzymanie realizacji zleceń składanych z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego i transakcji zawieranych wskutek takich zleceń niezależnie od zleceń i transakcji realizowanych przez firmę inwestycyjną, bank państwowy prowadzący działalność maklerską albo zagraniczną firmę inwestycyjną nieprowadzącą działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udostępniły możliwość składania takich zleceń i zawierania transakcji.

5.15) Spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w ust. 1, ustanawia mechanizmy pozwalające na zawieszenie lub zakończenie udostępniania klientowi firmy inwestycyjnej, banku państwowego prowadzącego działalność maklerską lub zagranicznej firmy inwestycyjnej nieprowadzącej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośredniego dostępu elektronicznego do tego rynku, w przypadku gdy klient ten nie spełnia kryteriów, o których mowa w ust. 2.

§ 10a.16) Spółka prowadząca rynek regulowany, która umożliwia składanie zleceń z wykorzystaniem handlu algorytmicznego, posiada rozwiązania i procedury, zgodne z wymogami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu, zapewniające, że handel algorytmiczny nie będzie prowadził lub przyczyniał się do powstania na tym rynku zakłóceń obrotu instrumentami finansowymi oraz zapewniające zarządzanie zakłóceniami obrotu instrumentami finansowymi, które wynikają z takiego handlu algorytmicznego, w tym:

1) zobowiązujące członka rynku regulowanego do przeprowadzania odpowiednich testów algorytmów oraz zapewniające warunki ułatwiające przeprowadzenie takich testów, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziałach II i IV rozporządzenia 2022/2554;

2) umożliwiające ograniczenie liczby niewykonanych zleceń w stosunku do liczby transakcji, które członek tego rynku regulowanego może wprowadzić;

3) umożliwiające spowolnienie przekazywania zleceń w przypadku ryzyka osiągnięcia przez system transakcyjny maksymalnej wydajności oraz ograniczenia minimalnej wielkości zmiany ceny, jakiej można dokonywać na danym rynku regulowanym.

§ 11. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany, która umożliwia składanie zleceń z wykorzystaniem handlu algorytmicznego, zapewnia na potrzeby nadzoru identyfikację takich zleceń, algorytmów wykorzystywanych do tworzenia takich zleceń oraz osób, które inicjują takie zlecenia, w sposób określony w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 193).

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia Komisji na jej żądanie, zgodnie z art. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. (uchylony).17)

Rozdział 3

Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać platforma aukcyjna

§ 13. 1. Spółka prowadząca platformę aukcyjną zapewnia warunki niezbędne do prowadzenia w sposób sprawny i bezpieczny aukcji na tej platformie, w tym do skutecznego i niezwłocznego przyjmowania ofert składanych na tę platformę, z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.)18), zwanego dalej „rozporządzeniem 1031/2010”.

2. Spółka prowadząca platformę aukcyjną zapewnia warunki niezbędne do zawarcia i wdrożenia uzgodnień w formie umowy z prowadzącym aukcje, w celu umożliwienia sprzedaży oferowanych przez Rzeczpospolitą Polską uprawnień do emisji, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/201018).

§ 14. Spółka prowadząca platformę aukcyjną wdraża rozwiązania, które zapewniają identyfikację potencjalnie niekorzystnych dla działalności tej platformy aukcyjnej lub podmiotów dopuszczonych do składania ofert konsekwencji zdarzeń powodowanych przez konflikty między interesami spółki prowadzącej platformę aukcyjną lub jej akcjonariuszy a stabilnym funkcjonowaniem prowadzonej platformy aukcyjnej i umożliwiają zarządzanie tymi konsekwencjami.

§ 15. 1. Spółka prowadząca platformę aukcyjną zarządza ryzykiem operacyjnym, na które jest narażona prowadzona przez nią platforma aukcyjna, a w szczególności:

1) opracowuje zasady identyfikacji i szacowania poziomu tego ryzyka;

2) stosuje środki skutecznie ograniczające to ryzyko.

2. W celu właściwego zarządzania ryzykiem spółka prowadząca platformę aukcyjną ustala i wdraża pisemne procedury dotyczące:

1) zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych platformy aukcyjnej;

2) bezpieczeństwa dostępu podmiotów dopuszczonych do składania ofert do systemów informatycznych tej platformy;

3) systemu zarządzania ciągłością działania i zasad zachowania ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

3. W celu właściwego zarządzania ryzykiem spółka prowadząca platformę aukcyjną podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości obsługi oraz pracy urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych w prowadzonej działalności w szczególności przez:

1) przeprowadzanie testów w zakresie prawidłowości działania urządzeń i systemów informatycznych w przypadku ich wdrożenia lub modyfikacji, w oparciu o opracowane, wdrożone i stosowane procedury wewnętrzne określające metodologię przeprowadzanych testów;

2) monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz dokonywanie okresowych przeglądów i ocen wykorzystywanych urządzeń i systemów informatycznych w celu identyfikowania i eliminacji potencjalnych lub rzeczywistych zakłóceń;

3) zapewnienie wydajności urządzeń i systemów informatycznych w stopniu odpowiadającym skali prowadzonej działalności, racjonalnie przewidywanemu wzrostowi skali działalności w najbliższym czasie oraz nadzwyczajnym warunkom, które mogłyby zakłócić pracę tych urządzeń i systemów;

4) zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, z uwzględnieniem niezbędnych uprawnień i kwalifikacji oraz czasu niezbędnego do realizacji obowiązków;

5) zabezpieczenie urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania, innymi awariami lub zakłóceniami oraz innymi zdarzeniami losowymi;

6) tworzenie z adekwatną częstotliwością kopii bazy danych lub stosowanie innych środków technicznych umożliwiających odtworzenie danych oraz podjęcie pracy urządzeń i systemów informatycznych w sytuacji awarii lub utraty części lub całości danych w podstawowych bazach danych na skutek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej;

7) przechowywanie kopii bazy danych w miejscu, w którym w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych nie dojdzie do utraty kopii bazy danych;

8) przeprowadzanie adekwatnych testów zgodności systemów informatycznych podmiotów uprawnionych do składania ofert z systemami informatycznymi spółki prowadzącej platformę aukcyjną w celu ustalenia, czy systemy informatyczne podmiotów uprawnionych do składania ofert nie zagrażają bezpieczeństwu aukcji organizowanych przez tę spółkę.

4. W związku z wykorzystywaniem urządzeń i systemów informatycznych w prowadzonej działalności spółka prowadząca platformę aukcyjną opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania:

1) zapewniające możliwość całkowitej lub częściowej blokady uczestnictwa podmiotu składającego ofertę oraz anulowania ofert;

2) ograniczające lub wstrzymujące oferty w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych platformy aukcyjnej, w szczególności rozwiązania zapewniające możliwość automatycznego blokowania ofert przekraczających ustalony przez spółkę prowadzącą platformę aukcyjną próg wolumenu ofert;

3) zapobiegające przepełnianiu arkusza ofert.

5. O istotnych zdarzeniach mogących wpłynąć na ryzyko operacyjne lub powodujących urzeczywistnienie się tego ryzyka spółka prowadząca platformę aukcyjną informuje Komisję niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia.

§ 16. 1. O każdym podejrzeniu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 rozporządzenia 1031/201018), spółka prowadząca platformę aukcyjną informuje Komisję niezwłocznie. Informacja zawiera szczegółowy opis takiego podejrzenia.

2. O każdym przypadku nieuczciwych lub nieprawidłowych warunków sprzedaży na aukcji lub istotnego naruszenia zasad, o których mowa w art. 54 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1031/201018), spółka prowadząca platformę aukcyjną informuje Komisję niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia. Informacja zawiera szczegółowy opis takiego przypadku wraz ze wskazaniem działań, jakie spółka podjęła lub zamierza podjąć w związku z jego wystąpieniem.

3. Spółka prowadząca platformę aukcyjną opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne w celu przeciwdziałania i ujawniania przypadków wykorzystania informacji wewnętrznej, o której mowa w art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/201019), w związku z wycofaniem oferty z platformy aukcyjnej.

Rozdział 4

Przepis przejściowy i końcowy

§ 17. Spółki prowadzące rynek regulowany w dniu wejścia w życie rozporządzenia są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2019 r.20)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 188 z 13.07.2016, str. 28, Dz. Urz. UE L 273 z 08.10.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2017, str. 116 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 39).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176, 340, 484, 644, 846, 1074, 1098 i 1206.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 176, 331, 340, 644, 846 i 1206.

5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna (Dz. U. poz. 974), które weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2025 r.

6) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 29 września 2025 r.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 29 września 2025 r.

11) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

17) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 57 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2830 z dnia 17 października 2023 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez ustanowienie przepisów dotyczących harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 2023/2830 z 20.12.2023, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2830 odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2830 zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku IV.

19) Art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010 został uchylony przez art. 1 pkt 33 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1868 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania sprzedaży uprawnień na aukcji do zasad EU ETS na lata 2021-2030 oraz klasyfikacji uprawnień jako instrumentów finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 289 z 08.11.2019, str. 9), które weszło w życie z dniem 28 listopada 2019 r.

20) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna (Dz. U. poz. 139), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685).