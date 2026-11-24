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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1548
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 listopada 2026 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r.
Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2026 r. poz. 1261) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r. w województwie lubuskim w okręgu wyborczym nr 20.
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze i 284 obwodowe komisje wyborcze. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 2 323 wyborców.
2. Senatora wybierano spośród 4 kandydatów.
Rozdział 2.
Wyniki głosowania i wyniki wyborów
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 242 838.
2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła: 33 536,
w tym:
1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 14;
2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 48.
3. Liczba osób, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 2.
4. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 33 538.
5. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 33 539, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 2.
6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 2,
w tym:
1) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0;
2) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0;
3) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0;
4) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0;
5) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 2.
7. Liczba kart nieważnych wyniosła 83.
8. Liczba kart ważnych wyniosła 33 456.
9. Frekwencja wyborcza wyniosła 13,78 %.
10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 283, co stanowi 0,85 % ogólnej liczby głosów,
w tym:
1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 114;
2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 169;
3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0.
11. Liczba głosów ważnych wyniosła 33 173, co stanowi 99,15 % ogólnej liczby głosów.
12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1) KUBICKI Janusz Krzysztof 10 196
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO PIERWSZE LUBUSKIE;
2) NARUSZEWICZ Tomasz Jacek 3 858
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA NARUSZEWICZA;
3) RÓŻAŃSKA Zdzisława Maria 14 159
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJI 15 PAŹDZIERNIKA;
4) SENYSZYN Joanna 4 960
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY NOWA FALA PROFESOR SENYSZYN.
13. W województwie lubuskim, w okręgu wyborczym nr 20 na senatora została wybrana RÓŻAŃSKA Zdzisława Maria zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJI 15 PAŹDZIERNIKA, która otrzymała najwięcej oddanych głosów ważnych.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:
Sylwester Marciniak
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:
Konrad Składowski
Wojciech Sych
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
Ryszard Balicki
Paweł Gieras
Ryszard Kalisz
Arkadiusz Pikulik
Mirosław Suski
- Data ogłoszenia: 2026-11-24
- Data wejścia w życie: 2026-11-24
- Data obowiązywania: 2026-11-24
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Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 listopada 2026 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r.
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