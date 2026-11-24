Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2026 r. poz. 1261) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r. w województwie lubuskim w okręgu wyborczym nr 20.

Rozdział 1.

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze i 284 obwodowe komisje wyborcze. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 2 323 wyborców.

2. Senatora wybierano spośród 4 kandydatów.

Rozdział 2.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 242 838.

2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła: 33 536,



w tym:

1) liczba kart wydanych na podstawie aktu pełnomocnictwa 14;

2) liczba kart wydanych na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 48.

3. Liczba osób, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 2.

4. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 33 538.

5. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 33 539, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 2.

6. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 2,



w tym:

1) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0;

2) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0;

3) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0;

4) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0;

5) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 2.

7. Liczba kart nieważnych wyniosła 83.

8. Liczba kart ważnych wyniosła 33 456.

9. Frekwencja wyborcza wyniosła 13,78 %.

10. Liczba głosów nieważnych wyniosła 283, co stanowi 0,85 % ogólnej liczby głosów,

w tym:

1) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 114;

2) liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 169;

3) liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0.

11. Liczba głosów ważnych wyniosła 33 173, co stanowi 99,15 % ogólnej liczby głosów.

12. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) KUBICKI Janusz Krzysztof 10 196

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO PIERWSZE LUBUSKIE;

2) NARUSZEWICZ Tomasz Jacek 3 858

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA NARUSZEWICZA;

3) RÓŻAŃSKA Zdzisława Maria 14 159

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJI 15 PAŹDZIERNIKA;

4) SENYSZYN Joanna 4 960

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY NOWA FALA PROFESOR SENYSZYN.

13. W województwie lubuskim, w okręgu wyborczym nr 20 na senatora została wybrana RÓŻAŃSKA Zdzisława Maria zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJI 15 PAŹDZIERNIKA, która otrzymała najwięcej oddanych głosów ważnych.