§ 2.

Za minimalne walory krajobrazowe, o których mowa w § 1, uznaje się położenie miejscowości w gminie, na obszarze której występuje co najmniej jeden z następujących elementów:

1) szata roślinna w postaci sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków użytków rolnych lub lasów, zajmujących łącznie ponad 80 % powierzchni gminy;

2) dostęp do:

a) śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 i 1358),

b) wód przybrzeżnych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

c) morskich wód wewnętrznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2026 r. poz. 1305);

3) kąpielisko spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

4) urozmaicona rzeźba terenu w postaci wyżyn lub gór;

5) skałki lub grupy skał;

6) głazy narzutowe lub głazowiska;

7) wąwóz, dolina lub przełom rzeczny;

8) wodospad, źródło lub wywierzysko;

9) jaskinia lub grota;

10) miejsce występowania osobliwości fauny lub flory;

11) miejsce prezentacji zbiorów przyrodniczych;

12) ogród botaniczny lub ogród zoologiczny;

13) park zabytkowy;

14) park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody;

15) rezerwat archeologiczny;

16) skansen lub ośrodek twórczości ludowej;

17) zabytek architektury lub budownictwa;

18) zabytek działalności gospodarczej lub techniki;

19) miejsce prezentacji zbiorów artystycznych;

20) muzeum;

21) obiekt historyczno-wojskowy;

22) miejsce martyrologii;

23) punkt widokowy;

24) miejsce organizacji imprez kulturalnych.