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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1549
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2026 r.
w sprawie minimalnych walorów krajobrazowych, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
Na podstawie art. 17 ust. 21 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707 oraz z 2026 r. poz. 1354 i 1542) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) szata roślinna w postaci sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków użytków rolnych lub lasów, zajmujących łącznie ponad 80 % powierzchni gminy;
2) dostęp do:
a) śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 i 1358),
b) wód przybrzeżnych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
c) morskich wód wewnętrznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2026 r. poz. 1305);
3) kąpielisko spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
4) urozmaicona rzeźba terenu w postaci wyżyn lub gór;
5) skałki lub grupy skał;
6) głazy narzutowe lub głazowiska;
7) wąwóz, dolina lub przełom rzeczny;
8) wodospad, źródło lub wywierzysko;
9) jaskinia lub grota;
10) miejsce występowania osobliwości fauny lub flory;
11) miejsce prezentacji zbiorów przyrodniczych;
12) ogród botaniczny lub ogród zoologiczny;
13) park zabytkowy;
14) park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody;
15) rezerwat archeologiczny;
16) skansen lub ośrodek twórczości ludowej;
17) zabytek architektury lub budownictwa;
18) zabytek działalności gospodarczej lub techniki;
19) miejsce prezentacji zbiorów artystycznych;
20) muzeum;
21) obiekt historyczno-wojskowy;
22) miejsce martyrologii;
23) punkt widokowy;
24) miejsce organizacji imprez kulturalnych.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. poz. 1851), które traci moc z dniem 1 stycznia 2027 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1354).
- Data ogłoszenia: 2026-11-24
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2026 r. w sprawie minimalnych walorów krajobrazowych, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
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OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 listopada 2026 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu umorzenia pożyczki udzielonej w formie pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej oraz środków instrumentów finansowych podlegających ponownemu wykorzystaniu na naprawienie szkód spowodowanych przez powódź z września 2024 r.
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