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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1552
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r., przyjętych w Londynie dnia 23 maja 2024 r. przez Międzynarodową Organizację Morską
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 sierpnia 2026 r. zatwierdziła Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.1), przyjęte Londynie dnia 23 maja 2024 r. przez Międzynarodową Organizację Morską.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 9 Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r., poprawki do załącznika do wyżej wymienionej konwencji weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych stron wyżej wymienionej konwencji dnia 1 stycznia 2026 r.
Ponadto podaje się do wiadomości, że stronami wyżej wymienionej konwencji oraz poprawek przyjętych do załącznika do niej są:
Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Francuska
Republika Gambii
Królestwo Hiszpanii
Republika Indonezji
Islandia
Japonia
Kanada
Republika Kenii
Republika Kiribati
Republika Konga
Republika Litewska
Republika Łotewska
Królestwo Marokańskie
Islamska Republika Mauretańska
Republika Namibii
Republika Nauru
Królestwo Niderlandów
Federalna Republika Nigerii
Królestwo Norwegii
Nowa Zelandia
Republika Palau
Rzeczpospolita Polska
Republika Portugalska
Republika Południowej Afryki
Federacja Rosyjska
Rumunia
Saint Lucia
Republika San Marino
Republika Sierra Leone
Syryjska Republika Arabska
Zjednoczona Republika Tanzanii
Republika Tunezyjska
Republika Ugandy
Ukraina
Wschodnia Republika Urugwaju
Republika Vanuatu
Wyspy Salomona
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1995 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1654.
- Data ogłoszenia: 2026-11-25
- Data wejścia w życie: 2026-11-25
- Data obowiązywania: 2026-11-25
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