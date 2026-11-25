Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 sierpnia 2026 r. zatwierdziła Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.1), przyjęte Londynie dnia 23 maja 2024 r. przez Międzynarodową Organizację Morską.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 9 Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r., poprawki do załącznika do wyżej wymienionej konwencji weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych stron wyżej wymienionej konwencji dnia 1 stycznia 2026 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że stronami wyżej wymienionej konwencji oraz poprawek przyjętych do załącznika do niej są:

Królestwo Belgii

Królestwo Danii

Republika Francuska

Republika Gambii

Królestwo Hiszpanii

Republika Indonezji



Islandia

Japonia



Kanada

Republika Kenii

Republika Kiribati

Republika Konga

Republika Litewska

Republika Łotewska

Królestwo Marokańskie

Islamska Republika Mauretańska

Republika Namibii

Republika Nauru

Królestwo Niderlandów

Federalna Republika Nigerii

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia

Republika Palau

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Rumunia



Saint Lucia

Republika San Marino

Republika Sierra Leone

Syryjska Republika Arabska

Zjednoczona Republika Tanzanii

Republika Tunezyjska

Republika Ugandy

Ukraina

Wschodnia Republika Urugwaju

Republika Vanuatu

Wyspy Salomona

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej