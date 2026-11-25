§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2025 r. poz. 906) w § 5 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) odpis dyplomu doktorskiego w postaci papierowej lub decyzja administracyjna o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych;

2) dokument stwierdzający nadanie za granicą stopnia naukowego doktora nauk prawnych oraz uwierzytelnione tłumaczenie tego dokumentu na język polski, w przypadku gdy stopień ten jest równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym na podstawie art. 328 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2026 r. poz. 1362);”.