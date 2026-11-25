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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1555
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego
Na podstawie art. 78 ust. 15 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1564, z 2025 r. poz. 1172 oraz z 2026 r. poz. 370, 846 i 1290) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„1) odpis dyplomu doktorskiego w postaci papierowej lub decyzja administracyjna o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych;
2) dokument stwierdzający nadanie za granicą stopnia naukowego doktora nauk prawnych oraz uwierzytelnione tłumaczenie tego dokumentu na język polski, w przypadku gdy stopień ten jest równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym na podstawie art. 328 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2026 r. poz. 1362);”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-11-25
- Data wejścia w życie: 2026-12-10
- Data obowiązywania: 2026-12-10
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2026 r. w sprawie minimalnych walorów krajobrazowych, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 listopada 2026 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r.
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