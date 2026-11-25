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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1556
USTAWA
z dnia 22 października 2026 r.
o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2026 r. w sprawie minimalnych walorów krajobrazowych, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1549
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1550
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1544
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 listopada 2026 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1548
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu umorzenia pożyczki udzielonej w formie pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej oraz środków instrumentów finansowych podlegających ponownemu wykorzystaniu na naprawienie szkód spowodowanych przez powódź z września 2024 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1545
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1539
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1543
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Mikstat w województwie wielkopolskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1525
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1558
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1536
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1531
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady miasta Częstochowy oraz przedterminowych wyborów prezydenta miasta Częstochowy w województwie śląskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1524
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1553
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1535
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1554
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1555
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1546
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie elektronicznych wypisów i wyciągów z aktów notarialnych oraz innych elektronicznych dokumentów oraz trybu informowania o ewentualnych przerwach w dostępie do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1523
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 16 listopada 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1528
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych objętych obowiązkiem zatrzymywania, przechowywania, udostępniania i ochrony oraz rodzaju przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zatrzymywania i przechowywania tych danych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1530