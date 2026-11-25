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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1558
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI
z dnia 18 listopada 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
- Data ogłoszenia: 2026-11-25
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2026 r. w sprawie minimalnych walorów krajobrazowych, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 listopada 2026 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2026 r.
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