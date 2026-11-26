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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1559
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 listopada 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych
Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Naczelnej Komisji Bioetycznej wykonuje zadania określone ustawą, w tym celu w szczególności:
1) podpisuje dokumenty i wewnętrzną korespondencję Naczelnej Komisji Bioetycznej;
2) zwołuje posiedzenia Naczelnej Komisji Bioetycznej i im przewodniczy;
3) odpowiada za przygotowanie posiedzeń Naczelnej Komisji Bioetycznej i sporządzanie z nich protokołów.”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.”;
3) w § 10 uchyla się ust. 2.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-11-26
- Data wejścia w życie: 2026-12-11
- Data obowiązywania: 2026-12-11
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Dziennik Ustaw
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