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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1564
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 listopada 2026 r.
w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2026 r.
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2026 r. poz. 1462) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Zakres regulacji]
1) obszarów z roślinami miododajnymi;
2) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi;
3) integrowanej produkcji roślin;
4) biologicznej uprawy;
5) retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
6) gruntów wyłączonych z produkcji;
7) materiału siewnego kategorii elitarny lub materiału siewnego kategorii kwalifikowany.
§ 2. [Stawka płatności do obszarów z roślinami miododajnymi]
§ 3. [Stawka płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi]
§ 4. [Stawki płatności do integrowanej produkcji roślin]
1) sadowniczych - wynosi 1477,26 zł,
2) jagodowych - wynosi 1332,89 zł,
3) rolniczych - wynosi 629,65 zł,
4) warzywnych - wynosi 1332,89 zł
- na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
§ 5. [Stawki płatności do biologicznej uprawy]
1) Mikrobiologiczne środki ochrony roślin - wynosi 387,48 zł,
2) Nawozowe produkty mikrobiologiczne - wynosi 96,86 zł
- na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
§ 6. [Stawka płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych]
§ 7. [Stawka płatności do gruntów wyłączonych z produkcji]
§ 8. [Stawki płatności do materiału siewnego]
1) zbóż - wynosi 115,26 zł,
2) roślin strączkowych - wynosi 186,95 zł,
3) ziemniaków - wynosi 483,35 zł
- na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
§ 9. [Wejście w życie]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-11-26
- Data wejścia w życie: 2026-11-27
- Data obowiązywania: 2026-11-27
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Dziennik Ustaw
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