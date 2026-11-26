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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1565
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 listopada 2026 r.
w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2026 r.
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2026 r. poz. 1462) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Stawki przejściowego wsparcia krajowego]
1) uzupełniającej płatności podstawowej - 50,16 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
2) płatności niezwiązanej do tytoniu - 2,00 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia i na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.
§ 2. [Wejście w życie]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-11-26
- Data wejścia w życie: 2026-11-27
- Data obowiązywania: 2026-11-27
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Dziennik Ustaw
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