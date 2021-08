Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 10-12 września w Sopocie

Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych zaprasza na konferencję z udziałem m. in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów, doradców podatkowych i banków.

Jesteśmy zalewani olbrzymią ilością informacji, wiele z nich jest nieprawdziwych, a część już dawno się zdezaktualizowała. Każdy zabiega o naszą uwagę w internecie, używając specjalistycznych metod i krzykliwych tytułów. Bardzo trudno jest nam dotrzeć do wiarygodnych danych i ich prawdziwego źródła. Do niedawna aktualności dotyczące zmian w przepisach czy też nowych rozwiązaniach były komunikowane w kilku branżowych pismach i portalach. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie policzyć, jak dużo jest miejsc, w których się je publikuje. Często głównym źródłem wiedzy są dla nas fora i grupy księgowe. Pokazuje to, jak olbrzymia jest potrzeba konsultacji, rozmów i możliwość wymiany praktycznych doświadczeń.

Obecnie czekamy na informację dotyczącą szczegółów związanych z uruchomieniem przez Ministerstwo Finansów systemu do e-faktur. System początkowo miał był dostępny od października 2021roku. Dziś wiemy, że będzie to styczeń 2022roku. Każdy z księgowych chciałby przygotować się do tych szczególnie ważnych zmian, ponieważ to w ich rękach pozostanie przeszkolenie Klientów. Niestety dostępne na dziś dane dotyczące KSeF są bardzo ograniczone. Dodatkowo czeka nas kolejna zmiana w podatkach, komunikowana pod hasłem „Polski Ład”. Wprowadzenie nowych przepisów na pewno spowoduje rewolucję w księgowości oraz w biznesie.

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych przygotowała specjalny cykl szkoleniowy. Już w dniach 10-12 września w Sopocie organizujemy specjalną konferencję poświęconą zarówno zmianom w przepisach, jak i zmianom na rynku usług księgowych. Udział w tym wydarzeniu to niemal obowiązek każdego z właścicieli biur rachunkowych. Podczas konferencji z najlepszego źródła dowiemy się jak będzie wyglądał system do e-faktur, zaprezentuje go przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Poza omówieniem zasad funkcjonowania będzie czas na dyskusje i pokazanie praktycznych aspektów wdrożenia nowego rozwiązania. Poświęcimy też czas na omówienie jak podobne systemy działają w innych krajach i dowiemy się, jakie problemy pojawiły się podczas ich wprowadzania. Drugim ważnym tematem poświęconym konferencji będzie kwestia planowanych zmian w ramach tak zwanego „Polskiego Ładu”. Grupa ekspertów - doradców podatkowych - przedstawi to zagadnienie omawiając praktyczny aspekt propozycji rządu. Przewidzieliśmy również szeroki panel dyskusyjny dotyczący tego tematu.

Czas pandemii znacznie zmniejszył liczbę szkoleń stacjonarnych. W ich miejsce powstało wiele tanich szkoleń zdalnych, które często polegają na wygłoszeniu monologu przez prowadzącego, bez angażowania uczestników i bez wsparcia ich w rozwiązaniu problemów, z jakimi się mierzą. Organizując konferencję wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku na którym brakuje też profesjonalnych, dobrze zorganizowanych szkoleń stacjonarnych. Liczymy, że inicjatywa sieci OSCBR pozwoli uczestnikom zdobyć wartościową wiedzę merytoryczną i oraz pokaże praktyczne możliwości rozwoju biura rachunkowego.

Dodatkowym bonusem, jaki otrzymają uczestnicy konferencji, będzie możliwość zapoznania się z rozwiązaniami optymalizacji pracy biura rachunkowego. Eksperci rynkowi przedstawią wypracowane przez lata metody efektywniejszej pracy oraz sposoby jej organizacji w biurze rachunkowym. W kuluarach konferencji będzie można wymienić się własnymi doświadczeniami, a dzięki temu wzmocnić konkurencyjność naszego biura rachunkowego.

Link do strony:

https://www.oscbr.pl/?fbclid=IwAR3r1fGt38kt0sGFEzB66KuOd_zJXPH8mIDqPqtO5aBMBpTPt8yWZhTq_3Q

Strona konferencji:

https://www.oscbr.pl/konferencja

Strona zapisów:

https://oscbr.pl/formularz1

Agenda:

https://www.oscbr.pl/lib/qbydwi/sopot-konferencja-v13-kskdww92.pdf