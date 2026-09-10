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Strona główna » Biura rachunkowe » Kawa z INFORLEX: Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki?

Kawa z INFORLEX: Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki?

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10 września 2026, 11:58
Kawa z INFORLEX: Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki?
Kawa z INFORLEX: Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki?
INFOR

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Jeden wydatek, a kilka możliwych paragrafów? Zmiany w klasyfikacji budżetowej mogą rodzić wątpliwości nawet przy pozornie prostych zakupach i rozliczeniach. Okulary dla pracownika, refaktura za media czy pomoce dydaktyczne – gdzie prawidłowo je ująć, by uniknąć błędów? Na te i inne praktyczne pytania odpowiedzą eksperci podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu „Kawa z INFORLEX”.

Jak prawidłowo klasyfikować wydatki po zmianach w klasyfikacji budżetowej? W którym paragrafie ująć zakup okularów dla pracowników, refaktury za media czy pomoce dydaktyczne? To tylko część praktycznych problemów, z którymi mierzą się jednostki sektora finansów publicznych. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będzie można poznać podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX.

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Nowa klasyfikacja budżetowa w praktyce

Zmiany w klasyfikacji budżetowej oznaczają dla jednostek nie tylko konieczność zapoznania się z nowymi przepisami, ale przede wszystkim prawidłowego zastosowania ich w codziennej pracy.

W praktyce wątpliwości często dotyczą wydatków, które pojawiają się regularnie, ale których przyporządkowanie do właściwego paragrafu nie zawsze jest oczywiste. Błędna klasyfikacja może natomiast wpływać na prawidłowość prowadzonej ewidencji, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostki.

Dlatego podczas kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z INFORLEX” skoncentrujemy się przede wszystkim na praktycznych przypadkach i pytaniach pojawiających się w jednostkach.

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O co najczęściej pytają jednostki?

Podczas bezpłatnego wydarzenia online ekspert odpowie m.in. na pytania:

  • W którym paragrafie ująć zakup okularów dla pracowników?
  • Jak zaklasyfikować refaktury za media od wynajmowanych pomieszczeń?
  • Jak prawidłowo ująć zakup pomocy dydaktycznych?

To przykłady sytuacji, które pokazują, że prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale również ich właściwej interpretacji w odniesieniu do konkretnych wydatków.

Ekspert INFORLEX odpowie na praktyczne pytania

Gościem spotkania będzie Magdalena Grotkiewicz – ekspert INFORLEX i redaktor naczelna „Rachunkowości Budżetowej”.

Podczas wydarzenia omówi najczęściej pojawiające się problemy związane z nową klasyfikacją budżetową oraz wskaże, jak prawidłowo postępować w konkretnych sytuacjach.

Kawa z INFORLEX – wiedza przy porannej kawie

Spotkanie odbędzie się na żywo i ma przede wszystkim praktyczny charakter – ekspert INFORLEX omawiają konkretne przypadki i odpowiadają na pytania dotyczące stosowania przepisów.

Najbliższe spotkanie

Temat: „Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki”

Termin: 22 września 2026 r., godz. 9:00

Forma: bezpłatne wydarzenie online

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisz się i sprawdź, jak prawidłowo stosować nową klasyfikację budżetową w praktyce.

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Źródło: INFOR
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