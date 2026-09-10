Kawa z INFORLEX: Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki?

Jeden wydatek, a kilka możliwych paragrafów? Zmiany w klasyfikacji budżetowej mogą rodzić wątpliwości nawet przy pozornie prostych zakupach i rozliczeniach. Okulary dla pracownika, refaktura za media czy pomoce dydaktyczne – gdzie prawidłowo je ująć, by uniknąć błędów? Na te i inne praktyczne pytania odpowiedzą eksperci podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu „Kawa z INFORLEX”.

Jak prawidłowo klasyfikować wydatki po zmianach w klasyfikacji budżetowej? W którym paragrafie ująć zakup okularów dla pracowników, refaktury za media czy pomoce dydaktyczne? To tylko część praktycznych problemów, z którymi mierzą się jednostki sektora finansów publicznych. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będzie można poznać podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX.

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Nowa klasyfikacja budżetowa w praktyce

Zmiany w klasyfikacji budżetowej oznaczają dla jednostek nie tylko konieczność zapoznania się z nowymi przepisami, ale przede wszystkim prawidłowego zastosowania ich w codziennej pracy.

W praktyce wątpliwości często dotyczą wydatków, które pojawiają się regularnie, ale których przyporządkowanie do właściwego paragrafu nie zawsze jest oczywiste. Błędna klasyfikacja może natomiast wpływać na prawidłowość prowadzonej ewidencji, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostki.

Dlatego podczas kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z INFORLEX” skoncentrujemy się przede wszystkim na praktycznych przypadkach i pytaniach pojawiających się w jednostkach.

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O co najczęściej pytają jednostki?

Podczas bezpłatnego wydarzenia online ekspert odpowie m.in. na pytania:

W którym paragrafie ująć zakup okularów dla pracowników?

Jak zaklasyfikować refaktury za media od wynajmowanych pomieszczeń?

Jak prawidłowo ująć zakup pomocy dydaktycznych?

To przykłady sytuacji, które pokazują, że prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale również ich właściwej interpretacji w odniesieniu do konkretnych wydatków.

Ekspert INFORLEX odpowie na praktyczne pytania

Gościem spotkania będzie Magdalena Grotkiewicz – ekspert INFORLEX i redaktor naczelna „Rachunkowości Budżetowej”.

Podczas wydarzenia omówi najczęściej pojawiające się problemy związane z nową klasyfikacją budżetową oraz wskaże, jak prawidłowo postępować w konkretnych sytuacjach.

Kawa z INFORLEX – wiedza przy porannej kawie

Spotkanie odbędzie się na żywo i ma przede wszystkim praktyczny charakter – ekspert INFORLEX omawiają konkretne przypadki i odpowiadają na pytania dotyczące stosowania przepisów.

Najbliższe spotkanie

Temat: „Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki”

Termin: 22 września 2026 r., godz. 9:00

Forma: bezpłatne wydarzenie online

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisz się i sprawdź, jak prawidłowo stosować nową klasyfikację budżetową w praktyce.

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