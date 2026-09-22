Księgowość przyszłości dzieje się już dziś. Branża spotka się w Kielcach

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja w księgowości była tematem futurystycznych prognoz. Dziś pytanie nie brzmi już, czy AI trafi do biur rachunkowych, ale gdzie warto ją wykorzystać, które procesy automatyzować i jak zmieni się przez to rola księgowego. Wokół tych pytań zbudowany został program VII Kongresu Biur Rachunkowych MKBR, który odbędzie się 29 i 30 września w Targach Kielce.

Hasło tegorocznej edycji – „Księgowe Science Fiction” – jest przewrotne. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się odległą przyszłością, dziś trafiają do codziennej pracy biur rachunkowych. Automatyczne przetwarzanie dokumentów, AI wspierająca analizę danych i organizację pracy, integracja systemów czy KSeF wymuszają przebudowę procesów i zmianę sposobu obsługi klientów.

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Program MKBR mocno koncentruje się więc na praktyce. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o tym, czy nowe technologie rzeczywiście ułatwiają obsługę klientów, czy też niewłaściwie wdrożone mogą dodatkowo komplikować pracę. Ważnym wątkiem będą również zmieniające się kompetencje pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

AI schodzi na poziom codziennej pracy

Jednym z głównych tematów będzie sztuczna inteligencja. Podczas prezentacji „Czas to pieniądz. AI oszczędza jedno i drugie” uczestnicy zobaczą, jak AI może przyspieszać analizy, rozwijanie pomysłów i podejmowanie decyzji. Kolejne wystąpienia pokażą różne poziomy wykorzystania sztucznej inteligencji w biurze rachunkowym – od dobrego promptu po agentów AI.

O praktycznym wykorzystaniu nowych rozwiązań mówić będą także eksperci wFirma, sponsora głównego kongresu.

Beata Kostrzycka i Wojciech Mirecki przedstawią case study poświęcone AI w biurze rachunkowym.

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Ewa Szpytko-Waszczyszyn weźmie udział w dyskusji o tym, czy systemy IT wspierają realne procesy obsługi klientów, a podczas warsztatu pokaże, jak dzięki automatyzacji obsłużyć więcej klientów bez zwiększania zespołu.

Z kolei Urszula Łyczkowska poprowadzi warsztat poświęcony ograniczeniu ręcznego księgowania do zera. Swoimi doświadczeniami w pracy z biurami rachunkowymi podzieli się również Aneta Dudziak-Gajewska z firmy Comarch, partnera platynowego kongresu, prezentując nowoczesne rozwiązania wspierające pracę księgowych i specjalistów kadrowych.

Praktyczny charakter będą miały także pozostałe warsztaty prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin współpracujących na co dzień z biurami rachunkowymi. Ich tematy wynikają z konkretnych problemów codziennej pracy: od godzin traconych na obsługę faktur i wyboru zadań, które można przekazać AI, po kwestie prawne, kadrowe, komunikacyjne i biznesowe związane z prowadzeniem biura.

Księgowy przyszłości nadal pracuje z ludźmi

Technologia nie rozwiązuje wszystkich problemów biura rachunkowego. Im więcej procesów można zautomatyzować, tym większego znaczenia mogą nabierać kompetencje, których nie da się łatwo zastąpić systemem: komunikacja, budowanie zaufania, rozumienie potrzeb klienta czy współpraca z innymi specjalistami.

Dlatego podczas kongresu pojawią się również tematy trudnych rozmów z klientami, przyszłości relacji między pracownikiem a właścicielem biura oraz współpracy księgowych z innymi zawodami. Jeden z paneli postawi wprost pytanie: „Prawnik i księgowy – duet przyszłości czy konieczność biznesowa?”. Osobna dyskusja będzie dotyczyć tego, czy księgowość nadal pozostaje „wiedzą tajemną” dla klientów, dostawców, pracowników i prawników.

Dwudniowy program obejmie panele, wykłady, case studies i równoległe warsztaty. Kongresowi będzie towarzyszyć ekspozycja firm oferujących rozwiązania dla branży, dzięki czemu dyskusję o kierunkach zmian będzie można skonfrontować z narzędziami i usługami już dostępnymi na rynku.

Patronat nad VII Kongresem Biur Rachunkowych objął Infor i Dziennik Gazeta Prawna.

Finałem będzie debata mediów „Księgowe Science Fiction – które prognozy dla branży spełnią się do 2030 roku?”. Bo przyszłość księgowości nie jest już abstrakcyjną dyskusją o tym, co wydarzy się za dekadę. W wielu obszarach właśnie staje się codziennością biur rachunkowych.

Zapraszamy na VII Kongres Biur Rachunkowych, który odbędzie się w dniach 29-30.09.2026