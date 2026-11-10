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Czego musi być świadome biuro, które zamierza rejestrować spółki z o.o.?

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10 listopada 2026, 12:28
Marcin Szabłowski
Adwokat, Kancelaria KPLM oraz Księgowość Warszawa KDS
Czego musi być świadome biuro, które zamierza rejestrować spółki z o.o.?
Czego musi być świadome biuro, które zamierza rejestrować spółki z o.o.?
Shutterstock

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Rejestracja spółek z o.o. nie jest typową usługą świadczoną przez biura rachunkowe, dlatego, gdy biuro zamierza podjąć się jej musi być świadome związanych z tym konsekwencji i ewentualnych ryzyk.

Rejestracja spółek dla klientów wymaga wpisu do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Każdy podmiot, który zamierza świadczyć takie usługi, musi uzyskać wpis do tego rejestru, obowiązek ten nie dotyczy adwokatów i radców prawnych. Usługowa rejestracja spółek to też przygotowanie dokumentów pod podpis klienta, na co chociażby wskazuje to, że w imieniu klienta podpis mogą złożyć tylko adwokaci i radcowie prawni, zwolnieni z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru. Gdyby obowiązek dotyczył tylko sytuacji, gdy wniosek o rejestrację spółki składa w imieniu klienta pełnomocnik, to przepis byłby de facto martwy.

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Rejestracja spółek to usługa prawna

W związku z tym ubezpieczenie OC biur rachunkowych nie obejmuje tego zakresu usług. Samo prawidłowe wypełnienie wniosku do KRS nie oznacza, że nie ma żadnego ryzyka. Bardzo często przy okazji rejestracji spółki z o.o. klient zadaje dużo pytań dotyczących kwestii prawnych, zarządu, zgromadzenia wspólników itp., zalewa osobę rejestrującą ogromem informacji, które mogą mieć istotne znaczenie prawne, a udzielenie błędnej odpowiedzi w tym zakresie lub pominięcie istotnej okoliczności może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Jeden z klientów zgłosił się ze sprawą, w której nie uzyskał dotacji, gdyż firma rejestrująca spółkę z o.o. nieprawidłowo ustaliła osoby, które powinny reprezentować udziałowca – również spółkę z o.o. – w związku z brakiem znajomości przepisów o wpisach konstytutywnych i deklaratywnych do KRS i w zakresie uchwał zgromadzenia wspólników. Skutkowało to odmową wpisu do rejestru z powodu tego, że umowę spółki podpisały w imieniu wspólnika osoby, które nie były uprawnione do jego reprezentacji. Klient udzielił wszelkiej niezbędnej informacji, którą wysłał w bardzo obszernej wiadomości e-mail, wielokrotnie podkreślał także o dotacji i sytuacji dotyczącej wspólników spółki, jednak informacja ta została pominięta przez osobę zakładającą spółkę.

Rejestracja spółek powiązana jest z doradztwem podatkowym

Przy rejestracji spółki klienci zadają pytania o tym, jak wypłacać z niej pieniądze i który sposób jest najlepszy, jak to wygląda w przypadku wynagrodzenia członka zarządu, dywidendy, czy fakturowaniu spółki z działalności gospodarczej. Jeśli osoba rejestrująca spółkę udziela odpowiedzi na takie pytania to świadczy usługi doradztwa podatkowego, które wymagają uprawnień określonych przez ustawę. Uprawnieni są doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i biegli rewidenci.

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Świadczenie usług doradztwa podatkowego bez uprawnień może skutkować karą grzywny do 100 000 zł. Ponadto nie jest chronione polisą OC.

Przy rejestracji spółek można mieć do czynienia z przestępstwem

Biuro rachunkowe zakładając spółki z o.o. dla klientów, czy też pomagając w tym klientom, musi być świadome, że pewne zachowania mogą stanowić przestępstwo. Dzieje się tak, w sytuacji, gdy klient tworzy spółki z o.o., aby przenosić na nie swój majątek i w ten sposób utrudnić lub udaremnić przeprowadzenie egzekucji przez swoich wierzycieli. Jeśli księgowa poweźmie wiadomość, że klient chce działać w taki sposób powinna odmówić pomocy, aby nie narażać się na odpowiedzialność karną.

W naszej praktyce spotkaliśmy się z sytuacją, w której została założona spółka z o.o. i natychmiast po jej rejestracji wspólnicy zostali wezwani do złożenia zeznań w charakterze świadków. Okazało się, że jeden ze wspólnik prowadził kiedyś biznes z inną osobą, która zauważyła nowo zarejestrowaną spółkę z o.o. i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które miałoby być związane z rzekomym przenoszeniem majątku na spółkę i poprzez to udaremnieniem egzekucji. Osoba rejestrująca spółkę, o ile jej czynności nie są chronione tajemnicą zawodową (np. adwokacką), musi zeznawać w sprawie, nawet przeciwko swojemu klientowi. Czynności księgowych nie są chronione taką tajemnicą.

Rejestracja spółki z o.o. może wywołać skutki w różnych dziedzinach prawa, dlatego warto mieć tego świadomość.

Więcej na temat zagadnień dotyczących spółki z o.o. w Poradniku Gazety Prawnej nr 10 „Instrukcja obsługi spółki z o.o.”

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Źródło: INFOR
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