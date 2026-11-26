Od 1 stycznia 2027 r. przedsiębiorcy, którzy nie dostosują swoich kodów PKD do nowej klasyfikacji, zostaną objęci automatycznym przeklasyfikowaniem. System przypisze nowe oznaczenia na podstawie kluczy GUS, ale nie sprawdzi, czym zajmuje się konkretna firma. W efekcie jej wpis w CEIDG lub KRS może nie odpowiadać rzeczywistemu profilowi działalności. Jak wskazuje ekspertka SaldeoSMART, nie jest to wyłącznie kwestia porządku w dokumentach – kody PKD mogą mieć znaczenie m.in. przy ubieganiu się o dofinansowanie, ocenie ryzyka przez instytucje finansowe czy weryfikacji przedsiębiorstwa przez kontrahentów.

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Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - kody działalności mają znaczenie

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) kojarzona jest przede wszystkim z rejestracją firmy i statystyką publiczną. Tymczasem informacje o rodzaju prowadzonej działalności wykorzystują również inne instytucje i uczestnicy rynku.



– Wielu przedsiębiorców kieruje się przy wyborze kodów PKD zasadą „lepiej więcej niż mniej”. To zrozumiałe, ponieważ brak kodu odpowiadającego faktycznie wykonywanej działalności może powodować problemy. Nie oznacza to jednak, że warto wpisywać do rejestru dodatkowe oznaczenia na zapas. Kody powinny odzwierciedlać rzeczywisty profil przedsiębiorstwa, a szczególnie ważne jest prawidłowe wskazanie działalności przeważającej. To właśnie ten kod jest często podstawą przyporządkowania firmy do konkretnej branży – mówi Agnieszka Ligocka, ekspertka SaldeoSMART i FRAM Finanse.

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PKD 2025 - obowiązkowa od 2027 r. Jeden stary kod, kilka nowych możliwości

Nowa klasyfikacja PKD 2025 obowiązuje od stycznia 2025 r., ale w przeważającej większości przypadków firmy posiadające wcześniejsze wpisy mogą korzystać ze starych oznaczeń do końca 2026 r.



Zmiany nie polegają jednak wyłącznie na nadaniu działalnościom nowych numerów. Część rodzajów działalności, które dotychczas mieściły się pod jednym kodem, rozdzielono na kilka bardziej szczegółowych kategorii, inne natomiast połączono. Liczba podklas wzrosła z 656 do 728, co odzwierciedla m.in. rozwój nowych technologii, usług i modeli biznesowych.



Dlatego nie zawsze możliwe jest proste zastąpienie jednego starego kodu jednym nowym. Jeśli dotychczasowy kod ma kilka odpowiedników, system nie wybierze ich na podstawie rzeczywistego profilu firmy. Zastosuje tzw. klucz interpretacyjny, który z góry wskazuje jeden odpowiednik.

Przykład branży księgowej

– Dobrym przykładem jest branża księgowa. Dotychczasowy kod 69.20.Z obejmował m.in. rachunkowość i doradztwo podatkowe. W nowej klasyfikacji rozdzielono go na trzy odrębne kategorie: działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe i audyt finansowy. Automatyczna zmiana przewiduje jednak przypisanie tylko pierwszego z tych kodów. Jeśli firma świadczy również pozostałe usługi, powinna samodzielnie zadbać o ich prawidłowe uwzględnienie we wpisie. Nie oznacza to jednak, że każdy przedsiębiorca powinien dopisać wszystkie trzy kody. Należy wybierać wyłącznie te, które odpowiadają rzeczywiście wykonywanej działalności, pamiętając, że samo PKD nie nadaje uprawnień zawodowych wymaganych od doradców podatkowych czy biegłych rewidentów – wyjaśnia Agnieszka Ligocka z SaldeoSMART i FRAM Finanse.

Branża IT

Istotne zmiany zaszły także w branży IT, gdzie przebudowano podział usług programistycznych i informatycznych, oraz w handlu internetowym. Przykładowo dotychczasowy kod 47.91.Z, obejmujący sprzedaż wysyłkową i internetową, ma aż 37 możliwych odpowiedników. W razie automatycznego przeklasyfikowania system wybierze jednak kod 47.71.Z, czyli sprzedaż detaliczną odzieży. Takie oznaczenie może więc otrzymać również sklep internetowy sprzedający elektronikę czy artykuły wyposażenia wnętrz.

Od problemów z finansowaniem po wykreślenie wpisu

Niewłaściwy kod PKD nie oznacza automatycznie utraty prawa do prowadzenia działalności, ale może powodować trudności w sytuacjach, gdy stanowi jedno z kryteriów oceny przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in. programów dotacyjnych i pomocy publicznej, w których dostęp do wsparcia bywa uzależniony od konkretnego rodzaju działalności. Branża jest również uwzględniana przez instytucje finansowe w ocenie ryzyka, a informacje z publicznych rejestrów mogą być weryfikowane przez kontrahentów. Dodatkowo PKD może wpływać na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe u części płatników.



– Znaczenie właściwego PKD dobrze pokazał okres pandemii. W przypadku niektórych form pomocy dostęp do wsparcia był uzależniony od kodu przeważającej działalności. Nawet jeśli firma faktycznie działała w branży objętej pomocą, niewłaściwy wpis mógł stanowić przeszkodę w jej uzyskaniu. Podobne kryteria mogą być stosowane również w innych programach dotacyjnych – wskazuje ekspertka SaldeoSMART.



Brak aktualizacji może mieć również poważniejsze konsekwencje formalne. W przypadku spółek wpisanych do KRS automatyczne przeklasyfikowanie może skutkować usunięciem niektórych kodów PKD. Jeśli system nie będzie w stanie przyporządkować staremu kodowi nowego odpowiednika, dotychczasowe oznaczenie zostanie wykreślone bez zastąpienia go innym.



Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. W ich przypadku wykreślenie może objąć cały wpis, ale wyłącznie w szczególnych sytuacjach, gdy automatyczna aktualizacja PKD okaże się niemożliwa, np. z powodu brakujących lub nieprawidłowych kodów. Samo niezaktualizowanie kodów do końca 2026 r. nie oznacza więc wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji. System przeprowadzi automatyczne przeklasyfikowanie do 31 stycznia 2027 r., a dopiero po tym terminie wpisy, których nie uda się zaktualizować, zostaną wykreślone. Może to skutkować również wyrejestrowaniem przedsiębiorcy z ZUS jako płatnika składek.

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Co warto sprawdzić przed końcem 2026 roku?

Przedsiębiorcy powinni w pierwszej kolejności zweryfikować kody ujawnione w CEIDG lub KRS i porównać je z faktycznie wykonywaną działalnością. Następnie warto sprawdzić ich odpowiedniki w PKD 2025, szczególnie jeśli dotychczasowy kod został rozdzielony na kilka nowych. Samodzielna aktualizacja w CEIDG jest bezpłatna i można ją przeprowadzić elektronicznie. W przypadku osób prawnych należy dodatkowo zweryfikować, czy nowe kody PKD odpowiadają przedmiotowi działalności określonemu w umowie lub statucie. Automatyczna aktualizacja wpisu w KRS nie zmienia bowiem treści tych dokumentów. Jeśli konieczna okaże się również zmiana umowy spółki, może to wymagać podjęcia odpowiedniej uchwały, a w niektórych przypadkach także wizyty u notariusza. Część zmian można jednak przeprowadzić elektronicznie, np. za pośrednictwem systemu S24, czyli portalu Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającego spółkom zgłaszanie zmian do KRS online.



Nie warto odkładać tych czynności na ostatnie dni roku. Samodzielna aktualizacja w CEIDG jest bezpłatna i można ją przeprowadzić elektronicznie. Samo automatyczne przypisanie nowego kodu PKD w KRS nie oznacza zmiany umowy spółki. Czy trzeba zmienić umowę lub statut, zależy od zapisów o przedmiocie działalności; jeśli tak, może być potrzebna uchwała, a niekiedy akt notarialny. Wnioski do KRS o dostosowanie przedmiotu działalności do PKD 2025, złożone do końca 2026 r., są zwolnione z opłaty sądowej. Zwolnienie nie obejmuje jednak ewentualnych kosztów notarialnych związanych ze zmianą umowy spółki. Automatyczne przeklasyfikowanie w KRS odbędzie się od 1 do 31 stycznia 2027 r. Natomiast jeśli przedsiębiorca będzie chciał później skorygować błędnie przypisany kod, będzie musiał złożyć wniosek do KRS i uiścić opłatę sądową.

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