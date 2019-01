Jak można uratować firmę, która ma kłopoty z powodu split payment

Split payment to kolejny krok w walce o uszczelnienie podatku VAT. Wprowadzony został od 1 lipca 2018 r. Kwota netto wynagrodzenia za dostawę towarów czy wykonanie usługi trafia na rachunek bankowy podatnika, natomiast kwota podatku VAT na specjalne konto (rachunek VAT), do którego dostęp jest ograniczony. W praktyce wygląda to tak, że z kwoty 12 300 zł brutto, którą przedsiębiorca otrzymał metodą split payment, 10 000 zł wpłynie na jego konto główne, natomiast kwota 2 300 zł (stawka VAT 23 proc.) trafi na odrębny rachunek, pod nadzorem fiskusa, do którego przedsiębiorca nie ma swobodnego dostępu.

Jak można uratować płynność firmy? Dzięki faktoringowi Finces.pl przedsiębiorca w ciągu 24 godzin może odzyskać niemal całą kwotę brutto z umowy z kontrahentem (pomniejszoną o niewielką prowizję faktora). Cały proces aplikacji o finansowanie cechuje prostota, przejrzystość dotycząca warunków i elastyczność. Przedsiębiorca może wnioskować o przedłużenie okresu finansowania ponad termin wymagalności, nawet do 120 dni od daty wystawienia faktury.

Na wprowadzone zmiany zareagowały także inne firmy faktoringowe, zapewniając, że stosowanie tego instrumentu finansowego pozwoli przedsiębiorcy na utrzymanie bieżącej płynności finansowej i w dużym stopniu zniweluje ewentualne negatywne skutki split paymentu. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy oferta dotyczy sfinansowania 100 % w kwocie brutto czy netto, czyli bez uwzględnienia VAT, co nie zmienia sytuacji przedsiębiorcy.

Split payment staje się coraz powszechniejszy

Zgodnie z szacunkami ustawodawcy, do 2028 r. wpływy z VAT zasilą budżet państwa o dodatkowe 82 mld zł z tytułu mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkową korzyścią ma być transparentność transakcji. Podział płatności i ścisła kontrola środków zgromadzonych na rachunkach VAT mają na celu ograniczenie procederu wyłudzania zwrotu tego podatku. Zyskać mogą sami przedsiębiorcy, ponieważ poprzez większą przejrzystość przelewów, zmniejsza się ryzyko trafienia na nieuczciwego kontrahenta.

Już w lipcu i sierpniu 2018 r. z podzielonej płatności skorzystało 7 proc. firm. Zadeklarowały to wszystkie spółki Skarbu Państwa, co trudno uznać za niespodziankę. W sposób naturalny wymusza to stosowanie split payment przez kontrahentów potentatów, w dalszym kroku przez ich partnerów biznesowych. Według prognoz ekspertów z czasem wywoła to efekt domina, który sięgnie w końcu najmniejszych firm. Stanie się tak dlatego, że w przypadku otrzymania przez przedsiębiorstwo zapłaty przy pomocy split payment, otrzymuje ono część środków na rachunek VAT. Chcąc uniknąć kumulowania się nadwyżki na tym rachunku, przedsiębiorca sam musi użyć metody podzielonej płatności i zapłacić z niego podatek VAT innemu kontrahentowi lub przelać kwotę VAT do urzędu skarbowego.

Rozwiązania dla bieżącej poprawy płynności

Ważna jest racjonalna i adekwatna do skali firmy „zmiana podejścia do bieżącego zarządzania płynnością. „Luki” w gotówce mogą się pojawiać i nie zawsze będzie możliwe wyprzedzające zaplanowanie finansowania.

Zależeć to będzie i od tego ilu Klientów zdecyduje o takiej formie zapłaty, jak duża jest kwota faktury a tym samym proporcjonalnie kwota VAT, która zostanie przelana w podzielonej płatności, i ostatecznie też od faktu jak wygląda struktura Klientów danej firmy.

Ze stałymi Klientami można uregulować kwestie zapłaty i tym samym zaplanować potrzeby gotówkowe, ale już w przypadku firm, gdzie część Klientów dokonuje zakupów jednorazowych, przewidywanie potencjalnej luki w gotówce jest trudne.

Jednym z rozwiązań do zapanowania nad wahaniami płynnościowymi jest faktoring odpowiednio dostosowany do nowej potrzeby. Szybki faktoring online oferowany przez Finces.pl odpowiada na potrzebę zarówno kwestii czasu (wypłata następuję do 24 godzin), jak i kwoty (wypłaty gotówki liczone są od wartości brutto faktur).