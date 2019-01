Gdzie finansowania swej działalności mogą szukać najmniejsze firmy

Luka jest zbyt duża, ministerstwo diagnozuje, że potrzebne jest upowszechnianie form finansowania alternatywnych względem kredytu bankowego. Takim rozwiązaniem jest faktoring, najszybszy w formie online. Faktorem realizujących taką usługę na polskim rynku jest Finces.pl

Mechanizmów finansowania jest wiele, ale w przypadku mikro i małych firm jest to bogactwo pozorne.

Tabela. Mechanizmy finansowania MŚP

Środki własne przedsiębiorstw są źródłem finansowania dla ponad 77% wartości realizowanych inwestycji. Natomiast z pomocą kredytów w 2017 r. sfinansowano wydatki inwestycyjne wartości 17,7 mld zł, co potwierdza znaczenie kredytu jako drugiego co do ważności źródła wydatków inwestycyjnych. Na koniec maja 2018 r., suma kredytów dla firm wyniosła ponad 395 mld zł. Niestety kredyty dla mikroprzedsiębiorstw to jedynie 17% tej wartości.

Leasing to obok kredytu główne, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji w polskiej gospodarce. Na koniec 2017 r. wartość portfela tej branży wyniosła 119 mld zł (gdy kredytów w tym samym czasie 127 mld zł). Ponad 70% wartości rynku to usługi dla firm o obrotach mniejszych niż 20 mln zł rocznie. Jednak w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw (aż po jednoosobową działalność gospodarczą) leasing to przede wszystkim samochody osobowe, co nie wypełnia potrzeb biznesu. Natomiast korzyścią jest to, że opłaty za leasing auta można wrzucić w koszty firmy.

W swoim raporcie ministerstwo wspomina również o giełdzie. Jednak to droga dla nielicznych, podobnie jak giełdowy Newconnect. Rynek kapitałowy to także Aniołowie Biznesu, Venture Capital (VC) i Private Equity (PE). Ryzykują dużo, ale też oczekują wysokiej stopy zwrotu, gdy po kilku latach wychodzą z inwestycji. Aniołowie Biznesu interesują się małymi firmami (startupami), gdy PE już tylko średnimi i nawet dużymi, zatrudniającymi ponad 250 osób. Wartość inwestycji portfelowych PE zrealizowanych w Polsce w 2016 r. wyniosła ok. 725 mln euro. Udział VC w PKB szacowany jest przez ministerstwo na niewiele ponad 0,005% PKB.

Lista realnie dostępnych źródeł finansowania małych firm jest więc krótka. Można korzystać z funduszy pożyczkowych, prowadzonych przez organizacje non-profit. Nie jest potrzebne posiadanie historii kredytowej, trzeba jednak przygotować precyzyjny biznesplan. Spłata pożyczki powinna być zabezpieczona wekslem in blanco, poręczeniem osoby trzeciej lub zastawem na nieruchomości. Nie jest to prosty i szybki sposób na pozyskanie funduszy.

ROSNĄCE ZNACZENIE FAKTORINGU

A przecież w Polsce mamy 2 013 tys. firm, w tym 1 937 tys., to takie, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób. Dla bez mała 2 mln firm szukających finansowania, a przede wszystkim sposobu na zachowanie płynności finansowej. Realną alternatywą pozostaje więc przede wszystkim faktoring. Typowy adresat faktoringu to firma prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością, o dużym zapotrzebowaniu na elastyczny dostęp do gotówki. Jak wynika z raportu “Przedsiębiorczość w Polsce”z usług bankowych firm faktoringowych korzystają głównie firmy produkcyjne (48% obrotów), oraz te zajmujące się dystrybucją (37%).