Programista Android

INFOR IT to profesjonalny dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT. Nasz zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży IT. Jako informatyczne centrum kompetencyjne od wielu lat projektujemy i budujemy systemy informatyczne wspierające procesy biznesowe w Grupie Kapitałowej INFOR PL S.A., wykorzystując w tym celu najnowsze dostępne technologie. Rozwijamy i tworzymy serwisy i produkty elektroniczne, z których regularnie korzysta 12 milionów osób. Tworzone przez nas produkty są klasyfikowane w ścisłej czołówce serwisów gospodarczych.

Zadania:



utrzymanie i rozwój aplikacji opartych na platformie Android

udział w projektowaniu aplikacji

tworzenie dokumentacji

Nasze oczekiwania:

wykształcenie wyższe o profilu informatycznym

minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku

bardzo dobra znajomość języka Java

bardzo dobra znajomość Android SDK

znajomość Android Studio

znajomość Gradle

znajomość SQLite

podstawowa znajomość języka Angielskiego

komunikatywność, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów

Mile widziane:

znajomość systemu kontroli wersji GIT

znajomość bibliotek i frameworków np.: Flutter, Retrofit, Picasso, OrmLite, Facebook SDK

umiejętność tworzenia testów jednostkowych

znajomość wzorców projektowych

znajomość Redmine

Zainteresowanym współpracą z nami oferujemy:

pełną wyzwań pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

duży poziom samodzielności i możliwość realizowania własnych rozwiązań

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, kontrakt lub inną formę

opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty sportowej, bilety do kina

kursy językowe

dofinansowanie do urlopu

wydarzenia branżowe

dobrze skomunikowaną lokalizację biura z pięknym widokiem na panoramę Warszawy

szkolenia

wygodne stanowisko pracy

poniedziałki z owocami

2 godziny dla rodziny (skrócony czas pracy o 2 godziny)

fotele masujące

2 dodatkowe dni urlopu (pełnopłatne)

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikacji TUTAJ