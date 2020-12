INFOR IT to profesjonalny dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT. Nasz zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży IT. Jako informatyczne centrum kompetencyjne od wielu lat projektujemy i budujemy systemy informatyczne wspierające procesy biznesowe w Grupie Kapitałowej INFOR PL S.A., wykorzystując w tym celu najnowsze dostępne technologie. Rozwijamy i tworzymy serwisy i produkty elektroniczne, z których regularnie korzysta 12 milionów osób. Tworzone przez nas produkty są klasyfikowane w ścisłej czołówce serwisów gospodarczych.

TECHNOLOGIE





Symfony 3, ReactJS, NodeJS, iOS, Android, Elastic, GIT

Programista PHP

Miejsce pracy: Zdalnie + częściowo w biurze: Warszawa, ul. Okopowa 58/72, Biurowiec Klif, XI piętro

Do zadań wybranej osoby należeć będzie:

tworzenie i rozwój produktów elektronicznych oraz serwisów internetowych, z których regularnie korzysta 12 milionów osób.

realizacja produktu przeznaczonego na rynek globalny związanego z elektroniczną dystrybucją treści.

Wymagania:

bardzo dobra znajomość PHP 7 +

praktyczna znajomość Symfony 2/3

praktyczna znajomość Laravel

znajomość Composer, Docker, środowiska NodeJS, jQuery, requireJS

u miejętność projektowania aplikacji klient-serwer opartych na http, Web Services, REST, JSON lub XML

znajomość środowiska Linux i operacji konsolowych (bash)

praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT

znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji

umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

pełną wyzwań pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

duży poziom samodzielności i możliwość realizowania własnych rozwiązań

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, kontrakt lub inną formę

opiekę medyczną

wydarzenia branżowe

dobrze skomunikowaną lokalizację biura z pięknym widokiem na panoramę Warszawy

możliwość pracy w trybie mieszanym (praca zdalna + praca w biurze)

szkolenia

wygodne stanowisko pracy

Zaaplikuj