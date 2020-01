INFOR IT to dynamicznie rozwijający się Software House, specjalizujący się w tworzeniu aplikacji mobilnych na wszystkie najważniejsze platformy (iOS, Android, Windows Phone, Windows 8 i inne) oraz projektowaniu aplikacji telewizyjnych (Smart TV). Spółka INFOR IT jest doświadczonym partnerem wdrożeniowym systemów klasy CRM i innych aplikacji biznesowych dostosowanych do potrzeb każdego klienta. INFOR IT specjalizuje się także w budowaniu platform e – commerce, opartych na systemie Magento i profesjonalnych serwisów internetowych. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:



Programista iOS

Warszawa

Poszukujemy osoby z pasją, która chętnie rozwinie swoje umiejętności programowania!

Do zadań wybranej osoby należeć będzie utrzymanie i rozwój aplikacji opartych na platformie iOS.

Główne obowiązki

implementacja aplikacji lub poszczególnych modułów aplikacji na platformę iOS

przegląd zmian zachodzących w systemie operacyjnym iOS

weryfikowanie dokumentacji od klienta (np. dokumentacji API)

opracowywanie propozycji/zmian API po stronie klienta

wyszukiwanie nowych bibliotek i rozwiązań wykorzystywanych w projektach

obsługa konta AppStore w zakresie dodawania produktów sklepowych, wystawiania aplikacji oraz tworzenia i zarządzania certyfikatami i provisioningami

implementacja testów jednostkowych

kontakt z klientem w sprawach technicznych

wdrażanie bibliotek od zewnętrznych dostawców treści

tworzenie wycen czasowych poszczególnych zadań

tworzenie dokumentacji w kodzie

wdrażanie i utrzymanie narzędzi do tzw Ciągłej Integracji

pomoc w konfiguracji sprzętów mobilnych z systemem iOS

Wymagania

doświadczenie w projektowaniu aplikacji na platformie iOS wraz z tworzeniem dokumentacji projektów

minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku

dobra znajomość iOS SDK, Xcode, Objective-C, UX systemu iOS

praktyczna znajomość technologii AutoLayout, CoreData, JSON

szybkość uczenia się i otwartość na zmiany

Oferujemy

pełną wyzwań pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

duży poziom samodzielności i możliwość realizowania własnych rozwiązań

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, kontrakt lub inną formę

opiekę medyczną oraz kartę Multisport

kursy językowe

dofinansowanie do urlopu

wydarzenia branżowe

szkolenia

poniedziałki z owocami

fotele masujące

3 dodatkowe dni urlopu (pełnopłatne)

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego znajdującego się TUTAJ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.