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Wielki podział polskiego internetu. Ponad 3 mln użytkowników poza największą ósemką

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11 listopada 2026, 09:24
[Data aktualizacji 11 listopada 2026, 09:51]
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz specjalizujący się w tematyce konsumenckiej i nowych technologiach. Pisze o cenach, kosztach życia, prawach konsumentów, finansach, telekomunikacji i usługach cyfrowych. Przygotowuje rankingi i analizy rynku, pokazując, jak zmiany wpływają na codzienne życie i portfele Polaków.
Biały router Wi-Fi na drewnianym stole, w tle osoba korzystająca z laptopa.
Co trzeci użytkownik internetu stacjonarnego w Polsce korzystał z usług dostawcy spoza największej ósemki, co wynika z danych UKE.
Shutterstock

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10,1 mln użytkowników i ponad 2 tys. dostawców. Tak wygląda polski rynek internetu stacjonarnego w danych UKE. Znane marki zajmują czołowe miejsca, ale ogromna część klientów korzysta z usług firm spoza pierwszej ósemki. W zestawieniu widać też dwa duże telekomy, które zwiększyły swoje udziały, oraz dostawcę, którego część rynku się skurczyła.

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  • Lider ma ponad dwukrotnie większy udział niż dostawca zamykający podium.
  • Dwie rozpoznawalne sieci zwiększyły swoją część rynku, choć kolejność na podium pozostała taka sama.
  • Poza dużymi miastami szczególnego znaczenia nabierają mniejsze firmy.
  • Spadek udziału w rynku nie musi oznaczać utraty abonentów. Przy czytaniu rankingu ta różnica ma znaczenie.

2 071 dostawców. Co trzeci użytkownik poza pierwszą ósemką

Polski internet nie kończy się na kilku firmach/dostawcach znanych z reklam. Według UKE usługę stacjonarnego dostępu do internetu świadczyło 2 071 przedsiębiorców. Ośmiu największych skupiało łącznie 66,2 proc. użytkowników. To dużo i mało, zwarzywszy na potencjał i rozwój tej gałęzi gospodarki

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Na pozostałych dostawców przypadało 33,8 proc. To oznacza, że na każde 100 użytkowników usług około 34 korzystało z firmy spoza czołowej ósemki. Po przeliczeniu zaokrąglonych danych daje to około 3,4 mln użytkowników.

To duża część rynku. Mniejsze firmy razem miały większy udział niż każdy z największych dostawców z osobna. Nie tworzą jednak jednej sieci, bo za wspólną kategorią (pozostali poza wielką 8) kryją się liczni przedsiębiorcy, często działający lokalnie lub regionalnie.

Orange przed Play. Dwie marki mają niemal 40 proc. rynku

Pierwsze miejsce należy do Orange z wynikiem 22,7 proc. użytkowników internetu stacjonarnego. Drugie miejsce zajmuje Play, występujący w raporcie jako P4, jego udział w rynku to 16,6 proc. Łącznie te dwie firmy obsługiwały 39,3 proc. rynku, czyli prawie czterech na dziesięciu użytkowników usług.

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Podium zamyka Vectra z udziałem 9,1 proc., a za nią znajduje się Netia ze swoim wynikiem 6,6 proc. Dalsze miejsca należą do T-Mobile, INEA, Polkomtelu, czyli operatora Plusa, oraz Toya.

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Przewaga pierwszej dwójki jest wyraźna. Sam Orange ma ponad dwukrotnie większy udział niż trzecia Vectra. Jednocześnie poza największą ósemką pozostaje mniej więcej co trzeci użytkownik usług.

T-Mobile i Plus zwiększają udziały a Vectra ma mniejszą część rynku

Na podium kolejność się nie zmieniła, ale niżej widać wyraźne przesunięcia. Udział T-Mobile wzrósł z 2,8 proc. w 2024 r. do 3,7 proc. w 2025 r. To poprawa o 0,9 punktu procentowego.

Jeszcze większy przyrost udziału zanotował Polkomtel: z 1,6 do 2,8 proc., czyli o 1,2 punktu procentowego. W przeciwną stronę przesunęła się Vectra, której udział zmalał z 9,9 do 9,1 proc. W Netii zmiana wyniosła z 6,8 do 6,6 proc.

Udziały Orange i Play pozostały na poziomie z poprzedniego roku. To jednak nie oznacza, że liczba ich klientów stała w miejscu. Gdy cały rynek rośnie, firma może utrzymać ten sam procent, obsługując większą bazę użytkowników.

Te dane nie pokazują tras przejścia klientów między firmami. Nie pozwalają powiedzieć, ilu abonentów przeszło z Vectry do T-Mobile czy Plusa. Pokazują, jak zmienił się podział rynku. Na podstawie samego spadku udziału nie ustalimy też, czy dostawcy rzeczywiście ubyło klientów.

Na wsi mniejsze firmy obsługują ponad połowę usług

Ogólnopolska tabela nie opisuje każdej miejscowości. UKE osobno zbadał rolę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W 2025 r. firmy z tej grupy świadczyły 50,5 proc. usług internetu stacjonarnego na obszarach wiejskich. To ponad połowa.

Tu więc widać jaki potencjał kryje się w tej kategorii biznesu, patrząc na wyludniające się duże miasta, potencjał rozwoju wsi wydaje się łakomym kąskiem dla wszystkich świadczących tego typu usługi. Dowodzi też że wielcy gracza mają jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chcą pojawić się na terenach wiejskich i w małych miasteczkach.

Jest to podział według wielkości przedsiębiorstw, odrębny od pierwszej ósemki rankingu. Pokazuje jednak, dlaczego przy poszukiwaniu internetu warto sprawdzić także firmy działające w swojej okolicy. Lokalny dostawca może być pod konkretnym adresem jednym z niewielu dostępnych operatorów.

48 tys. więcej w kwartale. Jest też świeższy sygnał z rynku

Pełny ranking UKE dotyczy 2025 roku. Nowsze informacje publikują poszczególne firmy. Orange podał, że w III kwartale 2026 r. przybyło mu 48 tys. klientów Orange Światłowodu. Łącznie z tej usługi korzystało ponad 1,84 mln klientów.

Ta liczba dotyczy samego światłowodu, więc nie należy zestawiać jej wprost z całą bazą internetu stacjonarnego w rocznej tabeli. Nie mówi również, ilu klientów przyszło od konkurencji, bo wzrost bazy jednej technologii może obejmować także przejście dotychczasowych klientów na nowszą usługę.

Ranking dostawców internetu. Kto ma najwięcej użytkowników?

W tabeli udziały pochodzą z raportu UKE za 2025 r. Liczby użytkowników oszacowaliśmy na podstawie zaokrąglonej wielkości rynku, 10,1 mln i zaokrąglonych udziałów poszczególnych firm.

Dostawca

Udział w 2025 r.

Szacunkowa liczba użytkowników

Zmiana udziału wobec 2024 r.

Orange

22,7%

ok. 2,29 mln

bez zmiany

Play (P4)

16,6%

ok. 1,68 mln

bez zmiany

Vectra

9,1%

ok. 920 tys.

spadek o 0,8 pkt proc.

Netia

6,6%

ok. 670 tys.

spadek o 0,2 pkt proc.

T-Mobile

3,7%

ok. 370 tys.

wzrost o 0,9 pkt proc.

INEA

2,9%

ok. 290 tys.

spadek o 0,1 pkt proc.

Plus (Polkomtel)

2,8%

ok. 280 tys.

wzrost o 1,2 pkt proc.

Toya

1,8%

ok. 180 tys.

bez zmiany

Pozostali dostawcy łącznie

33,8%

ok. 3,41 mln

spadek o 1,0 pkt proc.

Źródło: UKE, "Raport o stanie rynku komunikacji elektronicznej w 2025 roku", obliczenia redakcyjne, zaokrąglone do 10 tys. "Pozostali" to kategoria zbiorcza; na wykresie UKE obejmuje przedsiębiorców o jednostkowym udziale poniżej 1 proc. w 2025 r. Baza usług nie oznacza liczby wszystkich osób korzystających z internetu w domach. Z jednego abonamentu może korzystać kilka osób.

Przed podpisaniem umowy sprawdź swój adres

Ranking pokazuje, jak popularni są dostawcy. Wybór internetu do mieszkania zacznij jednak od sprawdzenia, kto może rzeczywiście podłączyć usługę w tym miejscu. Pomaga w tym internet.gov.pl, gdzie można sprawdzić zgłoszoną dostępność usług i operatorów.

Następnie porównaj pełny koszt umowy, opłaty za urządzenia oraz prędkość pobierania i wysyłania danych. Uwzględnij zarówno znane marki, jak i dostawców działających lokalnie. To pod Twoim adresem rozstrzyga się, która oferta ma sens.

Czytelnicy pytają

Jak sprawdzić, kto jest moim dostawcą internetu?

Sprawdź nazwę firmy na fakturze lub w umowie. Nazwa sieci Wi-Fi i marka routera nie muszą być nazwą dostawcy usługi.

Czy dwie firmy mogą sprzedawać internet przez ten sam światłowód?

Tak, jeśli korzystają z modelu dostępu hurtowego. Firma sprzedająca abonament może świadczyć usługę na sieci należącej do innego podmiotu. Dostępność konkretnej oferty trzeba potwierdzić pod swoim adresem.

Co sprawdzić w sprawie routera przed zakończeniem umowy?

Ustal, czy urządzenie jest Twoją własnością, czy zostało udostępnione przez operatora. W dokumentach sprawdź ewentualne zasady i termin zwrotu oraz to, czy podana cena nowej oferty obejmuje sprzęt.

Co zrobić, gdy pod adresem brakuje szybkiego internetu?

W serwisie internet.gov.pl można zgłosić zapotrzebowanie na usługę i sprawdzić planowane inwestycje. Samo zgłoszenie nie jest potwierdzeniem terminu podłączenia.

Źródła: UKE, Orange, Ministerstwo Cyfryzacji.

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Źródło: INFOR
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