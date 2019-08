Skąd pochodzą środki w PPK?

Wpłaty do PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od Ciebie - pracownika, Twojego pracodawcy i po spełnieniu przesłanek wynikających z Ustawy o PPK od Państwa.



Ile będą wynosiły wpłaty finansowane przeze mnie (pracownika)?

Wpłaty podstawowe finansowane przez Ciebie (pracownika) to wysokość 2% Twojego wynagrodzenia stanowiącego podstawę składki emerytalno – rentowej. Wpłata ta może zostać obniżona na wniosek złożony pracodawcy, jeżeli Twoje wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wtedy wpłata podstawowa może być obniżona do maksymalnie 0,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę składki emerytalno-rentowej.

Czy mogę dokonywać samodzielnie wpłat do PPK? (Ile mogę dopłacać dodatkowo?)

W ramach PPK możesz wnosić wpłatę dodatkową w wysokości do 2% Twojego wynagrodzenia. Nie dokonujesz jednak wpłat do PPK samodzielnie. Zarówno wpłaty finansowane przez pracodawcę, jak i wpłaty finansowane przez Ciebie są przekazywane do funduszu przez pracodawcę.

Kiedy mogę zwiększyć bądź zmniejszyć wysokość wpłaty dodatkowej?

W każdym czasie możesz podjąć decyzję o zwiększeniu bądź zmniejszeniu wysokości wpłaty dodatkowej. Zmiany będą obowiązywały od kolejnego miesiąca.

Jakie są koszty uczestnictwa w PPK?

Poza obowiązkową wpłatą podstawową zostaniesz obciążony podatkiem dochodowym od wpłat dokonanych przez pracodawcę, który potrąci je z Twojego wynagrodzenia.

Czy wpłaty na PPK będę mógł odliczyć od podatku?

Nie.











