Bezpieczeństwo środków gromadzonych w ramach PPK

Czy inwestowanie w ramach PPK jest bezpieczne?

Każde inwestowanie środków na rynku kapitałowym, bez względu na to, czy są to inwestycje w akcje, czy w obligacje, wiąże się z ryzykiem. Aby zapewnić bezpieczeństwo oszczędności przyjęto w ramach PPK konstrukcję inwestowania środków w funduszach cyklu życia, inaczej funduszach zdefiniowanej daty. Istotą tych funduszy jest odpowiednio zróżnicowany portfel aktywów, który pozwala osiągnąć optymalny profil oczekiwanego zysku i podejmowanego ryzyka. Wraz z wiekiem oszczędzającego będzie zmieniała się alokacja w poszczególne rodzaje aktywów, co ma ograniczyć ryzyko inwestycyjne w ostatnich latach oszczędzania.



Kto będzie dbał o bezpieczeństwo moich środków?

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Na czym polega prywatny charakter środków gromadzonych w ramach PPK?

Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością pracownika. Stwierdzenie to ma rangę ustawową, co oznacza, że prywatny charakter środków zgromadzonych w PPK został określony Ustawą o PPK.

Czy należna wpłata do PPK, którą firma powinna odprowadzić będzie podlegała zajęciom komorniczym?

Środki zgromadzone w PPK nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej (z wyłączeniem alimentów).











