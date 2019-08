Zmiana pracy

Co się stanie z moimi pieniędzmi jak zmienię pracę?

Środki zostaną przeniesione na rejestr PPK prowadzony przez instytucję finansową wybraną przez nowego pracodawcę, chyba że pisemnie nie wyrazisz na to zgody. W takim przypadku środki pozostaną na rachunku prowadzonym przez instytucję finansową właściwą dla byłego pracodawcy do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.



Co to jest wypłata transferowa?

Wypłata transferowa jest to przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK np. u nowego pracodawcy. Ponadto takie przeniesienie jest także możliwe na IKE lub PPE współmałżonka lub innej osoby uposażonej po śmierci uczestnika. Wypłata transferowa może również nastąpić na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Czy po dokonaniu wypłaty transferowej muszę złożyć nową dyspozycję dotyczącą osób uprawnionych?

Tak. Dyspozycja dotycząca wskazania osób uprawnionych powinna być złożona w nowej instytucji, z którą nowy pracodawca ma zawartą umowę o zarządzanie PPK, niezależnie od tego czy taka dyspozycja została już wcześniej złożona w tej samej lub innej instytucji finansowej.

Czy można przenieść środki z PPE do PPK?

Nie.

Czy można przenieść środki z PPK do PPE?

Wyłącznie w przypadku śmierci uczestnika PPK środki z PPK mogą być przeniesione na PPE współmałżonka lub osoby uprawnionej.

Co się stanie z moimi pieniędzmi jak stracę pracę?

Środki nadal pozostaną w PPK prowadzonym przez instytucję finansową wybraną przez byłego pracodawcę i będą dalej inwestowane do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Czy przy utracie pracy będę mógł wypłacić środki z PPK?

Tak, będzie to tzw. zwrot. Przy zwrocie 30% zgromadzonych środków, z części finansowanej przez pracodawcę, zostanie przelane do ZUS i zapisane na Twoim koncie w ZUS, jako należna składka. Od pozostałych 70% środków z części finansowanej przez pracodawcę zostanie naliczony podatek dochodowy. W przypadku środków zgromadzonych na PPK w części finansowanej przez pracownika od wszystkich tych środków zostanie naliczony podatek dochodowy od zysków kapitałowych. Ponadto, w przypadku zwrotu wszystkie środki pochodzące z wpłat finansowanych przez Państwo (wpłata powitalna i dopłata roczna) będą podlegać zwrotowi na rzecz Państwa.











