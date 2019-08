Korzystanie ze środków zgromadzonych w PPK

Kiedy mogę wypłacić środki z PPK?

Wypłata jest przewidziana dla osób, które ukończą 60 rok życia. Wtedy będzie można skorzystać w pełni z korzyści jakie daje PPK, m.in. przysługujących ulg podatkowych. Wcześniejsze wypłacenie środków tj. przed osiągnięciem 60 roku życia jest zdefiniowane jako zwrot. Jest on możliwy w każdej chwili, jednakże jego konsekwencją jest przekazanie 30% zgromadzonych środków, z części finansowanej przez pracodawcę, do ZUS. Od pozostałych 70% środków z części finansowanej przez pracodawcę zostanie naliczony podatek dochodowy od zysków kapitałowych. Ponadto przy zwrocie w przypadku środków zgromadzonych na PPK w części finansowanej przez pracownika od wszystkich tych środków zostanie naliczony podatek dochodowy od zysków kapitałowych.



Ostatecznie, w przypadku zwrotu, wszystkie środki pochodzące z wpłat finansowanych przez Państwo (wpłata powitalna i dopłata roczna) będą podlegać zwrotowi na rzecz Państwa. Warto dodać, że można dokonać wypłaty do 100% zgromadzonych środków w przypadku zakupu mieszkania/budowy domu z koniecznością późniejszego zwrotu oraz wypłaty do 25% zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego współmałżonka lub dziecka. W obydwu tych przypadkach zachowane są wszystkie korzyści programu PPK, w tym ulgi podatkowe i dopłaty od Państwa.

W jaki sposób mogę dokonać wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK?

Poprzez złożenie wniosku o wypłatę środków do wybranej instytucji finansowej po osiągnięciu 60 roku życia.

Czy jak skończę 60 lat mogę wypłacić całość środków z PPK?

Ustawa o PPK przewiduje jako standardowy model, wypłatę 25% zgromadzonych środków jednorazowo, a 75% zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Wypłata wszystkich środków jednorazowo lub wskazanie mniejszej ilości rat niż 120, przy wypłacie 75% zgromadzonych środków, skutkować będzie naliczeniem podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Jeśli skończę 60 lat i mam zgromadzone środki w kilku PPK, to kto ma obowiązek zapewnienia abym nie wypłacił więcej niż 25% zgromadzonych środków?

Zgodnie z Ustawą o PPK, możesz być stroną więcej niż jednego PPK, w takim przypadku 25% liczy się na każdą z umów oddzielnie. Obowiązek prawidłowego dokonywania wypłat spoczywa na instytucji finansowej prowadzącej PPK, do której złożyłeś wniosek o wypłatę.

Czy mogę wypłacić środki przed 60 rokiem życia? Jakie koszty są z tym związane?

Tak, możesz złożyć wniosek o tzw. zwrot środków. Środki jakie otrzymasz zostaną pomniejszone o:

• 30% wartości wpłat Twojego pracodawcy - wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30% zapisywane jest jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,

• dopłaty od Państwa (wpłata powitalna, dopłaty roczne),

• podatek dochodowy od zysków kapitałowych.

Czy jeśli wypłacę środki z PPK, to będę mógł znów przystąpić do programu?

Jeśli wypłata z PPK nastąpiła w związku z ukończeniem przez Ciebie 60 lat i tym samym uzyskania uprawnień do wypłaty, to wpłaty do PPK są wstrzymywane. Pracownikowi nie są również przyznawane dopłaty roczne. Natomiast istnieje możliwość przystąpienia do nowego PPK, na Twój wniosek, o ile zmieniłeś pracodawcę i nie ukończyłeś 70 rok życia.

Czy wypłata środków następuje automatycznie?

Nie, wypłata następuje wyłącznie na wniosek uczestnika PPK.

Czy kwoty wypłaty w ratach będą równe?

Nie, co miesiąc środki są przeliczane poprzez podzielenie kwoty znajdującej się na rachunku PPK należącym do uczestnika przez liczbę miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata ostatniej raty.

Kiedy ustalam ilość rat wypłaty? Czy raty muszą być równe?

Informacje dotyczące ilości rat określone zostają we wniosku o wypłatę środków. Zgodnie z Ustawą o PPK wysokość rat stanowi iloraz liczby zapisanych na rachunku PPK jednostek uczestnictwa i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca płatności ostatniej raty. Raty nie będą równe, ponieważ środki zgromadzone w PPK będą podlegać aktywnemu zarządzaniu wobec czego wartość jednostek uczestnictwa może ulegać zmianom.

Co to jest świadczenie małżeńskie?

Jest to jedna z możliwości wypłaty środków po osiągnięciu 60 lat. Świadczenie małżeńskie będzie mogło być zrealizowane, jeśli małżonek uczestnika PPK posiada PPK w tej samej instytucji finansowej, osiągnie 60 rok życia i oboje oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie będzie wypłacane przez 120 miesięcy. Świadczenie będzie wypłacane łącznie małżonkom, aż do wyczerpania środków. W razie śmierci jednego z małżonków, świadczenie będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania środków.

Czy wypłata środków z PPK zwolniona jest z podatku dochodowego od zysków kapitałowych?

Tak, jeśli nastąpi po 60 roku życia, z zastrzeżeniem że wypłata wszystkich środków jednorazowo lub wskazanie mniejszej ilości rat niż 120 (przy wypłacie pozostałych 75% zgromadzonych środków) skutkować będzie naliczeniem podatku dochodowego od zysków kapitałowych.











