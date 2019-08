Inne dyspozycje finansowe

Co to jest wkład własny? Jakie trzeba spełnić warunki aby otrzymać wypłatę na wkład własny?

Wkład własny to wymagane środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie części kosztów:

- budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego;

- zapłatę części ceny zakupu prawa własności:

- budynku mieszkalnego,

- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

- nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;

- nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego;

- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

- udziału w nieruchomości gruntowej,



które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu. Wypłaty środków zgromadzonych w PPK może dokonać każdy uczestnik PPK poniżej 45. roku życia, który podpisze z instytucją finansową odpowiednią umowę określającą zasady i terminy wypłaty oraz zwrotu wypłaconych środków.

Czy jak mam PPK i wycofam środki, czyli dokonam zwrotu, będę mógł oszczędzać w PPK od nowa?

Tak.

Jakie dokumenty muszę przedstawić, w celu dokonania wypłaty przy poważnym zachorowaniu, czy wystarczą kopie dokumentów?

Do wniosku o wypłatę części środków zgromadzonych w PPK, w przypadku poważnego zachorowania Twojego, małżonka lub dziecka, musisz dołączyć orzeczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a-c Ustawy o PPK, lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d lub e Ustawy o PPK. Powinieneś przedstawić oryginały, ewentualnie wskazane powyżej dokumenty powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jakie dyspozycje będę mógł złożyć u pracodawcy?

Zgodnie z Ustawą o PPK pracodawca jest zobowiązany przyjmować od Ciebie następujące dyspozycje:

• zawieszenie odprowadzania wpłat do PPK,

• wniosek o ponowne odprowadzanie wpłat do PPK,

• odwołanie/ zmiana wysokości wpłaty dodatkowej,

• transfer środków z innych PPK.











PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale.