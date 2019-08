Dostęp on-line do rejestru PPK w PKO TFI

Gdzie mogę sprawdzić stan swoich oszczędności w PPK?

Bieżący dostęp on-line do Twojego rejestru, gdzie będziesz mógł m.in. sprawdzić stan zgromadzonych środków w ramach PPK w PKO TFI, zapewni system transakcyjny i-fundusze.pl, do którego zalogujesz się za pośrednictwem strony internetowej: https://i-fundusze.pl/ lub klikając „zaloguj” w prawym górnym rogu na stronie internetowej PKO TFI: www.pkotfi.pl



Czy w systemie transakcyjnym zobaczę wszystkie wpłaty dokonywane na moje rejestry w PPK?

Tak. Będziesz miał możliwość podglądu historii wpłat dokonanych przez Ciebie, Twojego pracodawcę oraz Państwo. Jeżeli posiadasz kilka PPK prowadzonych w PKO TFI, będziesz miał dostęp do historii wpłat dokonywanych przez poszczególnych pracodawców.

Co będę mógł zrobić za pośrednictwem systemu transakcyjnego?

Dzięki systemu transakcyjnego i-fundusze.pl będziesz mógł:

• monitorować stan rejestru PPK 24h/7 dni w tygodniu,

• aktualizować wybrane dane osobowe,

• wskazać lub zmienić osoby uprawnione,

• zamienić subfundusz w ramach funduszu PKO Emerytura - sfio,

• złożyć zlecenie wypłaty, zwrotu środków z PPK,

• złożyć zlecenie nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa pozostałych funduszy inwestycyjnych PKO TFI,

• otworzyć Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKE+IKZE) dedykowany uczestnikom PPK.

Skąd otrzymam identyfikator i hasło do zalogowania się do systemu transakcyjnego?

Do wszystkich uczestników PPK, po otwarciu rejestrów, zostanie wysłana przez PKO TFI korespondencja powitalna: pocztą elektroniczną, do pracowników, dla których zostały wskazane przez pracodawcę adresy e-mail, do pozostałych pracowników pocztą tradycyjną, na adres do korespondencji wskazany przez pracodawcę. W powyższej korespondencji będzie podany m.in. indywidualny numer uczestnika (stanowiący identyfikator do systemu transakcyjnego) oraz informacje o możliwościach dostępu do rejestru PPK i składania określonych dyspozycji, za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

W jaki sposób zalogować się do systemu transakcyjnego?

W celu aktywowania dostępu do serwisu transakcyjnego i-fundusze.pl, po wejściu na stronę internetową www.pkotfi.pl, należy kliknąć Zaloguj się w prawym górnym rogu, następnie kliknąć Pierwsze logowanie i wprowadzić 8 - cyfrowy Identyfikator podany w liście powitalnym oraz postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi na ekranie. Aby zdefiniować hasło do logowania, należy autoryzować cały proces za pomocą kodu SMS, który zostanie wysłany na Twój numer telefonu komórkowego.

Gdzie będę mógł sprawdzić wartość zgromadzonych środków w ramach PPK i ewentualnie dokonać dyspozycji, jeżeli nie będę miał dostępu do systemu transakcyjnego?

W celu sprawdzenia wysokości zgromadzonych środków na rejestrze PPK, bądź dokonania dyspozycji będziesz mógł udać do jednego z blisko 1200 oddziałów PKO Banku Polskiego.









