Świadczenie małżeńskie z PPK - wszystko co musisz wiedzieć

Chcąc skorzystać ze swoich oszczędności, uczestnik PPK ma kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jednym z nich jest możliwość wypłaty zgromadzonych środków w ramach świadczenia małżeńskiego. Dla osób, które pozostają w związku małżeńskim to zabezpieczenie nie tylko ich samych, ale też i obojga małżonków.

Rachunek małżeński

Po osiągnięciu 60. roku życia uczestnik może wypłacić środki z PPK w formie tzw. świadczenia małżeńskiego. Taka opcja jest możliwa pod warunkiem, że jego współmałżonek również osiągnął 60. rok życia oraz oboje oszczędzają w PPK zarządzanym przez tę samą instytucję finansową.



Ponadto niezbędnym warunkiem do skorzystania ze świadczenia małżeńskiego z PPK jest złożenie wspólnego oświadczenia o wyborze świadczenia małżeńskiego jako formy wypłaty środków z PPK. W wyniku tego, wybrana instytucja finansowa otworzy wspólny rachunek PPK dla małżonków, zwany „rachunkiem małżeńskim”.

Jak jest wypłacane świadczenie

Małżonkowie, którzy zdecydują się na taką formę wypłaty swoich oszczędności, muszą liczyć się z brakiem możliwości jednorazowej wypłaty środków. Całość pieniędzy małżonkowie otrzymają w co najmniej 120 ratach miesięcznych (czyli 10 lat). Z kolei wysokość świadczenia będzie uzależniona od wysokości wpłat, jakich dokonywali oraz ilości miesięcy, w ciągu których będą dokonywane wypłaty. Zatem wypłata w formie świadczenia małżeńskiego polega na otwarciu dla małżonków wspólnego rachunku PPK i wspólnym wypłacaniu z niego pieniędzy, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.

Co w przypadku śmierci małżonka

Środki zgromadzone na rachunku małżeńskim podlegają dziedziczeniu w przypadku śmierci obojga małżonków. Natomiast w przypadku śmierci jednego z małżonków, środki znajdujące się na rachunku małżeńskim będą nadal wypłacane małżonkowi pozostającemu przy życiu – w ratach, aż do wyczerpania oszczędności.

Kilka słów o ogólnych zasadach wypłaty środków…

Zasadniczo wypłata środków z PPK przewidziana jest dla osób, które ukończyły 60. rok życia (dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn). Jest to forma najkorzystniejsza, w szczególności pod względem podatkowym. Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60. roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków to 25% zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Wyjątkowo – w dwóch przypadkach – uczestnik PPK może wypłacić środki przed osiągnięciem 60. roku życia. Pierwszym z nich jest chęć przeznaczenia zgromadzonych w PPK pieniędzy na leczenie w przypadku poważnego zachorowania własnej, małżonka i dziecka. Druga możliwość skierowana jest do osób przed 45. rokiem życia, które myślą o własnym mieszkaniu. Wówczas wcześniejsza wypłata jest możliwa w razie sfinansowania wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu.

