Oszczędzanie w PPK a zmiana pracodawcy

Oszczędzanie w ramach PPK

Każdy zatrudniony prędzej czy później zostanie zapisany do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnictwo w programie rozpocznie się w momencie objęcia firmy, w której dana osoba pracuje, PPK. Pierwsi do PPK przystąpią pracownicy największych podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób. Każdy z nich dowie się o tym od swojego pracodawcy.



W ramach programu instytucja finansowa (wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami) zarządzająca PPK otwiera dla każdego uczestnika imienny rejestr, na którym zaczynają być gromadzone pierwsze środki z wpłat pracownika, pracodawcy i wpłaty powitalnej. Następnie kwota oszczędności będzie rosła systematycznie z każdym nowym miesiącem kalendarzowym. Ponadto corocznie powiększy się ona o dopłatę roczną finansowaną z Funduszu Pracy. Co stanie się z tymi pieniędzmi w przypadku zmiany pracodawcy?

Zmiana pracodawcy a zgromadzone środki

Zasadą jest, że rachunek w PPK przypisywany jest do konkretnej osoby. Środki na nim zgromadzone powinny „podążać” za ich właścicielem. W sytuacji zmiany pracodawcy przewiduje się transfer oszczędności z konta założonego przez instytucję finansową prowadzącą PPK u dotychczasowego pracodawcy do nowego rachunku utworzonego dla tego samego pracownika przez podmiot zarządzający PPK u nowego pracodawcy. Taka procedura nie wymaga żadnych opłat ze strony uczestnika PPK.

Jeśli pracownik ukończył 55 rok życia, przystąpić do PPK w nowym miejscu pracy może na podstawie pisemnego wniosku.

Dopuszcza się możliwość pozostawienia zgromadzonych środków na starym rejestrze i rozpoczęcie oszczędzania w ramach nowego. Wówczas jedna osoba posiada dwa rejestry w PPK, a jej pieniądze podlegają obrotowi przez dwie instytucje finansowe odpowiednio na zasadach określonych w umowach o zarządzenie PPK.

Nie ma limitu posiadanych kont. Pracownik często zmieniający miejsce pracy może mieć w każdym z nich inne konto PPK. Środki zgromadzone na wszystkich tych rachunkach zostaną zsumowane i wypłacone po ukończeniu przez daną osobę 60 roku życia.

Zmiana pracodawcy – obowiązki związane z PPK

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapisania każdego nowego pracownika do PPK. Zatrudnienie osoby, której nie jest to pierwsza praca, oznacza więc posiadanie już przez nią konta w PPK. Zasadą jest, że u jednego pracodawcy można mieć tylko jedno konto PPK. Dopuszcza się jednak możliwość posiadania wielu rejestrów w tym programie przez jedną osobę. Taki pracownik przekazuje nowemu pracodawcy informację o dotychczasowym rejestrze (bądź rejestrach) PPK i podmiocie (bądź podmiotach) prowadzącym ten rejestr. Ma na to 7 dni (dni kalendarzowe a nie robocze) od zapisania go do PPK w nowym miejscu pracy.

Pracodawca zgłasza nowozatrudnionego do programu w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął staż 3 miesięcznego okresu zatrudnienia.

Następnie nowy pracodawca informuje o obowiązku złożenia w imieniu uczestnika PPK wniosku o dokonanie transferu jego środków na rejestr prowadzony przez instytucję finansową wybraną dla aktualnego podmiotu zatrudniającego. Dany pracownik ma ponownie 7 dni na poinformowanie zatrudniającego o tym czy zgadza się na wspomniany transfer. W przypadku zgody bądź braku odpowiedzi w terminie nowy pracodawca składa w imieniu pracownika wniosek do instytucji finansowej o dokonanie transferu dotychczas zgromadzonych środków na nowy rejestr.

Natomiast w sytuacji poinformowania zatrudniającego we wskazanym terminie o tym, że pracownik nie życzy sobie transferu, powoduje pozostawienie zgromadzonych środków na dotychczasowych kontach. Zgłoszenie sprzeciwu powinno nastąpić w formie pisemnej. Pracownik może wybrać tę możliwość np. ze względu na większe zaufanie do instytucji finansowych zajmujących się wcześniejszymi rachunkami. Warto zaznaczyć, że przy posiadaniu kilku kont w PPK dopłaty roczne będą dokonywane na to, które zostało założone najpóźniej.