Zasiłek dla bezrobotnych 2019/2020 – kwota netto

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest raz do roku 1 czerwca. Rosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Jeśli jednak wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie uległ zmianie lub był ujemny, kwota zasiłku nie zmienia się. Z każdym rokiem minister właściwy do spraw pracy ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwoty zasiłku po waloryzacji. Robi to na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasiłek dla bezrobotnych - kwota netto

Konkretna kwota dla danego bezrobotnego uzależniona jest od stażu pracy. Dzielimy ją na trzy możliwe warianty: 80% zasiłku (zasiłek obniżony), 100% zasiłku i 120% zasiłku (zasiłek podwyższony). Do 31 maja 2019 r. wynosił w okresie pierwszych 90 dni (3 miesięcy) posiadania prawa do zasiłku 847,80 zł (kwota netto – 730,50 zł), a dla kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku - 665,70 zł (kwota netto – 583,79 zł).

Od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku będzie wynosił 861,40 zł (kwota netto – 741,91 zł), a dla kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku - 676,40 zł (kwota netto – 592,53 zł).

Zasiłek obniżony w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 689,12 zł (kwota netto – 602,79 zł), natomiast w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 541,12 zł (kwota netto – 483,28 zł).

Zasiłek powiększony w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 1033,68 zł (kwota netto – 881,03 zł​​​​​​​), a w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wyniesie 811,68 zł (kwota netto – 701,76 zł​​​​​​​).

80% z pełnej kwoty zasiłku przysługuje osobie, której okres uprawniający do zasiłku (czyli staż pracy) wynosi mniej niż 5 lat. Pełną kwotę zasiłku otrzyma osoba, której okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 do 20 lat. Natomiast 120% kwoty zasiłku należy się temu, którego okres uprawniający do zasiłku opiewa na co najmniej 20 lat. Zgodnie z powyższymi założeniami kwoty zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. obrazuje poniższa tabela.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - brutto i netto