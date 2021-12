Nowelizacja ustawy odległościowej i reguły 10H z zielonym światłem od Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Dzięki nowelizacji ustawy odległościowej zwiększy się rozwój energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych – przekonuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Odszkodowania z tytułu wypadku w rolnictwie może być wyższe – nowy projekt rozporządzenia

Zmianie ma ulec wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz zasiłek chorobowy dla rolników. O ile?

Emerytury stażowe - wszystkie kluby popierają projekt

Emerytury stażowe - prawie wszystkie kluby popierają projekt. Lewica zapowiada złożenie poprawek, a przeciwna jest Konfederacja.

Emerytury stażowe w sejmie

Emerytury stażowe - Sejm zaczyna prace nad zgłoszonym przez "Solidarność" obywatelskim projektem. Jak emerytury stażowe ocenia BCC?

Wniosek o 500+ w styczniu 2022 r. - ZUS

Wniosek o 500+ w styczniu 2022 r. - kto musi złożyć wniosek do ZUS , a kto nie ma takiego obowiązku? Jak złożyć wniosek o 500 plus w 2022 roku?

Dodatkowe 21 dni zasiłku opiekuńczego

Dodatkowe 21 dni zasiłku opiekuńczego rząd planuje przyznać rodzicom dzieci od lat 8 i dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Obostrzenia od 15 grudnia 2021 r. - rozporządzenie

Nowe rozporządzenie o obostrzeniach zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zmiany wejdą w życie 15 grudnia 2021 r.

Waloryzacja emerytur w 2022 r. - czy pomoże spłacić długi?

Poza waloryzacją emerytur w 2022 r. seniorzy będą mogli także liczyć na wypłatę trzynastek, a niektórzy dodatkowo zyskają na Polskim Ładzie. Czy to pomoże w spłacie zadłużenia?

Oszczędzanie w walutach obcych. Czy przewalutowanie to patent na inflację?

Oszczędzanie w walutach obcych, przewalutowanie. Złoty traci na wartości, inflacja rośnie. Wiele osób zastanawia się, jak zabezpieczyć swoje oszczędności. Czy sposobem na to może być przewalutowanie?

Świadczenie wyrównawcze do emerytury EWK w 2022 r.

Świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK. Wniosek złożony do 28 lutego 2022 r. podlega rozpatrzeniu do 31 marca 2022 r.

Przedawnienie wierzytelności – grudzień ostatnim miesiącem na złożenie pozwu

Przedawnienie wierzytelności. Choć od ponad 3 lat obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące zasad przedawnień majątkowych, nowe okresy przedawnienia oraz sposoby ich naliczania wciąż nastręczają trudności. Wiele osób na swoją niekorzyść zapomina, że jeśli termin przedawnienia trwa co najmniej dwa lata, to mija on nie dokładnie z upływem tego okresu, ale ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Tym samym grudzień to ostatni miesiąc na złożenie pozwu o zapłatę we wszystkich roszczeniach, których okres przedawnienia upływał w 2021 roku. O czym jeszcze należy pamiętać w temacie przedawnień?

Wykroczenia drogowe - zaostrzenie kar dla kierowców

Ustawa zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych została podpisana przez Prezydenta. Jakie zmiany wprowadza?

Brexit - ważny termin na wymianę dokumentów

To ostatni moment na skorzystanie z możliwości uproszczonej wymiany dokumentów pobytowych wydanych przed końcem 2020 r.

Urodzenie dziecka w 2022 r. – świadczenia

Urodzenie dziecka w 2022 r. uprawnia do świadczeń, jakie mogą otrzymać rodzice. O jakie wsparcie można wnioskować?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy do ZUS

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Kredyt frankowy – ugoda czy proces?

Czym kredyt frankowy różni się od kredytu złotówkowego? Jakie kroki prawne powinni podjąć kredytobiorcy? Czy warto rozważyć ugodę z bankiem?

Rękojmia za wady nieruchomości na rynku wtórnym - odpowiedzialność sprzedawcy

Rękojmia za wady nieruchomości na rynku wtórnym. Osoby sprzedające nieruchomość na rynku wtórnym bardzo często uważają, że jak tylko mieszkanie czy dom przejdą w nowe ręce, to nie ma żadnej odpowiedzialności za zbywaną rzecz, w myśl powiedzenia “widziały, co brały”. Niektórzy, aby utwierdzić się w swoim przekonaniu wprowadzają do umów zapisy typu “kupujący zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń” lub “stan techniczny nieruchomości jest kupującemu znany i zgadza się na nabycie”. Niestety ani te, ani nawet ogólny zapis, że “mieszkanie jest w stanie do remontu” nie wyłączają odpowiedzialności sprzedającego za wady nieruchomości, co w pewnych przypadkach może okazać się niemiłym zaskoczeniem i spowodować straty finansowe, nawet dużego kalibru. Ta odpowiedzialność sprzedającego wynika wprost z Kodeksu Cywilnego i nazywa się rękojmią.

Kim jest syndyk – jaki jest jego udział w procesie upadłości?

Syndyk – słowo coraz częściej rozpoznawane przez wielu z nas. Kim jednak w praktyce jest syndyk oraz czym się zajmuje? Czy można porównać go w pewien sposób do komornika?

Klauzule abuzywne w umowach będzie kontrolować sztuczna inteligencja

Klauzule abuzywne w umowach. UOKiK planuje uruchomić za rok narzędzie, które korzystając ze sztucznej inteligencji (AI) będzie poszukiwać problematycznych zapisów w umowach z konsumentami - poinformowali w piątek przedstawiciele Urzędu na Szczycie Cyfrowym ONZ (IGF2021) w Katowicach.

Kary porządkowe w sądach - nowy projekt

Określenie zasad sprawnego przeciwdziałania przypadkom zakłócania procesów, czy ubliżania sędziom, przy jednoczesnym zachowaniu standardów obiektywnej procedury określonej w wyrokach ETPCz - przewiduje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który ostatnio trafił do konsultacji.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a praca za granicą

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest rodzajem wsparcia wprowadzonym w ramach Polskiego Ładu. Czy przysługuje, gdy rodzic pracuje za granicą?

Przejęcie 500+ przez ZUS zmniejszy koszty obsługi programu

Od stycznia 2022 r. ZUS przejmuje wypłatę świadczeń 500+. Automatyzacja spowoduje zmniejszenie kosztów obsługi programu o 2,5 mld zł w ciągu dekady.

Podpis elektroniczny zyskuje na popularności [BADANIE]

Podpisem elektronicznym zainteresowanych jest trzech na pięciu Polaków. Z badania, przygotowanego na zlecenie KIR i ZBP wynika, iż większość Polaków jest świadoma możliwości wykorzystania e-podpisu.

PIT z ZUS - sprawdź swój adres

Deklarację PIT z tytułu wypłaconych przez ZUS zasiłków, rent i emerytur otrzymuje każdy klient, z którego pieniędzy została potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlaczego warto sprawdzić czy posiadany przez ZUS adres jest właściwy?

Rośnie liczba osób skazanych za zniesławienie i znieważenie

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż Polacy coraz częściej zniesławiają i znieważają. Wzrost skazanych jest nawet o 90%.