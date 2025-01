Od stycznia 2025 roku nie ma już wątpliwości co do tego, że ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości. Czy to znaczy, że każdy zapłaci od niego podatek? Sprawdź, jakie zasady obowiązują.

Od 2025 roku przepisy się zmieniły

Od stycznia 2025 roku przepisy dotyczące podatku od nieruchomości się zmieniły – weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z licznymi problemami związanymi z opodatkowaniem nieruchomości, które od lat powstawały na gruncie tego podatku oraz wyrokiem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny, ustawodawca zmienił przepisy, w tym m.in. wprowadził nową definicję budynku i budowli.

Od 1 stycznia 2025 r. budowla na gruncie podatku od nieruchomości to:

REKLAMA

obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski oraz skocznia, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych, urządzenie budowlane – przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, urządzenie techniczne inne niż wymienione w lit. a–c – wyłącznie w zakresie jego części budowlanych, fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

– wzniesione w wyniku robót budowlanych, także w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w ustawie.

Ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości

Choć w czasie prac nad zmianami deklarowano, że nie mają one na celu pogorszenia sytuacji podatników, a jedynie usankcjonują zasady wypracowane w praktyce i orzecznictwie sądowym, to jednak na gruncie znowelizowanych przepisów pojawiają się wątpliwości. Dotyczą one szczególnie opodatkowania budowli, w tym wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy. W tabeli znajdziemy 28 pozycji, a w niektórych z nich wskazano po kilka obiektów. Pozycja 22 to ogrodzenie. Wzbudziła ona sporo emocji wśród podatników, którzy zaczęli obawiać się, że ich obciążenia podatkowe od stycznia wzrosną. Należy jednak pamiętać o tym, że choć ogrodzenie zostało wymienione wprost w katalogu obiektów uznawanych za budowle, to jednak z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nadal wynika, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że budowla, która nie jest związana z prowadzeniem takiej działalności, a więc np. ogrodzenie prywatnej posesji, nie będzie podlegała takiemu opodatkowaniu.