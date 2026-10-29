Wrzuciłeś opis wynalazku do AI? Możesz stracić szansę na patent

Opis wynalazku wklejony do narzędzia AI może pozbawić go nowości, a tym samym szansy na patent. Rzeczniczka patentowa wyjaśnia, kiedy ryzyko jest realne i jak się przed nim uchronić.

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Sztuczna inteligencja przyspiesza pracę nad dokumentacją, opisami i projektami. Przedsiębiorcy rzadko zastanawiają się jednak, że prosząc chatbota o pomoc w przygotowaniu zgłoszenia, mogą nieświadomie podważyć własne prawa. W niektórych sytuacjach skutkiem może być odmowa udzielenia patentu albo ochrony dla projektu, który samodzielnie stworzyliśmy. O tym rzadko omawianym problemie zapytaliśmy Katarzynę Prędotę, radcę prawnego, rzecznika patentowego i pełnomocnika przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Nie każde użycie AI niszczy nowość

Czy wprowadzenie do narzędzia AI informacji o wynalazku lub wzorze przemysłowym może zagrozić uzyskaniu ochrony?

Tak. Wprowadzenie do ChatGPT lub innego narzędzia AI informacji dotyczących niezgłoszonego jeszcze wynalazku albo wzoru przemysłowego może zagrozić uzyskaniu ochrony. Nie oznacza to jednak, że każde skorzystanie z AI automatycznie prowadzi do utraty nowości. W przypadku wynalazków kluczowe znaczenie ma art. 25 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem wynalazek jest nowy, jeżeli nie stanowi części stanu techniki, czyli nie został wcześniej udostępniony do wiadomości powszechnej. Co istotne, dla utraty nowości nie jest konieczne wykazanie, że ktokolwiek rzeczywiście zapoznał się z wynalazkiem. Wystarczy, że istniała możliwość zapoznania się z ujawnionym rozwiązaniem przez osoby nieobjęte obowiązkiem zachowania poufności.

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W tym kontekście korzystanie z narzędzi AI może rodzić istotne ryzyko. Wprowadzane do nich informacje mogą być bowiem przechowywane, analizowane, a w zależności od warunków korzystania z danej usługi – także wykorzystywane do trenowania modeli AI. Powstaje zatem pytanie, czy i w jakich okolicznościach informacje dotyczące konkretnego wynalazku mogą stać się dostępne dla innych użytkowników lub podmiotów.

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Moim zdaniem nie można automatycznie przyjmować, że każde przekazanie dokumentacji wynalazku do narzędzia AI stanowi jego publiczne ujawnienie. Należy jednak każdorazowo przeanalizować warunki korzystania z konkretnego systemu, w szczególności zasady poufności, przetwarzania danych i możliwości ich dalszego udostępniania. Inaczej należy oceniać narzędzia zapewniające odpowiednie gwarancje poufności, a inaczej systemy, w których informacje wprowadzane przez użytkowników mogą być dalej wykorzystywane i udostępniane bez takich gwarancji.

Przykład ryzyka

Przykładowo przedsiębiorca opracowuje innowacyjne rozwiązanie techniczne i przed dokonaniem zgłoszenia patentowego wprowadza jego szczegółowy opis do narzędzia AI, prosząc o przygotowanie dokumentacji technicznej. Korzysta jednak z systemu, który nie zapewnia odpowiednich gwarancji poufności i dopuszcza dalsze wykorzystywanie wprowadzanych informacji. Jeżeli wskutek takiego wykorzystania istota wynalazku zostanie udostępniona osobom trzecim nieobjętym obowiązkiem poufności, może dojść do utraty nowości i w konsekwencji możliwości uzyskania patentu. Co istotne, nie trzeba wykazywać, że ktokolwiek rzeczywiście zapoznał się z ujawnionym rozwiązaniem. Wystarczy możliwość takiego zapoznania się. To pokazuje, dlaczego przed zgłoszeniem patentowym należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z narzędzi AI.

Wzory przemysłowe: 12 miesięcy karencji

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku wzorów przemysłowych. Tutaj również obowiązują wymogi nowości i indywidualnego charakteru. Jednak przepisy przewidują tzw. grace period, czyli 12-miesięczny okres karencji przed datą zgłoszenia lub właściwą datą pierwszeństwa. W tym okresie określone ujawnienia wzoru dokonane przez twórcę, jego następcę prawnego lub wynikające z przekazanych przez nich informacji nie pozbawiają wzoru możliwości uzyskania ochrony. Nie oznacza to jednak, że udostępnianie niezarejestrowanych wzorów narzędziom AI jest pozbawione ryzyka, zwłaszcza gdy informacje o nich mogłyby trafić do osób trzecich.

Najpierw zgłoszenie

Dlatego z praktycznego punktu widzenia rekomendowałabym przedsiębiorcom zachowanie szczególnej ostrożności i niewprowadzanie do ogólnodostępnych narzędzi AI informacji ujawniających istotę niezgłoszonych jeszcze wynalazków, a także dokumentacji nowych wzorów przemysłowych, bez uprzedniego zweryfikowania zasad poufności.

Ważne Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje dokonanie odpowiedniego zgłoszenia przed ujawnieniem szczegółów rozwiązania.

Podsumowanie

Samo przechowywanie danych przez dostawcę lub wykorzystanie ich do trenowania modelu nie przesądza jeszcze o publicznym ujawnieniu wynalazku. Decydujące jest to, czy rozwiązanie zostało udostępnione osobom nieobjętym obowiązkiem poufności. Warunki usługi są ważne, ale ocenia się także faktyczne okoliczności udostępnienia informacji. Ujawnienie musi być przy tym dostatecznie konkretne, czyli pozwalać znawcy urzeczywistnić rozwiązanie. Ogólna wzmianka o pomyśle nie musi niszczyć nowości.

Ważne Ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z wprowadzaniem poufnych informacji do narzędzi AI opublikował także Urząd Patentowy RP - https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/chron-informacje-poufne-gdy-korzystasz-z-narzedzi-ai .

Z kolei w przypadku wzorów przemysłowych można tylko dodać że w prawie polskim 12-miesięczna ulga w nowości obejmuje określone ujawnienia dokonane przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także ujawnienia wynikające z nadużycia wobec twórcy lub jego następcy prawnego. Nie każde ujawnienie jest więc nią objęte.

Wnioski są dwa. Po pierwsze, o skutkach wklejenia opisu do chatbota decyduje nie sama technologia, lecz to, czy rozwiązanie zostało w konkretnych okolicznościach udostępnione osobom niezwiązanym poufnością. Warunki usługi, czyli poufność, przetwarzanie i dalsze wykorzystanie danych, pozwalają ocenić to ryzyko. Po drugie, kolejność działań ma znaczenie. W przypadku wynalazków ustawa nie przewiduje ogólnej karencji na dobrowolne ujawnienie, a jedynie wyjątek dla ujawnienia będącego skutkiem oczywistego nadużycia, które nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed zgłoszeniem. Dla wzorów przemysłowych istnieje 12-miesięczna ulga, ale ma ona określone warunki. Zasada jest prosta: najpierw zgłoszenie, potem AI.