Hamulec czy blokada? Weta prezydenta Karola Nawrockiego w liczbach

„Jeśli prawo jest dobre, jest podpis” – mówił 13 listopada Karol Nawrocki, ogłaszając weto do ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Minister cyfryzacji odpowiedział, że prezydent zachował się „jak lobbysta platform”. Sprawdziliśmy liczby i tezy z tego sporu.

Piątek, 13 listopada

Tego dnia prezydent zawetował ustawę z 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest stosowany w państwach UE bezpośrednio, zasadniczo od 17 lutego 2024 r. Spór dotyczy polskich przepisów służących jego wykonywaniu. Zawetowana ustawa pozwalała prezesowi UKE i przewodniczącemu KRRiT nakazywać blokowanie nielegalnych treści, m.in. na wniosek policji lub prokuratora.

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Prezydent RP Karol Nawrocki Prezydent RP Karol Nawrocki PAP

Prezydent podpisał tego dnia sześć innych ustaw, m.in. o CPK. Wetując ustawę o blokowaniu treści, mówił o obawach, że „to ma być prawo cenzorskie”. Zarzucał, że w części spraw o blokadzie decydowałby urząd, a sąd oceniałby decyzję dopiero później. Wicepremier Krzysztof Gawkowski odpowiedział, że prezydent „może zawetować ustawę, ale nie zawetował problemu”. Zapewniał o nadzorze sądowym i zapowiedział nowy projekt. Posłowie PiS i Konfederacji weto chwalili. Krytyczną opinię o projekcie ustawy wydał wcześniej Sąd Najwyższy.

Bilans vet po 13 listopada

Do 13 listopada 2026 r. prezydent podpisał 304 ustawy, 49 zawetował, a trzy skierował do TK przed podpisaniem (wykazy Kancelarii Prezydenta). Weto to odmowa podpisu i zwrot ustawy do Sejmu, który może ją ponownie uchwalić większością 3/5 głosów (art. 122 ust. 5 Konstytucji). Skierowanie do TK przed podpisem wstrzymuje podpisanie, a ustawę uznaną za zgodną z Konstytucją prezydent musi podpisać (art. 122 ust. 3). Zaskarżenie ustawy już podpisanej nie wstrzymuje jej obowiązywania (art. 191 ust. 1 pkt 1, art. 190 ust. 3). Ustawy budżetowej prezydent nie może zawetować (art. 224 ust. 1).

Prezydent zawetował mniej więcej co siódmą ustawę (49 z 356, czyli 13,8 proc.), a podpisane ustawy stanowią 85,4 proc. zestawienia. Weto lub skierowanie do TK przed podpisem zatrzymało 52 ustawy, czyli 14,6 proc. Po doliczeniu siedmiu ustaw zaskarżonych do TK po podpisie nasz wskaźnik zakwestionowania obejmuje 59 ustaw (16,6 proc.). Nie jest to odsetek ustaw zablokowanych, bo tych siedem podpisano.

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Liczbą wet prezydent przekroczył 11 czerwca 2026 r. rekord Aleksandra Kwaśniewskiego – 35 wet w ciągu dwóch kadencji. Liczba wet nie odpowiada jednak liczbie odrębnych reform. Na DSA przypadają dwa weta, na rynek kryptoaktywów trzy (1 grudnia 2025 r., 12 lutego i 11 czerwca 2026 r.), na pakiet o osobie najbliższej dwa z jednego dnia. W statystyce to siedem wet, w praktyce trzy sprawy.

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Prezydent o swoich vetach

13 listopada Prezydent podał, że przed 13 listopada podpisał 298 ustaw i zawetował 48. Dokładnie tyle wynikało z wykazów Kancelarii, które zliczyliśmy do 4 listopada. Dodał, że „kilkanaście” zawetowanych ustaw wróciło poprawionych i dostało podpis. Przykłady to nowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (weto 25 sierpnia, podpis 26 września 2025 r.) i ustawa wyznaczająca prezesa UKE na koordynatora usług cyfrowych, która weszła w życie 6 listopada.

Prezydent Karol Nawrocki uzasadnił swoje ostatnie 49 weto także tym, że ustawa trafiłaby do Trybunału Konstytucyjnego, ale – jak ocenił – Trybunał dziś nie działa i trzeba go odbudować. To ocena związana ze sporem o TK z przełomu października i listopada, który prezydent nazwał siłowym przejęciem Trybunału, a rząd przywracaniem praworządności. Do 13 listopada prezydent skierował do TK dziesięć ustaw: trzy przed podpisem i siedem po podpisie.

Jakie skutki ma wetowanie ustaw?

Prezydent przekonuje, że weto „nie jest blokadą”. Premier Donald Tusk ocenił w marcu: „Ta mania wetowania wszystkiego powoduje, że właściwie parlament traci sens”. Wzięta dosłownie, teza o wetowaniu „wszystkiego” nie znajduje potwierdzenia: podpis uzyskało ponad 85 proc. ustaw. Sam udział wet nie pokazuje jednak znaczenia zablokowanych zmian ani ich skutków dla obywateli. Zestawienie nie wyodrębnia też ustaw z projektów rządowych. Z kolei z tezą posła KO Adriana Witczaka, że „coraz trudniej znaleźć ustawę, którą prezydent chciałby podpisać”, można zestawić dwa okresy. Udział wet wyniósł 13,2 proc. w 2025 r. i 14,2 proc. w 2026 r., a wskaźnik zakwestionowania – 13,8 i 18,6 proc. Dwa okresy nie wystarczą, by mówić o trwałym trendzie.

Warto dodać, że niektóre rozwiązania wróciły w zmienionej postaci i otrzymały podpis prezydenta. Osobną sprawą jest to, że Sejm nie odrzucił dotąd żadnego weta Karola Nawrockiego. Za odrzuceniem głosowało od 232 do 246 posłów, a potrzeba było od 259 do 266 głosów, m.in. w sprawie kryptoaktywów. Liczby pokazują skalę: prezydent podpisuje zdecydowaną większość ustaw, ale łączną liczbą wet przewyższył już wszystkich poprzedników. Nie pokazują natomiast, jakie skutki dla obywateli mają zatrzymane zmiany.

Ocena poszczególnych wet należy do sporu politycznego, ale prawnik może zapytać o samą konstrukcję: czy weto, które tak skutecznie zatrzymuje program rządu, nie jest zbyt silne? Konstytucja z 1997 r. obniżyła próg jego odrzucenia z 2/3 do 3/5 głosów. Gdy prezydent i większość sejmowa pochodzą z różnych obozów, a koalicja nie ma 3/5 mandatów, weto działa jednak w praktyce jak wymóg porozumienia z opozycją. Prof. Monika Haczkowska proponuje zastąpić ten próg bezwzględną większością ustawowej liczby posłów, jaka wystarcza np. w Czechach. Pomysł nie jest nowy: za prezydentury Lecha Kaczyńskiego PO proponowała odrzucanie weta zwykłą większością, wtedy czesc konstytucjonalistów oceniała, że godziłoby to w powagę funkcji głowy państwa.

Silne weto ma też swoje uzasadnienie. Prezydent ma mandat z wyborów powszechnych, a odmowa podpisu jest jego prerogatywą, niewymagającą kontrasygnaty premiera (art. 144 ust. 3 pkt 6 Konstytucji). Kontrola ustaw uchwalanych przez większość rządzącą bywa pożyteczna, gdy wymusza poprawki albo szersze porozumienie. Staje się destrukcyjna, gdy zamienia się w stały spór z rządem, blokuje także potrzebne zmiany, a odpowiedzialność za ich brak rozmywa się między dwa ośrodki władzy. Zmiana progu wymagałaby zmiany Konstytucji, a do niej w Sejmie potrzeba 2/3 głosów, czyli więcej niż do odrzucenia weta.