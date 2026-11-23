Za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu pobiera się opłaty. Ich wysokość obowiązującą w 2027 roku ogłosił w obwieszczeniu Minister Finansów.

Opłaty za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi określa, że za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu (pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy, pojazdu kolejowego bez napędu) lub towaru w wyznaczonym miejscu pobiera się opłaty.

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Wysokość stawki kwotowej opłat odpowiada średniej cenie rynkowej usług w zakresie usuwania, strzeżenia i przechowywania środków transportu lub towarów na obszarze właściwości danej izby administracji skarbowej. Wysokość opłat ustala dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem.

Obowiązujące w 2027 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu ogłosił w obwieszczeniu Minister Finansów i Gospodarki.

Wysokość stawek kwotowych opłat w 2027 roku

W przyszłym roku maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu:

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środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wyniesie za usunięcie 770 zł , a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 67 zł ;

, a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – ; środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t wyniesie za usunięcie 962 zł , a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 89 zł ;

, a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – ; środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t wyniesie za usunięcie 1357 zł , a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 126 zł ;

, a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – ; środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t wyniesie za usunięcie – 1999 zł, a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 221 zł;

środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne wyniesie za usunięcie 2431 zł , a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 321 zł ;

, a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – ; towaru wyniesie za usunięcie 2430 zł, a za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 8,20 zł za 1 m 3 albo 2,20 zł za 1 m 2 powierzchni magazynowej.

Opłatę za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towarów w wyznaczonym miejscu należy uiścić na rzecz dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem.

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