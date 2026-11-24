Od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracowników tracących zatrudnienie. Będzie to konsekwencja podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie każdy zwolniony pracownik otrzyma jednak dodatkowe pieniądze. Znaczenie mają zarówno okoliczności rozwiązania umowy, jak i staż pracy oraz wysokość zarobków. Komu przysługuje odprawa w 2027 roku i ile wyniesie?

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Odprawa w 2027 roku. Kiedy pracodawca musi ją wypłacić?

Utrata zatrudnienia może wiązać się z prawem do dodatkowego świadczenia pieniężnego. Samo otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza jednak, że pracodawca automatycznie będzie zobowiązany do wypłaty odprawy.

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Zasady przyznawania tego świadczenia reguluje ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nazywana potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych.

Aby pracownik mógł otrzymać odprawę na podstawie tej ustawy, pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników, a rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z przyczyn niedotyczących zwalnianego pracownika.

Do takich okoliczności można zaliczyć m.in.:

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• likwidację stanowiska pracy,

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• redukcję zatrudnienia,

• restrukturyzację przedsiębiorstwa,

• likwidację zakładu pracy,

• upadłość pracodawcy.

Co istotne, prawo do odprawy nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób objętych zwolnieniami grupowymi. Pieniądze mogą otrzymać również pracownicy zwalniani indywidualnie, pod warunkiem że przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

Ile wynosi odprawa w 2027 roku? Decyduje staż pracy

Wysokość odprawy pieniężnej nie jest jednakowa dla wszystkich pracowników. Ustawodawca uzależnił ją od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz wysokości wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 8 ustawy pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości:

• jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 2 lata,

• dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony od 2 do 8 lat,

• trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Od 1 stycznia 2027 roku wyższa maksymalna odprawa. Nawet 74 250 zł

Ważną zmianą dla pracowników w 2027 roku będzie podwyższenie górnego limitu odprawy pieniężnej. Przepisy przewidują bowiem, że wysokość ustawowego świadczenia nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Od 1 stycznia 2027 roku najniższa krajowa wyniesie 4950 zł brutto. Oznacza to, że wzrośnie również maksymalna kwota odprawy.

Ważne W 2026 roku limit wynosi 72 090 zł brutto, natomiast w 2027 roku będzie to już 74 250 zł brutto, czyli o 2160 zł więcej.

Nie oznacza to jednak, że każdy uprawniony pracownik otrzyma taką kwotę. Jest to górna granica ustawowego świadczenia, a jego rzeczywista wysokość zależy od indywidualnej sytuacji zatrudnionego.

Ile pieniędzy otrzyma zwolniony pracownik w 2027 roku? Przykładowe wyliczenia

Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 4950 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu zatrudnienia będzie mógł otrzymać:

• 4950 zł brutto - przy zatrudnieniu krótszym niż 2 lata,

• 9900 zł brutto - przy zatrudnieniu od 2 do 8 lat,

• 14 850 zł brutto - przy zatrudnieniu powyżej 8 lat.

Przykład W przypadku osób zarabiających więcej kwoty będą odpowiednio wyższe, z uwzględnieniem ustawowego limitu. Przykładowo pracownik otrzymujący 8000 zł brutto miesięcznie może liczyć na odprawę w wysokości 8000 zł, 16 000 zł lub 24 000 zł brutto, w zależności od stażu zatrudnienia.

Przykład Z kolei osoba zarabiająca 10 000 zł brutto miesięcznie, która przepracowała u danego pracodawcy ponad 8 lat, otrzyma 30 000 zł brutto odprawy.

Aby otrzymać maksymalną ustawową odprawę w wysokości 74 250 zł brutto, pracownik ze stażem przekraczającym 8 lat musiałby mieć podstawę obliczenia świadczenia wynoszącą co najmniej 24 750 zł brutto miesięcznie.

Powyższe wyliczenia zakładają stałe miesięczne wynagrodzenie oraz spełnienie wszystkich warunków uprawniających do odprawy.

Czy odprawa przysługuje przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron?

Pracownicy mogą otrzymać odprawę nie tylko wtedy, gdy pracodawca wręczy im wypowiedzenie. Prawo do świadczenia może powstać również w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy, jeżeli spełnione są ustawowe warunki dotyczące przyczyn zakończenia zatrudnienia.

Sama forma rozwiązania umowy nie przesądza więc o utracie prawa do dodatkowych pieniędzy.

Odprawa pieniężna wypłacana w związku z rozwiązaniem stosunku pracy co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie nalicza się od niej natomiast składek na ubezpieczenia społeczne ani składki zdrowotnej.

Oznacza to, że kwota, która ostatecznie trafi na konto pracownika, będzie co do zasady niższa od kwoty brutto, a jej wysokość będzie zależała m.in. od sytuacji podatkowej zatrudnionego.

Kiedy pracodawca musi wypłacić odprawę?

Odprawa pieniężna powinna zostać wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Pracownik, który spełnia ustawowe warunki, nie musi składać dodatkowego wniosku o przyznanie świadczenia.

Jeżeli pracodawca nie wypłaci należnych pieniędzy, pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Roszczenie o wypłatę odprawy co do zasady przedawnia się po upływie trzech lat od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, art. 8 i 10.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz.U. 2026 poz. 1213).

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, art. 291 § 1.