Zróżnicowanie terminów wakacji letnich może przyczynić się m. in. do zwiększenia dostępności wypoczynku dla rodzin. W Polsce to nie jest zupełnie nowy pomysł, bowiem ferie zimowe już od lat zaczynają się w różnych terminach w poszczególnych województwach. Czy MEN zróżnicuje także terminy wakacji?

Czy wakacje będą w różnych terminach

Poseł Piotr Uruski skierował do minister edukacji interpelację (nr 18944) w sprawie możliwości wprowadzenia zróżnicowanych terminów wakacji letnich dla poszczególnych województw. Autor interpelacji podkreśla, że obecnie wszyscy uczniowie rozpoczynają i kończą wakacje w tym samym terminie. Powoduje to kumulację ruchu turystycznego, ogromne natężenie ruchu na drogach, przeciążenie infrastruktury turystycznej oraz znaczny wzrost cen noclegów i usług w szczycie sezonu.

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Zdaniem posła zróżnicowanie terminów wakacji letnich mogłoby przyczynić się do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego, zwiększenia dostępności wypoczynku dla rodzin oraz wzmocnienia polskiej branży turystycznej. Autor interpelacji podkreśla, że to rozwiązanie wymaga szerokich analiz i konsultacji i dlatego zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) o stanowisko w tej sprawie.

Nie będzie różnych terminów wakacji dla poszczególnych województw

Odpowiedzi na interpelację udzieliła wiceminister Katarzyna Lubnauer. Wyjaśniła, że MEN nie planuje zmiany obecnego modelu organizacji ferii letnich ani wprowadzenia różnych terminów wakacji dla poszczególnych województw.

Lubnauer przypomniała, że organizację roku szkolnego, w tym terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii szkolnych określa minister edukacji w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

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Egzaminy muszą być równe dla wszystkich uczniów

Wiceminister podkreśliła, że obowiązujące przepisy wiążą organizację roku szkolnego z wieloma innymi terminami i czynnościami. W szczególności dotyczy to przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz organizacji rekrutacji.

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W szkołach, w jednolitych terminach obowiązujących na terenie całego kraju, przeprowadzane są egzaminy zewnętrzne, tj.:

egzamin ósmoklasisty,

egzamin maturalny,

egzamin zawodowy.

Wyniki tych egzaminów dostarczają informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ale przede wszystkim stanowią podstawę do przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na studia. Zapewnienie wszystkim uczniom równych praw i możliwości dostępu do dalszego kształcenia, w tym do uczelni, wymaga prowadzenia rekrutacji w sposób jednoczesny, przejrzysty i powszechny.

Organizacja roku szkolnego, terminy egzaminów i rekrutacji tworzą system wzajemnie powiązanych terminów. Zróżnicowanie terminów zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych województwach nie byłoby zatem wyłącznie zmianą daty rozpoczęcia wakacji, ale wymagałoby uwzględnienia konsekwencji dla innych elementów organizacji systemu oświaty.

Różne terminy wakacji zmieniłyby organizację pracy szkół

Katarzyna Lubnauer podkreśla także, że organizacja ferii szkolnych jest związana z organizacją pracy nauczycieli. W szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, nauczyciele korzystają z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich. Zróżnicowanie terminów ferii letnich byłoby więc zmianą wpływającą również na organizację pracy szkół.