Istotne zmiany w systemie ulg podatkowych już od 1 stycznia 2027 r. Podatnicy stracą niektóre ulgi. Wczoraj, czyli 23 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o PIT, CIT i ryczałcie. Których ulg zabraknie? Czy coś zyskają podatnicy?

Istotne zmiany w systemie ulg podatkowych już niedługo. Kiedy dokładnie podatnicy spotkają się z nową rzeczywistością? Okazuje się, że zmiany mają obowiązywać już od 1 stycznia 2027 r. Dwie ulgi zostają "wykasowane". To co może dotknąć najbardziej to ulga na internet. Natomiast nie jest to jedyna ulga zlikwidowana.

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Likwidacja ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję

Od 1 stycznia 2027 r. zostanie zniesiona ulga na internet. Zgodnie z obecnymi przepisami podatnicy mogą korzystać z tego odliczenia przez dwa następujące po sobie lata podatkowe, a jego maksymalna wysokość wynosi 760 zł rocznie. Osoby, które po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu za 2026 r., będą mogły dokonać odliczenia również za 2027 r.

Od 2027 r. zlikwidowana zostanie także ulga na ekspansję. Jej celem było wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz zwiększanie ich konkurencyjności poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu i poszerzanie oferty produktowej.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2027 r. Podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi na ekspansję przed wejściem w życie zmian, zachowają możliwość dokonania odliczenia na dotychczasowych zasadach.

Ulga dla honorowych dawców krwi

Jedna ulga została jednak zwiększona, co jest korzystne dla pewnej grupy podatników. Zwiększenie jest dość znaczące, ponieważ wynosi aż 100 proc. Ulga, o której mowa w zdaniu poprzednim to ulga dla honorowych krwiodawców. Co istotne z ulgi tej honorowi dawcy krwi skorzystają w roku 2028. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Podatnik oddający honorowo krew skorzysta z ulgi w podwyższonej wysokości w zeznaniu składanym za 2027 r., czyli w 2028 r.

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Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i liczby litrów oddanej krwi lub jej składników:

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1. Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom krwi, którzy przed pobraniem krwi lub jej składników zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje, oprócz uprawnień określonych w art. 6-9, rekompensata pieniężna za niedogodności związane z koniecznością stawienia się na każde żądanie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4, w celu oddania krwi lub jej składników lub poddania się zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych. Koszt rekompensaty ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. Maksymalna wysokość rekompensaty nie może przekroczyć jednorazowo 1000 złotych.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Instytutu, określi, w drodze rozporządzenia, rzadkie grupy krwi, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1, uwzględniając częstotliwość występowania w populacji poszczególnych antygenów krwinek czerwonych oraz wiedzę medyczną w tym zakresie.

Po zmianach omawianych w niniejszym artykule honorowym dawcom krwi przysługiwało będzie odliczenie w wysokości iloczynu podwojonej kwoty rekompensaty określonej powyżej przytoczonymi przepisami.