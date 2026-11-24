Rozstanie rodziców nie oznacza końca ich obowiązków wobec dziecka. Nawet jeśli po rozwodzie lub rozpadzie związku dziecko mieszka na stałe z jednym z rodziców, drugi co do zasady zachowuje prawo do utrzymywania z nim kontaktów. W praktyce zdarza się jednak, że ustalone spotkania nie dochodzą do skutku, jeden z rodziców odwołuje je w ostatniej chwili, nie odbiera telefonu albo uzależnia możliwość zobaczenia dziecka od spełnienia dodatkowych warunków.

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Co zrobić, gdy drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem? Czy można domagać się zapłaty za każde niewydanie dziecka? Jakie znaczenie ma orzeczenie sądu i jakie dowody warto zgromadzić? Przepisy przewidują konkretne mechanizmy ochrony prawa do kontaktów, ale ich zastosowanie wymaga spełnienia określonych warunków.

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Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice oraz dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów – niezależnie od władzy rodzicielskiej. Kontakty nie ograniczają się wyłącznie do osobistych spotkań. Obejmują między innymi:

odwiedziny i spotkania z dzieckiem;

zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

rozmowy telefoniczne i wideorozmowy;

korespondencję, w tym wiadomości elektroniczne;

inne formy porozumiewania się na odległość.

Istotne jest to, że prawo do kontaktów jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic, który nie wykonuje władzy rodzicielskiej albo ma ją ograniczoną, może mieć prawo do spotkań z dzieckiem. Ograniczenie lub zakaz kontaktów wymaga odrębnej decyzji sądu, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka.

Co zrobić, gdy drugi rodzic nie wydaje dziecka na ustalone spotkanie?

Jeżeli rodzice nie potrafią samodzielnie porozumieć się w sprawie kontaktów, sposób ich wykonywania może określić sąd opiekuńczy. Orzeczenie powinno możliwie precyzyjnie wskazywać terminy spotkań, ich częstotliwość, miejsce odbioru i odwiezienia dziecka, a także zasady kontaktu w święta, wakacje i inne szczególne dni.

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Precyzyjne ustalenie kontaktów ma duże znaczenie w razie późniejszego konfliktu. Ogólne sformułowanie, że rodzic ma prawo spotykać się z dzieckiem „w miarę możliwości” albo „po wcześniejszym uzgodnieniu”, może prowadzić do kolejnych sporów.

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Jeżeli drugi rodzic regularnie nie realizuje obowiązującego orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, można rozważyć wszczęcie postępowania dotyczącego wykonywania kontaktów.

Warto przy tym pamiętać, że samo niezadowolenie z ustalonego harmonogramu nie uprawnia rodzica do samodzielnego zmieniania go lub blokowania spotkań. Jeżeli dotychczasowe zasady przestały odpowiadać sytuacji dziecka, właściwym rozwiązaniem może być złożenie wniosku o zmianę rozstrzygnięcia.

Czy za utrudnianie kontaktów z dzieckiem można żądać pieniędzy?

Tak. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje mechanizm, który ma przeciwdziałać niewykonywaniu orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art. 598¹⁵ KPC, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem albo mediatorem, sąd może zagrozić jej nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu.

Postępowanie jest dwuetapowe.

Pierwszy etap – zagrożenie nakazaniem zapłaty

Rodzic, którego kontakty są utrudniane, może złożyć do sądu wniosek o zagrożenie drugiemu rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej kwoty za każde naruszenie obowiązków dotyczących kontaktów. Sąd bierze pod uwagę między innymi sytuację majątkową osoby, której obowiązki dotyczą.

Drugi etap – nakazanie zapłaty

Jeżeli mimo wcześniejszego zagrożenia obowiązki nadal nie są wykonywane, można wystąpić o nakazanie zapłaty sumy ustalonej przez sąd, z uwzględnieniem liczby naruszeń.

Nie oznacza to jednak, że każda nieudana próba spotkania automatycznie prowadzi do zasądzenia pieniędzy. Sąd analizuje okoliczności konkretnej sprawy, treść orzeczenia oraz przyczyny, dla których kontakt nie doszedł do skutku.

Co ważne, przepisy przewidują również możliwość ubiegania się o zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, jeżeli nie doszedł on do skutku wskutek niewykonania obowiązków przez drugą stronę. Podstawą jest art. 598¹⁷ KPC.

Jak udowodnić, że drugi rodzic utrudnia kontakty?

W sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem znaczenie mają konkretne dowody. Samo twierdzenie, że drugi rodzic nie pozwala na spotkania, może nie wystarczyć do przekonania sądu.

Warto systematycznie dokumentować sytuacje, w których kontakt nie doszedł do skutku. Przydatne mogą być:

wiadomości SMS i korespondencja z komunikatorów, w których rodzic odmawia wydania dziecka lub odwołuje spotkanie;

e-maile dotyczące ustalania terminów kontaktów;

potwierdzenia prób telefonicznego kontaktu;

dokumentacja pokazująca, że rodzic stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie;

zeznania świadków, którzy byli obecni podczas prób odbioru dziecka;

zestawienie terminów spotkań, które nie odbyły się, wraz z opisem przyczyn podawanych przez drugiego rodzica.

Warto zachowywać wiadomości w oryginalnej postaci i nie ograniczać się wyłącznie do wybiórczych zrzutów ekranu. Istotny może być również kontekst całej korespondencji.

Przygotowując wniosek do sądu, dobrze jest przedstawić uporządkowaną chronologię zdarzeń. Dzięki temu łatwiej wykazać, czy mamy do czynienia z powtarzającym się utrudnianiem kontaktów, czy z pojedynczymi sytuacjami wynikającymi z obiektywnych przyczyn.

Czy odmowa spotkania przez dziecko zwalnia rodzica z odpowiedzialności?

To jedna z bardziej skomplikowanych sytuacji. Zdarza się, że rodzic sprawujący codzienną pieczę nad dzieckiem twierdzi, że nie może go wydać, ponieważ dziecko nie chce spotkać się z drugim rodzicem.

Nie każda taka sytuacja oznacza celowe utrudnianie kontaktów. Należy ustalić, dlaczego dziecko odmawia spotkania, w jakim jest wieku, jakie są jego potrzeby i czy jego stanowisko jest samodzielne, czy może wynikać z konfliktu między rodzicami.

Rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem powinien co do zasady podejmować rozsądne działania, aby umożliwić realizację kontaktów, z poszanowaniem dobra dziecka. Nie oznacza to jednak, że należy stosować przymus fizyczny lub wywierać na dziecko presję bez względu na jego stan emocjonalny.

Warto podkreślić, że przepisy o sankcjach pieniężnych nie mogą być stosowane automatycznie w sytuacji, w której niewykonanie kontaktu wynika z zachowania dziecka, za które rodzic sprawujący nad nim pieczę nie ponosi odpowiedzialności. Znaczenie ma w tym zakresie również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 czerwca 2022 r., sygn. SK 3/20.

W praktyce sąd powinien zatem zbadać przyczyny odmowy dziecka, postawę obojga rodziców i to, czy podejmowali oni działania służące realizacji kontaktów.

Czy utrudnianie kontaktów może wpłynąć na władzę rodzicielską?

Powtarzające się, nieuzasadnione utrudnianie kontaktów może być istotną okolicznością w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej lub miejsca pobytu dziecka.

Sąd ocenia przede wszystkim dobro małoletniego. Jeżeli zachowanie rodzica polega na świadomym izolowaniu dziecka od drugiego rodzica, może to zostać uwzględnione przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Nie oznacza to jednak, że każde naruszenie harmonogramu spotkań automatycznie prowadzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Konieczna jest ocena całokształtu sytuacji rodzinnej, relacji dziecka z rodzicami oraz wpływu konfliktu na jego rozwój i poczucie bezpieczeństwa.

Zdarza się również, że w toku postępowania konieczne jest zasięgnięcie opinii specjalistów, aby ustalić przyczyny trudności w realizacji kontaktów i potrzeby dziecka.

Czy można zmienić ustalone kontakty z dzieckiem?

Tak. Jeżeli dotychczasowe rozwiązanie nie sprawdza się w praktyce albo zmieniły się okoliczności dotyczące dziecka lub rodziców, można wystąpić do sądu o zmianę sposobu utrzymywania kontaktów.

Podstawą jest art. 113⁵ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Wniosek może dotyczyć między innymi:

zmiany dni i godzin spotkań;

ustalenia dokładnego miejsca odbioru i odwożenia dziecka;

uregulowania kontaktów telefonicznych i internetowych;

określenia zasad spotkań w wakacje, ferie i święta;

wprowadzenia kontaktów w obecności kuratora lub innej wskazanej osoby, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka.

Jeżeli natomiast kontakty z rodzicem poważnie zagrażają dobru dziecka lub je naruszają, sąd może je ograniczyć, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zakazać ich utrzymywania.

Pomoc adwokata w sprawie o utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Sprawy o kontakty z dzieckiem często wiążą się z silnymi emocjami i długotrwałym konfliktem między rodzicami. W takich sytuacjach ważne jest, aby działania prawne koncentrowały się na ochronie dobra dziecka, a nie na eskalowaniu sporu.

Adwokat może pomóc w analizie obowiązującego orzeczenia lub ugody, ocenie zgromadzonych dowodów, przygotowaniu wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty, a także w postępowaniu o nakazanie zapłaty za naruszone kontakty. W zależności od sytuacji możliwe jest również wystąpienie o zmianę dotychczasowych zasad kontaktów lub uregulowanie ich przez sąd.