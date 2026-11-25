Czy dzieci muszą spłacać kredyty, pożyczki i inne zobowiązania, które pozostawił po sobie zmarły rodzic? Czy bank może domagać się od córki lub syna zwrotu pieniędzy tylko dlatego, że są najbliższą rodziną dłużnika? A co zrobić, gdy rodzic pozostawił więcej długów niż majątku?

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To pytania, które często pojawiają się po śmierci członka rodziny. Wiele osób obawia się, że zobowiązania finansowe rodziców automatycznie przejdą na dzieci. Polskie prawo przewiduje jednak rozwiązania pozwalające ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe, a nawet całkowicie uniknąć ich przejęcia poprzez odrzucenie spadku.

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Kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy dziecko zostało powołane do dziedziczenia, jaki majątek i jakie zobowiązania pozostawił zmarły oraz czy w odpowiednim terminie złożono oświadczenie dotyczące spadku.

Czy dzieci odpowiadają za długi rodziców jeszcze za ich życia?

Co do zasady nie. Sam fakt bycia dzieckiem osoby zadłużonej nie powoduje, że należy spłacać jej kredyty, pożyczki, zaległości czynszowe czy zobowiązania wobec innych wierzycieli. Rodzice i dzieci są odrębnymi podmiotami prawa. Odpowiedzialność za zobowiązania rodzica nie przechodzi automatycznie na jego dzieci tylko dlatego, że łączy ich więź rodzinna.

Inaczej może być jednak wtedy, gdy dziecko samo zobowiązało się do spłaty długu, na przykład:

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podpisało umowę kredytową jako współkredytobiorca;

poręczyło kredyt lub pożyczkę rodzica;

przystąpiło do długu;

zaciągnęło własne zobowiązanie, które miało służyć spłacie zadłużenia rodzica.

W takich przypadkach odpowiedzialność wynika z konkretnej umowy lub czynności prawnej, a nie z samego pokrewieństwa.

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Czy po śmierci rodzica dzieci dziedziczą jego długi?

Sytuacja zmienia się po śmierci rodzica. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą co do zasady na jego spadkobierców.

Oznacza to, że spadek może obejmować zarówno majątek, jak i zobowiązania. Do długów spadkowych mogą należeć między innymi:

niespłacone kredyty bankowe;

pożyczki zaciągnięte w instytucjach finansowych;

zaległości z tytułu czynszu;

niezapłacone rachunki i faktury;

zobowiązania podatkowe;

inne wymagalne zobowiązania majątkowe, które nie wygasają z chwilą śmierci dłużnika.

Nie oznacza to jednak, że każde dziecko musi automatycznie spłacić wszystkie zobowiązania rodzica z własnych pieniędzy. Prawo przewiduje trzy możliwości postępowania ze spadkiem.

Jakie są możliwości przyjęcia lub odrzucenia spadku po zadłużonym rodzicu?

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może przyjąć spadek wprost, przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucić.

1. Przyjęcie spadku wprost

Jest to rozwiązanie, które wiąże się z największym ryzykiem. Spadkobierca przyjmujący spadek wprost odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia do wartości odziedziczonego majątku. W praktyce może to oznaczać konieczność spłacania zobowiązań rodzica również z własnych pieniędzy, nawet jeżeli wartość długów znacznie przewyższa wartość odziedziczonego majątku.

2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

To rozwiązanie ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi zmarłego. Zgodnie z art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości ustalonego stanu czynnego spadku.

Przykład Jeżeli rodzic pozostawił majątek o wartości 40 000 zł, a jego długi wynoszą 100 000 zł, odpowiedzialność spadkobiercy przy prawidłowym zastosowaniu tego ograniczenia nie powinna przekroczyć 40 000 zł.

Ważne jest jednak prawidłowe ustalenie składu i wartości spadku. Służy temu wykaz inwentarza albo spis inwentarza. Spadkobierca powinien rzetelnie ujawnić składniki majątku i zobowiązania. Podstępne pominięcie składników majątku lub nieujawnienie długów może spowodować utratę ograniczenia odpowiedzialności.

3. Odrzucenie spadku

Osoba, która odrzuci spadek, zostaje wyłączona od dziedziczenia tak, jakby nie dożyła chwili otwarcia spadku. Nie nabywa wówczas ani majątku, ani długów należących do spadku. To rozwiązanie może być szczególnie istotne, gdy wiadomo, że zmarły pozostawił przede wszystkim zobowiązania, a nie wartościowy majątek.

Trzeba jednak pamiętać, że odrzucenie spadku przez jedno dziecko może spowodować, że do dziedziczenia zostaną powołane jego własne dzieci.

Ile czasu mają dzieci na odrzucenie spadku po rodzicu?

Zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do dziedziczenia. W typowej sytuacji dziecka dziedziczącego po zmarłym rodzicu termin ten rozpoczyna się, gdy dowiaduje się ono o śmierci rodzica i swoim powołaniu do spadku.

Oświadczenie można złożyć:

przed sądem;

przed notariuszem.

Brak złożenia oświadczenia w terminie nie oznacza obecnie automatycznego przyjęcia spadku wprost. Co do zasady skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Warto jednak pamiętać, że nie należy zwlekać z podjęciem decyzji. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, gdy rodzic pozostawił liczne zobowiązania, a spadkobiercy nie znają dokładnego stanu jego majątku.

Co się dzieje, gdy rodzic odrzuci spadek, a do dziedziczenia zostają powołane jego dzieci?

To bardzo ważna kwestia, o której wiele osób dowiaduje się dopiero po złożeniu własnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeżeli dorosłe dziecko odrzuci spadek po swoim rodzicu, może się okazać, że do dziedziczenia zostaną powołane jego dzieci, czyli wnuki zmarłego.

Przykład Ojciec pozostawia długi. Jego dorosły syn składa oświadczenie o odrzuceniu spadku. W takiej sytuacji do dziedziczenia mogą zostać powołane dzieci tego syna.

Oznacza to, że sprawa nie zawsze kończy się na odrzuceniu spadku przez jedną osobę. Konieczne może być podjęcie dalszych czynności w imieniu kolejnych członków rodziny.

Jeżeli do dziedziczenia zostaje powołane małoletnie dziecko, oświadczenie o odrzuceniu spadku składają w jego imieniu przedstawiciele ustawowi, czyli co do zasady rodzice.

Od 15 listopada 2023 r. obowiązują uproszczone zasady dotyczące odrzucania spadku w imieniu małoletnich. W określonych sytuacjach rodzice mogą odrzucić spadek w imieniu dziecka bez uzyskiwania wcześniejszego zezwolenia sądu opiekuńczego. Dotyczy to między innymi przypadku, gdy dziecko zostało powołane do dziedziczenia wskutek wcześniejszego odrzucenia spadku przez rodzica, a czynność jest dokonywana wspólnie przez rodziców albo za zgodą drugiego rodzica, przy spełnieniu pozostałych warunków ustawowych.

Jeżeli warunki te nie są spełnione, może być konieczne uzyskanie zezwolenia sądu. Dlatego przed upływem terminu na złożenie oświadczenia warto ustalić, jaka procedura będzie właściwa w konkretnej rodzinie.

Czy bank może żądać od dzieci spłaty kredytu zmarłego rodzica?

Bank lub inny wierzyciel może dochodzić zapłaty długu od osób, które odpowiadają za niego jako spadkobiercy. Nie oznacza to jednak, że każde wezwanie do zapłaty skierowane do dziecka zmarłego kredytobiorcy jest automatycznie uzasadnione.

Przed dokonaniem płatności warto ustalić:

czy dana osoba rzeczywiście została powołana do dziedziczenia;

czy spadek został przyjęty, a jeśli tak, w jaki sposób;

jaka jest wysokość odziedziczonego majątku;

czy wierzyciel prawidłowo ustalił wysokość zadłużenia;

czy roszczenie nie jest przedawnione;

czy istnieją dokumenty potwierdzające zobowiązanie.

Samo otrzymanie wezwania do zapłaty nie przesądza jeszcze o obowiązku uregulowania żądanej kwoty. W razie wątpliwości warto przeanalizować dokumenty i podstawę prawną roszczenia.

Trzeba też pamiętać, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza, iż wierzyciel nie może dochodzić zapłaty. Ogranicza ono zakres odpowiedzialności spadkobiercy, ale nie powoduje automatycznego wygaśnięcia długu.

Co zrobić, gdy rodzic pozostawił więcej długów niż majątku?

W pierwszej kolejności należy ustalić, jakie składniki majątku i zobowiązania pozostawił zmarły. Nie zawsze informacje przekazywane przez rodzinę lub wierzycieli są kompletne.

Warto sprawdzić w szczególności:

umowy kredytowe i pożyczkowe;

korespondencję z bankami i firmami pożyczkowymi;

wezwania do zapłaty;

dokumenty dotyczące postępowań sądowych i egzekucyjnych;

nieruchomości, pojazdy i inne wartościowe składniki majątku;

ewentualne zobowiązania podatkowe i czynszowe.

Ważne Dopiero po zebraniu informacji można ocenić, czy korzystniejsze będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czy jego odrzucenie.

Nie warto podpisywać dokumentów dotyczących uznania długu ani dokonywać pochopnych wpłat na rzecz wierzycieli bez wcześniejszego ustalenia swojej sytuacji prawnej.

Czy można odrzucić spadek po upływie sześciu miesięcy?

Co do zasady termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy. Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji jego upływ definitywnie zamyka możliwość podjęcia dalszych działań.

Kodeks cywilny przewiduje możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie, jeżeli brak oświadczenia nastąpił pod wpływem błędu lub groźby. Wymaga to jednak spełnienia ustawowych przesłanek, a samo późniejsze odkrycie długów nie zawsze będzie wystarczające.

W przypadku błędu lub groźby należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem, a skuteczność takiego działania zależy od okoliczności konkretnej sprawy i dochowania przewidzianych prawem terminów.

Dlatego jeżeli ktoś dowiedział się o długach rodzica dopiero po upływie sześciu miesięcy, powinien możliwie szybko skonsultować sprawę z prawnikiem.

Pomoc adwokata w sprawach dotyczących dziedziczenia długów

Dziedziczenie po zadłużonym rodzicu może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, szczególnie gdy rodzina nie zna pełnego stanu majątku i zobowiązań zmarłego.

Właściwe działanie wymaga ustalenia kręgu spadkobierców, sprawdzenia terminów, analizy dokumentów oraz wyboru odpowiedniego sposobu postępowania ze spadkiem. Szczególnej uwagi wymagają sprawy, w których do dziedziczenia zostają powołane małoletnie dzieci.

Podstawa prawna art. 922 Kodeksu cywilnego – przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego na spadkobierców;

art. 1012 Kodeksu cywilnego – sposoby przyjęcia i odrzucenia spadku;

art. 1015 Kodeksu cywilnego – termin na złożenie oświadczenia spadkowego;

art. 1019 Kodeksu cywilnego – uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia lub jego niezłożenia pod wpływem błędu albo groźby;

art. 1030–1031 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność za długi spadkowe;

art. 101 § 3–4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – czynności rodziców dotyczące majątku dziecka i odrzucenie spadku w jego imieniu.

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