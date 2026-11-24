Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma ułatwić obywatelom bezpieczne potwierdzanie tożsamości oraz wybranych informacji o sobie. Trwają przygotowania techniczne do wdrożenia EPTC, w testach bierze udział 89 firm i instytucji z 16 krajów Unii Europejskiej.

Przygotowania do wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EPTC) pozwoli swoim użytkownikom przechowywać i udostępniać swoje dane. Dzięki EPTC będzie można łatwo przekazać informacje o posiadanym prawie jazdy, wykształceniu czy kwalifikacjach zawodowych. Wszystko będzie dostępne w jednym miejscu, wygodnie w telefonie. Dzięki temu obywatele Polski będą mogli korzystać z usług publicznych i prywatnych w innych państwach Unii Europejskiej. Nie będą musieli przy tym korzystać z odrębnych krajowych metod potwierdzania tożsamości.

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Przygotowania do wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej trwają w całej Unii Europejskiej. Poszczególne państwa rozwijają własne rozwiązania, które dzięki wspólnym zasadom będą mogły ze sobą współpracować. W Polsce za przygotowanie EPCT odpowiadają Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki. Docelowo rozwiązanie będzie częścią ekosystemu aplikacji mObywatel i będzie nosiło nazwę mObywatel Europa. Korzystanie z portfela będzie dobrowolne, a każdy użytkownik sam zdecyduje, jakie dane i komu udostępni.

mObywatel Europa – testy cyfrowej tożsamości

Zanim EPTC zostanie udostępniony użytkownikom, trzeba sprawdzić, jak działa w praktyce. Dlatego we wrześniu uruchomiono Sandbox Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej z demonstracyjną aplikacją mObywatel Europa, czyli bezpłatną platformę testową dla firm i instytucji. Jej uczestnicy mogą sprawdzać, jak będzie wyglądało korzystanie z cyfrowej tożsamości oraz przygotowywać swoje usługi do współpracy z nowym rozwiązaniem. Mogą również zgłaszać uwagi i propozycje zmian, które pomogą rozwijać projekt.

W testach uczestniczy już 89 firm i instytucji z 16 krajów Unii Europejskiej. Oprócz Polski są to Czechy, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy, Szwecja, Estonia, Austria, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Bułgaria i Holandia. Reprezentują one różne sektory gospodarki i administracji, między innymi finanse, telekomunikację, transport, edukację, ochronę zdrowia, handel oraz usługi cyfrowe.

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Projekt ustawy o Europejskim Portfelu Cyfrowym

Rozwój Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej to nie tylko testowanie nowych funkcji, ale również przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych. 17 listopada 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Europejskim Portfelu Cyfrowym. Ustawa ma dostosować polskie prawo do unijnych wymagań. Dzięki temu możliwe będzie dalsze przygotowywanie rozwiązania do przyszłego wdrożenia w Polsce.

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Projekt ustawy przewiduje m. in. utworzenie rejestru stron ufających, czyli instytucji i firm uprawnionych do występowania o określone dane użytkowników portfela. Rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość i ograniczyć ryzyko nieuprawnionego pozyskiwania informacji.