Początek roku szkolnego 2026/2027 wyraźnie pokazał, że szkoły i inne placówki oświatowe nie są przygotowane na zagrożenia, z którymi obecnie są zmuszone sobie radzić. Resort edukacji intensywnie pracuje więc nad wprowadzeniem zmian, które nie mogą czekać do rozpoczęcia roku szkolnego 2027/2028. To oznacza nowe obowiązki dla dyrektorów, a być może również dla nauczycieli.

Rok szkolny 2026/2027 pełen zmian

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. To odpowiedź między innymi na zdarzenia z drugiej połowy 2026 roku, które wyraźnie pokazały, że polskie szkoły nie są gotowe na zagrożenia, a standardy bezpieczeństwa w jednostkach systemu oświaty – publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w stosunków do dzieci, uczniów i wychowanków oraz pracowników tych jednostek, pozostawiają wiele do życzenia. Nie powinno to być zaskoczeniem, bo jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, z raportu Najwyższej Izby Kontroli już w 2021 r. wynikało, że „brak planów ewakuacyjnych” skutkuje „niebezpieczeństwem dla życia”, stąd istnieje potrzeba podniesienia przez uczniów, rodziców uczniów oraz pracowników szkoły lub placówki poziomu znajomości procedur zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę, że „warunkiem zapewnienia realnego bezpieczeństwa w szkołach jest nie tylko posiadanie procedur, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie pracowników szkół i uczniów do ich stosowania.”.

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Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych do poprawy

Wygląda jednak na to, że dopiero konkretne zdarzenia, które miały miejsce w 2026 roku przyspieszyły działania w tym zakresie. Co prawda we wrześniu 2026 r. MSWiA wprowadziło procedury reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza i zagrożenie dronowe, jednak bardzo szybko okazało się, że same procedury, bez szkoleń i praktycznego przygotowania placówek nie załatwiają sprawy nawet w najmniejszym stopniu. Bez wątpienia dodatkowym impulsem w tym zakresie były również wydarzenia, które miały miejsce na terenie szkół w październiku 2026 r., a w trakcie, których doszło do zabójstwa pracownika szkoły. Szybko bowiem w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się informacje o konieczności zmian w zakresie bezpośrednio lub pośrednio związanych z bezpieczeństwem uczniów oraz pracowników placówek oświatowych.

Zapoznanie z planem ewakuacji i numerami alarmowymi to zadanie dyrektora

Jedna z propozycji zmian to właśnie wskazany projekt rozporządzenia, który miałby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a który przewiduje, że w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia zajęć w szkole lub placówce w danym roku szkolnym dyrektor zapoznaje uczniów i pracowników szkoły lub placówki z planem ewakuacji. Umieszcza również w widocznym miejscu w szkole lub placówce informacje o numerach alarmowych. W roku szkolnym 2026/2027 termin na zapoznanie z planem ewakuacji miałby zostać wyznaczony na 31 marca 2027 r.

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Kto poprowadzi szkolenia i ćwiczenia praktyczne?

Obowiązkiem dyrektora byłoby również rozpowszechnianie wśród uczniów, rodziców uczniów niepełnoletnich oraz pracowników szkoły lub placówki informacje o sposobach zachowania się w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia zawarte w sieci Internet w oficjalnych serwisach informacyjnych oraz materiałach przygotowanych przez organy lub podmioty ochrony ludności. Jednak tym co wywołało największe wątpliwości i sprzeciw Związku Powiatów Polskich jest zapis przewidujący, że dyrektor, we współpracy z organem prowadzącym szkołę lub placówkę miałby planować i organizować co najmniej dwa razy w roku szkolnym szkolenie i ćwiczenie praktyczne przygotowujące uczniów i pracowników szkoły lub placówki do właściwego zachowania się w sytuacjach wystąpienia różnych zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia na terenie szkoły lub placówki. Jak wskazał w opinii dot. projektu ZPP, to przedsięwzięcie skomplikowane i kosztowe oraz niedające gwarancji skuteczności. Zauważono też, że proponowane zapisy dotyczące szkoleń są nazbyt ogólne i pozostawiają dużo miejsca na interpretację. Nie wynika z nich w szczególności, kto miałby przeprowadzać takie szkolenia – dyrektor, nauczyciele czy może podmiot zewnętrzny? Związek zawnioskował więc o usunięcie tego zapisu z projektu lub doprecyzowanie go.

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