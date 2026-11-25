Czy nauczyciel przechodzący w 2027 roku na świadczenie kompensacyjne dostanie odprawę emerytalną?
REKLAMA
REKLAMA
W przypadku nauczycieli ustawodawca wprost wskazał, że prawo do odprawy emerytalnej powstaje nie tylko w związku z przejściem na emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale również w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jaka jest jej wysokość?
- Odprawa emerytalna przysługuje w związku z przejściem na emeryturę
- Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne ma prawo do odprawy emerytalnej
Odprawa emerytalna przysługuje w związku z przejściem na emeryturę
Zakończenie aktywności zawodowej i związane z nim przejście na emeryturę to szczególny moment nie tylko dlatego, że osoba, która przez lata codziennie realizowała obowiązki zawodowe, nie będzie już musiała dłużej tego robić. Istotne jest również to, że wysokość świadczeń emerytalnych jest co do zasady niższa niż wysokość wynagrodzenia, która pracownik otrzymał jako zapłatę za świadczenie pracy. Odprawa emerytalna, która przysługuje pracownikom w związku z przejściem na emeryturę jest jednorazowym świadczeniem, którego celem jest m.in. złagodzenie efektów tej zmiany i udzielenie wsparcia finansowego w tym okresie przejściowym.
REKLAMA
REKLAMA
POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027
Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne ma prawo do odprawy emerytalnej
Pracownicy mają prawo do odprawy emerytalnej niezależnie od tego, czy pracują w sektorze publicznym czy prywatnym. Jednak czasami pojawiają się wątpliwości związane z prawem do tego świadczenia. Na przykład czy nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne otrzyma odprawę emerytalną?
W przypadku tej grupy zawodowej prawo do odprawy nie wynika z przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a z art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, który przewiduje, że w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1) po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2) po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3) po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Jak z tego wynika, w przypadku nauczycieli ustawodawca wprost wskazał, że prawo do odprawy emerytalnej powstaje nie tylko w związku z przejściem na emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale również w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a je wysokość nie jest zróżnicowana ze względu na to kryterium.
art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 515)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA