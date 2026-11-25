Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2026 r. wyniosło 9317,01 zł i wzrosło w stosunku do wynagrodzenia w drugim kwartale tego roku. Oznacza to, że od grudnia pracodawcy będą więcej wpłacać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Więcej też wydadzą na wynagrodzenia pracowników młodocianych.

Od grudnia wyższe wpłaty na PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. (albo 2 proc.), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

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Do ustalenia wysokości wpłaty należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Oznacza to, że od 1 grudnia 2026 r. do 28 lutego 2027 r. w przypadku większości pracodawców, których obowiązuje 6-proc. wskaźnik zatrudnienia, wysokość wpłaty za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej wyniesie 3787,36 zł miesięcznie.

Podwyżki dla pracowników młodocianych

W okresie nauki zawodu pracownik młodociany ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W związku z tym wraz ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale zmienia się też wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Od 1 grudnia 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego w celu nauki zawodu nie może być niższe niż:

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745,36 zł - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; 838,54 zł - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; 931,70 zł - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Pracownik młodociany odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy otrzyma pensję w wysokości nie mniejszej niż 652,19 zł.

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Podstawa prawna