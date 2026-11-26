Od 1 stycznia 2027 r. w części spraw o jednorazowe odszkodowanie lekarz będzie mógł zbadać ubezpieczonego na odległość. Zmieni się też to, kto ponownie oceni sprawę, jeżeli poszkodowany nie zgodzi się z orzeczeniem. Bez zmian pozostanie natomiast tabela, według której lekarz ustali procent uszczerbku na zdrowiu. Poniżej analizujemy projekt ustawy.

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Koniec komisji lekarskich, e-wizyty i orzeczenie w e-ZUS – szykuje się rewolucja w orzekaniu o uszczerbku na zdrowiu od 2027 r. [PROJEKT]

Projekt rozporządzenia z 2 listopada 2026 r. porządkuje przepisy. Nie zmienia kryteriów oceny uszczerbku ani nie wprowadza nowych stawek jednorazowego odszkodowania. Już pierwsze zawiadomienie o terminie badania ZUS ma doręczać za potwierdzeniem odbioru. W razie niezawinionej nieobecności na złożenie wniosku o nowy termin będzie siedem dni. Po wniesieniu sprzeciwu sprawę co do zasady rozpatrzy jeden lekarz orzecznik. W szczególnie skomplikowanych przypadkach wspólnie będzie mogło orzekać trzech lekarzy.

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Dlaczego z rozporządzenia znikną całe paragrafy?

Z rozporządzenia mają zniknąć m.in. przepisy o wyznaczaniu terminów badań oraz wydawaniu i doręczaniu orzeczeń. Nie oznacza to, że ZUS będzie miał w tych sprawach wolną rękę. Procedurę określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, wspólna dla różnych rodzajów orzeczeń. W rozporządzeniu pozostaną szczegóły istotne dla osób ubiegających się o odszkodowanie: jak ustalić stopień uszczerbku i co o wyniku tej oceny lekarz musi napisać w orzeczeniu.

Podobny uraz nie zawsze oznacza ten sam procent

Lekarz orzecznik nadal będzie ustalał, czy ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i czy ma on związek z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. W orzeczeniu wskaże procent uszczerbku oraz numer pozycji w tabeli, na której oparł ocenę. Jeżeli sprawa dotyczy śmierci ubezpieczonego, to również lekarz orzecznik stwierdzi, czy miała ona związek z takim wypadkiem lub chorobą.

Po co w orzeczeniu numer pozycji? Pozwala sprawdzić, jaki opis w tabeli lekarz odniósł do konkretnego przypadku. Jeśli dana pozycja przewiduje przedział procentowy, sama nazwa urazu nie przesądza o wyniku. Dwie osoby po podobnym urazie nadgarstka mogą w różnym stopniu odzyskać ruchomość dłoni. Wybierając wartość w granicach przedziału, lekarz uwzględni obraz kliniczny, stopień ograniczenia funkcji narządu i ewentualne powikłania.

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A jeśli w tabeli nie ma pozycji, która dokładnie odpowiada skutkom urazu? Tak jak dotąd lekarz wybierze najbardziej zbliżoną i wyjaśni w orzeczeniu, dlaczego po nią sięgnął. Może wówczas ustalić procent niższy albo wyższy od przewidzianego dla tej pozycji, zależnie od różnic między opisem w tabeli a rzeczywistym stanem zdrowia ubezpieczonego.

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E-wizyta to nie to samo co orzeczenie bez badania

Już dziś osobista wizyta nie zawsze jest konieczna. Jeśli dokumentacja medyczna oraz dokumenty dotyczące wypadku lub choroby zawodowej wystarczają do oceny, lekarz może wydać orzeczenie bez badania. Znaczenie mają m.in. wyniki badań i informacje o przebiegu leczenia oraz rehabilitacji. Jeżeli materiał jest niepełny, można go uzupełnić, np. o opinię lekarza konsultanta.

Ważne Nowością będzie możliwość przeprowadzenia samego badania na odległość. Warunek: taki kontakt musi pozwalać na prawidłową i kompleksową ocenę sprawy. O tym, czy wystarczą dokumenty, czy możliwa będzie e-wizyta, czy też konieczne okaże się badanie w gabinecie, zdecyduje lekarz bezpośredniego nadzoru. Weźmie pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy i zgromadzoną dokumentację.

Co zrobić, jeśli termin badania przepadnie?

Dziś pierwsze zawiadomienie ZUS wysyła zwykłym listem. Według nowych reguł już pierwsze ma zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru, wraz z informacją o skutkach niestawienia się lub uniemożliwienia badania. ZUS będzie mógł skorzystać m.in. z poczty, adresu do doręczeń elektronicznych, e-ZUS lub kontaktu telefonicznego.

Po nieobecności nie warto czekać na kolejne wezwanie. Aby ZUS wyznaczył nowy termin, trzeba będzie złożyć wniosek w ciągu siedmiu dni od wyznaczonego dnia badania albo od ustania przyczyny nieobecności. We wniosku trzeba będzie uprawdopodobnić, że do badania nie doszło bez winy ubezpieczonego.

Orzeczenie elektroniczne, wydruk na żądanie. A co ze sprzeciwem?

Orzeczenie powstanie w postaci elektronicznej, ale ubezpieczony będzie mógł zażądać wydruku. Otrzyma go również wtedy, gdy doręczenie elektroniczne okaże się niemożliwe. Oprócz ustaleń lekarza w dokumencie znajdą się uzasadnienie oraz pouczenie, czy przysługuje sprzeciw.

Obecnie ubezpieczony ma 14 dni od doręczenia orzeczenia na wniesienie sprzeciwu, a sprawa trafia do trzyosobowej komisji lekarskiej. Komisje w tej formule mają działać do 31 grudnia 2026 r. Od stycznia zasadą będzie orzekanie jednoosobowe, także wtedy, gdy sprawa wróci do rozpatrzenia po sprzeciwie lub zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia. Tylko w szczególnie skomplikowanym przypadku sprawa będzie mogła trafić do trzech lekarzy orzeczników orzekających wspólnie.

Podsumowując, zmieni się droga do orzeczenia, ale nie sposób oceny następstw wypadku przy pracy czy choroby zawodowej. Dlatego przed badaniem warto sprawdzić, czy dokumentacja opisuje nie tylko sam uraz, lecz także ograniczenia, które pozostały po leczeniu. Po doręczeniu orzeczenia najwięcej powiedzą trzy jego elementy: przyjęty procent uszczerbku, pozycja tabeli i uzasadnienie lekarza.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania